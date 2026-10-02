OKOLO и Собака.ru на камерном девичнике: Евгения Сероусова, Анна Нова, Анастасия Климова, Полина Сидихина

Камерный вечер европейского бренда косметики okolo прошел в Residence #16. На один вечер антивозрастная коллекция по уходу за кожей лица Age Decoder стала поводом поговорить о том, как женщины заботились о красоте в разные эпохи: участницы тестировали косметику и слушали лекцию искусствоведа Евгении Сероусовой. Идея коллекции задала и шахматную тему вечера: в резиденции поставили шахматную станцию, за которой гости сразу начали разбирать партии.
Оkolo существует с 2021 года и делает ставку на формулы с высоким содержанием натуральных ингредиентов, сочетая их с научным подходом к разработке формул, а визуальную эстетику выстраивает на пересечении науки, искусства и природы.
Истории о красоте разных эпох посвятила лекцию Евгения Сероусова — на час с небольшим искусствовед и идеолог арт-пространства Maison25 стала эпицентром внимания. Галеристка Анна Баринова и художница Анастасия Климова внимательно слушали ее рассказ о Екатерине Сфорца и ее сборнике из более чем 400 медицинских, алхимических и косметических рецептов, об Изабелле д’Эсте с ароматическими палочками для зубов и душистыми украшениями, а затем — об опасных рецептах с сулемой и ртутью. На истории о том, как раньше чистили зубы, зал оживился особенно: после лекции Сероусову еще долго не отпускали с вопросами.
Анастасия Парфенова
Любовь Мирошниченко
Дизайнер Ольга Маки первой протестировала средства Age Decoder. В коллекцию входят сыворотка для зоны вокруг глаз Age Decoder Eyelift, антивозрастная эссенция Age Decoder Essence, крем-бустер Age Decoder Cream, гелевая маска Age Decoder Mask. Также, для маски, сыворотки и крема предусмотрены рефилы.
Алексей Beautcherja
Галина Фомичева
Команда Okolo
Ольга Рузакова, в прошлом чемпионка Северо-Запада по шахматам, впервые с подросткового возраста взяла в руки фигуры и вскоре набила руку на второй или третий разряд. А главный куратор Новой сцены Александринского театра Анастасия Антоненкова так увлеклась партией, что перестала замечать время. Разбирать ходы гостям помогал Сергей Мкртычанц — педагог, автор метода «Шахматы на пальцах» и соавтор клуба в Новой Голландии.
Кэт из «Брата», ментор курса Фильштинского в РГИСИ Мария Милютина, весь вечер проговорила со сценаристкой и режиссером Анитой Фазли о красоте в кино и театре. Любовь Мирошниченко впервые пришла на мероприятие Собака.ru и быстро сошлась с парфюмерным экспертом и флейтисткой Ксенией Молотковой. Позже она была уже с основательницей ROCKABI Натальей Сухотериной, которую собирала на встречу закрытого клуба.
Сергей Мкртычанц
Дизайнер и автор бренда SEMPLERY Кира Матвеева задержалась дольше всех. Ей настолько понравились и формат встречи, и уходовая косметика okolo, что она осталась в Residence #16 уже после того, как остальные гости разошлись.
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