Джон Малкович, Рассел Кроу и Тони Сервилло: закрытие Венецианского кинофестиваля 2026

На Лидо в 83-й раз встретились авторское кино и большие голливудские имена — от документального фильма о жизни Рассела Кроу и трехчасовой драмы о Филиппинах XVII века до Тони Сервилло с новой главной ролью. Собака.ru рассказывает, кто увез главные призы и чем запомнился финал смотра.
«Благодарю жюри за эту огромную честь — и особенно тебя, Мэгги, за то, что ты возвысила свой голос и привлекла внимание к проблеме отсутствия равных возможностей для женщин-кинематографистов в нашей индустрии. Работа над этим фильмом была невероятно сложной — в финансовом, организационном и эмоциональном плане. Но двигаться вперед мне помогала острая потребность рассказать о неизвестных женщинах нашей общей истории, сделать так, чтобы о них узнали. И сегодня вечером я чувствую, что мне это удалось», — поделилась Май Эль-Тухи, получив «Золотого льва» за психологическую драму «Неизвестная женщина». В этом году датчанка стала единственной женщиной в конкурсе среди режиссеров и восьмой за всю историю фестиваля.
Датская дебютантка Матильда Арсель взяла «Кубок Вольпи» за главную роль — первую в ее карьере — в «Неизвестной женщине» Мэй эль-Тухи. Со сцены актриса поблагодарила режиссера за то, что та «отказалась идти на компромиссы и проявила смелость, сохранив всю сложность этой истории, ситуации и характера персонажа».
По сюжету, Арсель играет молодую няню и служанку Мари в Дании 1945 года, сразу после освобождения страны от нацистской оккупации.
Фан-факт: председатель жюри полного метра Мэгги Джилленхол еще на пресс-конференции в преддверии фестиваля раскритиковала и назвала «системной проблемой» тему неравенства в киноиндустрии: «Думаете, женщины снимают хуже мужчин?». Так, фильм-призер этих смотров до конца причисляли скорее к банде аутсайдеров, чем к новым работам мастодонтов Вернера Херцога, Мартина Макдоны, Дэнни Бойла, Кейси Аффлека и других. На многочисленные вопросы по поводу решения актриса и режиссер сыронизировала: «Вообще-то я не видела "Неизвестную женщину". Я просто подумала: о, это снято женщиной, значит — Золотой лев!».
Ирина Шейк
Статуэтка за «Лучшую мужскую роль» досталась Джону Малковичу, сыгравшему в черной комедии «Дикая лошадь 9» Мартина Макдоны роль эксцентричного агента ЦРУ. За 40-летнюю карьеру 72-летнего лауреата (которому уже прочат Оскар за этот фильм!) впервые отмечают подобной наградой на мировом фестивале. Актер представил фильм на смотре, но не смог присутствовать на награждении из-за съемок в сериале «Епископ» от Prime Video, проходящих в Монреале.
Хавьер Бардем и Пенелопа Круз
Экс-министр культуры и туризма Южной Кореи Ли Чхан-дон забрал Гран-при жюри за «Возможную любовь». Это первый фильм мастера социальной драмы и гуманистического кино за 8 лет. Картина о классовом расслоении и ужасах капитализма также удостоилась приза международной кинопрессы ФИПРЕССИ. «Я снял этот фильм, чтобы спросить, что кинематограф может и должен делать в эпоху, когда само понятие труда обесценивается из-за высоких технологий, а человеческие связи все сильнее разрушаются», — прокомментировал режиссер.
Бен Аффлек
Итальянец Риккардо Скамарчо получил главную актерскую награду в конкурсе параллельной программе «Горизонты» за роль отца-одиночки Карло в фильме «Дети обезьяны». Картину Томмазо Ландуччи отметили и за лучший сценарий.
Марина Абрамович
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Ноэл и Лиам Галлахеры
Патрик Шварцнеггер
Режиссер Огюст Бернар Куэмо Янгху стал обладателем сразу двух наград смотра — его дебютная драма «Дом ветра» отмечена «Львом будущего» и специальным призом жюри. Со сцены камерунец поблагодарил международную команду продюсеров и фондов (включая Doha Film Institute и кинокомпании из Камеруна, Бенина и Франции), а также признался: «В основе этого фильма лежит одиночество моей собственной матери. Я видел, как она осталась одна в Яунде, пока все мы, её дети, разъехались по разным странам в поисках лучшей жизни на Западе. Этот фильм — мое признание в любви ей и попытка осмыслить ту невидимую, но страшную цену, которую африканские семьи платят за эмиграцию».
Приз секции «Горизонты» за лучшую женскую роль получила иранка Лале Марзбан за драму «Падающий дом» Мохсена Гараи. Актриса посвятила свою победу «отважным женщинам Ирана» и призвала не терять надежду.
Рассел Кроу привез в Венецию авторский док о собственной жизни «Что создает любовь», работу над которым актер (а теперь режиссер, сценарист и продюсер) работал более 15 лет. В нем
Тони Сервилло во внеконкурсной программе представил в Лидо «Проделку» Марио Мартоне, где исполнил одну из главных ролей. По сюжету, пожилой, когда-то всемирно известный иллюстратор, Даниэле Малларико знакомится с внуком Марио.
Мелани Лоран и Кароль Буке в красном Chanel закрыли светскую часть Венеции премьерой французского французской драмеди с элементами судебного триллера Тристана Сегела «Хороший адвокат». Картина была представлена во внеконкурсной программе
Мастер медленного кино (без шуток, один из его фильмов длится 10 часов), лауреат «Золотого льва» Венеции и «Серебряного медведя» Берлина, известный своими многочасовыми фильмами о колониальном прошлом и политической истории Филиппин Лав Диас показал «Пропустите нас, дорогие предки» вне конкурса. Сюжет разворачивается на Филиппинах в 1617 году: испанский монах заставляет местных жителей строить церковь, а его сын, отвечающий за доставку камня, оказывается между колонизаторами и сопротивлением коренного населения.
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