Зендея, Николь Кидман, Селена Гомес и Оскар Айзек: кто вышел на красную дорожку «Эмми»-2026

На красную дорожку Зендея вышла одна — в кастомном Prada из прозрачного тюля, полностью расшитом кристаллами, с глубоким V-образным вырезом и длинным шлейфом. Образ завершили украшения Mikimoto с крупными жемчужинами и короткой стрижкой в духе Хэлли Берри. Том Холланд, который не появился на дорожке, присоединился к ней во время церемонии — Emmy стала их первым совместным выходом после многочисленных слухов о свадьбе. Интригу подогрел и стилист актрисы Лу Роуч: еще весной он уверял журналистов, что пара уже поженилась, а сейчас неожиданно заявил, что официальной церемонии пока не было.