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Репортажи

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Зендея, Николь Кидман, Селена Гомес и Оскар Айзек: кто вышел на красную дорожку «Эмми»-2026

78-я церемония «Эмми» собрала в Peacock Theater звезд нескольких поколений телевизионного Голливуда. Абсолютным триумфатором стал Мэттью Риз: за один вечер он взял две актерские статуэтки, в том числе за «Бухту вдов», которую в итоге оценили рекордными 14 наградами из 19 номинаций. Сара Мишель Геллар и Дэвид Бореанас устроили реюнион Баффи и Ангела, Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи вместе вышли вручать финальную награду, а Эмилия Кларк и Эмма Д’Арси устроили встречу двух Таргариенов — Дейенерис и Рейниры: еще и заговорили на валирийском со сцены. А звезда «Закона и порядка» Маришка Харгитей стала первой за 15 лет женщиной, в одиночку ведущей церемонию. Собака.ru делится подробностями.

Мэттью Риз (в Thom Browne) стал триумфатором премии: он вошел в историю как первый актер, получивший за один вечер Emmy и за комедийную роль, и за
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Мэттью Риз (в Thom Browne) стал триумфатором премии: он вошел в историю как первый актер, получивший за один вечер Emmy и за комедийную роль, и за работу в мини-сериале. Риз стал первым актером в истории Emmy, выигравшим актерские Emmy во всех трех основных категориях — драма, комедия и мини-сериал. Драматическую награду он ранее получил за «Американцев» в 2018 году.

Вуди Харрельсон, Мэттью Макконахи вышли на сцену вместе, чтобы вручить последнюю награду вечера
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Вуди Харрельсон, Мэттью Макконахи вышли на сцену вместе, чтобы вручить последнюю награду вечера

Николь Кидман в белом Chanel с 46 цветами из шелка и рафии вернулась на церемонию спустя семь лет
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Николь Кидман в белом Chanel с 46 цветами из шелка и рафии вернулась на церемонию спустя семь лет

На красную дорожку Зендея вышла одна — в кастомном Prada из прозрачного тюля, полностью расшитом кристаллами, с глубоким V-образным вырезом и длинным
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На красную дорожку Зендея вышла одна — в кастомном Prada из прозрачного тюля, полностью расшитом кристаллами, с глубоким V-образным вырезом и длинным шлейфом. Образ завершили украшения Mikimoto с крупными жемчужинами и короткой стрижкой в духе Хэлли Берри. Том Холланд, который не появился на дорожке, присоединился к ней во время церемонии — Emmy стала их первым совместным выходом после многочисленных слухов о свадьбе. Интригу подогрел и стилист актрисы Лу Роуч: еще весной он уверял журналистов, что пара уже поженилась, а сейчас неожиданно заявил, что официальной церемонии пока не было.

Оскар Айзек в двубортном жакете Celine и однотонным куммербандом был номинирован сразу в двух категориях: как актер и исполнительный продюсер второго
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Оскар Айзек в двубортном жакете Celine и однотонным куммербандом был номинирован сразу в двух категориях: как актер и исполнительный продюсер второго сезона «Грызни»

Селена Гомес появилась на дорожке соло без мужа — продюсера Бенни Бланко, который присоединился к ней уже ближе к началу церемонии. На актрисе
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Селена Гомес появилась на дорожке соло без мужа — продюсера Бенни Бланко, который присоединился к ней уже ближе к началу церемонии. На актрисе: золотое платье Louis Vuitton и украшения Tiffany & Co.

Стив Карелл
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Стив Карелл 

Эль Фаннинг пришла в кастомном Ralph Lauren Collection — нефритовом платье из вышитого шелкового шифона с открытой спиной. Актриса была номинирована
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Эль Фаннинг пришла в кастомном Ralph Lauren Collection — нефритовом платье из вышитого шелкового шифона с открытой спиной. Актриса была номинирована сразу в двух категория — как исполнительница главной роли и как продюсер шоу «У Марго проблемы с деньгами». Эль и ее сестра Дакота Фаннинг вместе продюсировали сериал через свою компанию Lewellen Pictures.

Лиза Кудроу
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Лиза Кудроу

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт
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Харрисон Форд и Калиста Флокхарт

Синтия Никсон
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Синтия Никсон

Сара Снук в Balenciaga, украшения — Cartier. Актриса была номинирована за «Во всём виновата она» в категории лучшей актрисы мини-сериала, где
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Сара Снук в Balenciaga, украшения — Cartier. Актриса была номинирована за «Во всём виновата она» в категории лучшей актрисы мини-сериала, где конкурировала с Кэри Маллиган, Клэр Дэйнс, Салли Филд и Сарой Пиджон.

Маришка Харгитей — первая за пятнадцать лет женщина, которая в одиночку вела церемонию. Во время комедийного номера со сцены она разыграла номер о том
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Маришка Харгитей — первая за пятнадцать лет женщина, которая в одиночку вела церемонию. Во время комедийного номера со сцены она разыграла номер о том, появится ли на церемонии Тейлор Свифт, и певица действительно возникла в кадре — на заранее записанном скетче вместе со своей кошкой Оливией Бенсон, названной в честь героини Харгитей. При этом в момент трансляции скетча Свифт находилась на матче Chiefs в Канзас-Сити.

Джейми Ли Кертис
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Джейми Ли Кертис

Эмилия Кларк в Prada вместе с Эммой Д'Арси вышли вручать награду за лучшую женскую роль в мини-сериале. Две Таргариен впервые оказались рядом на сцене
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Эмилия Кларк в Prada вместе с Эммой Д'Арси вышли вручать награду за лучшую женскую роль в мини-сериале. Две Таргариен впервые оказались рядом на сцене вне съемочной площадки

Эмма Д’Арси
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Эмма Д’Арси

Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор. Бейтман был номинирован за «Чёрный кролик», а его второй проект вечера — «ГКС. Сент-Луис» — уже принес ему победу в
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Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор. Бейтман был номинирован за «Чёрный кролик», а его второй проект вечера — «ГКС. Сент-Луис» — уже принес ему победу в категории продюсеров, хотя актерскую номинацию он уступил Дэвиду Харбору.

Одесса Эзайон выбрала винтажный Jean Paul Gaultier 1996 года — черный бархатный комплект с декоративными нитями
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Одесса Эзайон выбрала винтажный Jean Paul Gaultier 1996 года — черный бархатный комплект с декоративными нитями

Джон Хэмм, Анна Оскеола: они оба снимались в «Друзья и соседи», который был номинирован как лучший драматический сериал. Актриса впервые публично
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Джон Хэмм, Анна Оскеола: они оба снимались в «Друзья и соседи», который был номинирован как лучший драматический сериал. Актриса впервые публично показала беременность на красной дорожке. В августе пара подтвердила, что ждет первого ребенка, и Emmy стали первым большим публичным выходом после этой новости.

Сара Пиджон в сиреневом Chanel дебютировала на Эмми с первой номинацией в карьере — за роль Кэролайн Бессетт-Кеннеди в «Истории любви».
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Сара Пиджон в сиреневом Chanel дебютировала на Эмми с первой номинацией в карьере — за роль Кэролайн Бессетт-Кеннеди в «Истории любви».

Сара Уэллс и Ноа Уайли
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Сара Уэллс и Ноа Уайли

Рауль Доминго, Кейли Куоко, Том Пелфри, Колман Доминго
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Рауль Доминго, Кейли Куоко, Том Пелфри, Колман Доминго

Джейсон Сигел, Кайла Радомски
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Джейсон Сигел, Кайла Радомски

Кэри Миллиган в The Row
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Кэри Миллиган в The Row

Колман Доминго — в Valentino
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Колман Доминго — в Valentino

Флоренс Пью пришла в полупрозрачном сиреневом Vivienne Westwood
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Флоренс Пью пришла в полупрозрачном сиреневом Vivienne Westwood

Мишель Пфайфер
Getty

Мишель Пфайфер 

Бренда Сонг в Oscar de la Renta, Маколей Калкин
Getty

Бренда Сонг в Oscar de la Renta, Маколей Калкин

Дакота Фаннинг
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Дакота Фаннинг

Кейли Спейни
Getty

Кейли Спейни

Чарльз Мелтон
Getty

Чарльз Мелтон

Адам Броуди
Getty

Адам Броуди

Клэр Дэйнс в кастомном Giorgio Armani Privé появилась на премии под руку с мужем Хью Дэнси. Актриса была номинирована за «Чудовище внутри меня», но
Getty

Клэр Дэйнс в кастомном Giorgio Armani Privé появилась на премии под руку с мужем Хью Дэнси. Актриса была номинирована за «Чудовище внутри меня», но проиграла Салли Филд.

Кэри Рассел пришла в кастомном кожаном платье Khaite
Getty

Кэри Рассел пришла в кастомном кожаном платье Khaite

Эллисон Дженни получила премию за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале за «Дипломатку» — сыграла президента США Грейс Пенн. Это
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Эллисон Дженни получила премию за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале за «Дипломатку» — сыграла президента США Грейс Пенн. Это ее восьмая актерская «Эмми»

Сара Мишель Геллар, Дэвид Бореанас — Баффи и Ангел для нескольких поколений зрителей — прошли по дорожке, держась за руки. Когда фотографы попросили
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Сара Мишель Геллар, Дэвид Бореанас — Баффи и Ангел для нескольких поколений зрителей — прошли по дорожке, держась за руки. Когда фотографы попросили их поцеловаться, Геллар рассмеялась: «Не думаю, что его жене это понравится».

Кристен Белл
Getty

Кристен Белл

Лу Роуч
Getty

Лу Роуч

Шейлин Вудли в Balenciaga couture Пьерпаоло Пиччоли пришла на основную красную дорожку Эмми уже лауреатом. 6 сентября на Creative Arts премии актриса
Getty

Шейлин Вудли в Balenciaga couture Пьерпаоло Пиччоли пришла на основную красную дорожку Эмми уже лауреатом. 6 сентября на Creative Arts премии актриса выиграла статуэтку за приглашенную роль в драматическом сериале за «Рай»

Ричард Гадд
Getty

Ричард Гадд

Джулия Гарнер
Getty

Джулия Гарнер

Патрик Та
Getty

Патрик Та

Эмми Россум
Getty

Эмми Россум

Кейли Куоко и Том Пелфри. Актер, получивший Эмми за роль в «Задание», со сцены поблагодарил «очень беременную» невесту.
Getty

Кейли Куоко и Том Пелфри. Актер, получивший Эмми за роль в «Задание», со сцены поблагодарил «очень беременную» невесту.

Алан Камминг
Getty

Алан Камминг

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