Джон Малкович, Рассел Кроу и Тони Сервилло: закрытие Венецианского кинофестиваля 2026

Датская дебютантка Матильда Арсель взяла «Кубок Вольпи» за главную роль — первую в ее карьере — в «Неизвестной женщине» Мэй эль-Тухи. Со сцены актриса поблагодарила режиссера за то, что та «отказалась идти на компромиссы и проявила смелость, сохранив всю сложность этой истории, ситуации и характера персонажа».

По сюжету, Арсель играет молодую няню и служанку Мари в Дании 1945 года, сразу после освобождения страны от нацистской оккупации.