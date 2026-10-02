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Репортажи

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OKOLO и Собака.ru на камерном девичнике: Евгения Сероусова, Анна Нова, Анастасия Климова, Полина Сидихина

Камерный вечер европейского бренда косметики okolo прошел в Residence #16. На один вечер антивозрастная коллекция по уходу за кожей лица Age Decoder стала поводом поговорить о том, как женщины заботились о красоте в разные эпохи: участницы тестировали косметику и слушали лекцию искусствоведа Евгении Сероусовой. Идея коллекции задала и шахматную тему вечера: в резиденции поставили шахматную станцию, за которой гости сразу начали разбирать партии.

Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Анастасия Климова
Анастасия Климова
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Ольга Петрова
Ольга Петрова
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Ирина Кузурман
Ирина Кузурман
Анна Баринова (Нова)
Анна Баринова (Нова)
Полина Шевцова
Полина Шевцова
Кира Матвеева

Кира Матвеева

Екатерина Попова
Екатерина Попова
Анастасия Антоненкова
Анастасия Антоненкова
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова

Оkolo существует с 2021 года и делает ставку на формулы с высоким содержанием натуральных ингредиентов, сочетая их с научным подходом к разработке формул, а визуальную эстетику выстраивает на пересечении науки, искусства и природы.

Истории о красоте разных эпох посвятила лекцию Евгения Сероусова — на час с небольшим искусствовед и идеолог арт-пространства Maison25 стала эпицентром внимания. Галеристка Анна Баринова и художница Анастасия Климова внимательно слушали ее рассказ о Екатерине Сфорца и ее сборнике из более чем 400 медицинских, алхимических и косметических рецептов, об Изабелле д’Эсте с ароматическими палочками для зубов и душистыми украшениями, а затем — об опасных рецептах с сулемой и ртутью. На истории о том, как раньше чистили зубы, зал оживился особенно: после лекции Сероусову еще долго не отпускали с вопросами.

Анита Фазли, Мария Милютина, Светлана Соколова
Мария Милютина, Анита Фазли, Светлана Соколова , Ольга Рузакова, Наталья Сухотерина, Полина Сидихина, Ольга Петрова
Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Наталья Сухотерина
Наталья Сухотерина
Александра Новоселова
Александра Новоселова
Ольга Рузакова
Ольга Рузакова
Анастасия Парфенова

Анастасия Парфенова

Анита Фазли
Анита Фазли
Мария Чеблакова
Мария Чеблакова
Ксения Молоткова
Ксения Молоткова
Светлана Соколова
Светлана Соколова
Мария Милютина
Мария Милютина
Евгения Нагимова
Евгения Нагимова
Любовь Мирошниченко

Любовь Мирошниченко

Анастасия Дианова, Елизавета Замарина, Анастасия Климова
Анастасия Дианова, Елизавета Замарина, Анастасия Климова

Дизайнер Ольга Маки первой протестировала средства Age Decoder. В коллекцию входят сыворотка для зоны вокруг глаз Age Decoder Eyelift, антивозрастная эссенция Age Decoder Essence, крем-бустер Age Decoder Cream, гелевая маска Age Decoder Mask. Также, для маски, сыворотки и крема предусмотрены рефилы.

Ольга Рузакова, Анастасия Шепелевич. Алена Рерих
Ольга Рузакова, Анастасия Шепелевич, Алена Рерих
Ольга Рузакова
Ольга Рузакова
Ольга Маки
Ольга Маки
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Алексей Beautcherja

Алексей Beautcherja

Ольга Маки, Анастасия Климова
Анастасия Климова, Ольга Маки
Галина Фомичева

Галина Фомичева

Команда Okolo

Команда Okolo

Ксения Молоткова. Любовь Мирошниченко
Ксения Молоткова, Любовь Мирошниченко
Анита Фазли
Анита Фазли
Ольга Рузакова, Евгения Сероусова
Евгения Сероусова, Ольга Рузакова

Ольга Рузакова, в прошлом чемпионка Северо-Запада по шахматам, впервые с подросткового возраста взяла в руки фигуры и вскоре набила руку на второй или третий разряд. А главный куратор Новой сцены Александринского театра Анастасия Антоненкова так увлеклась партией, что перестала замечать время. Разбирать ходы гостям помогал Сергей Мкртычанц — педагог, автор метода «Шахматы на пальцах» и соавтор клуба в Новой Голландии.

Кэт из «Брата», ментор курса Фильштинского в РГИСИ Мария Милютина, весь вечер проговорила со сценаристкой и режиссером Анитой Фазли о красоте в кино и театре. Любовь Мирошниченко впервые пришла на мероприятие Собака.ru и быстро сошлась с парфюмерным экспертом и флейтисткой Ксенией Молотковой. Позже она была уже с основательницей ROCKABI Натальей Сухотериной, которую собирала на встречу закрытого клуба.

Елизавета Замарина, Мария Ситник, Евгения Сероусова
Мария Ситник, Анита Фазли, Евгения Сероусова, Светлана Соколова, Елизавета Замарина
Мария Ситник
Мария Ситник
Ирина Кузурман. Кира Матвеева
Ирина Кузурман, Кира Матвеева
София Парфенова
София Парфенова
Сергей Мкртычанц

Сергей Мкртычанц

Ольга Рузакова, Анастасия Климова
Анастасия Климова, Ольга Рузакова
Анастасия Дианова, Ольга Петрова, Наталья Сухотерина
Александра Новоселова, Полина Шевцова, Анастасия Дианова, Ольга Петрова, Наталья Сухотерина, Анастасия Шепелевич, Екатерина Попова, Елизавета Замарина
Ольга Маки
Ольга Маки
Анастасия Антоненкова, Елизавета Замарина
Анастасия Антоненкова, Елизавета Замарина

Дизайнер и автор бренда SEMPLERY Кира Матвеева задержалась дольше всех. Ей настолько понравились и формат встречи, и уходовая косметика okolo, что она осталась в Residence #16 уже после того, как остальные гости разошлись.

Люди:
Ирина Кузурман, Мария Милютина, Анастасия Антоненкова София Парфенова, Анна Баринова (Нова), Анита Фазли, Полина Сидихина, Наталья Сухотерина, Ольга Петрова, Анастасия Климова, Анастасия Дианова, Мария Ситник, Полина Шевцова, Мария Чеблакова, Екатерина Попова, Светлана Соколова , Евгения Сероусова, Елизавета Замарина, Ольга Рузакова, Ксения Гощицкая, Ольга Маки, Анастасия Шепелевич, Светлана Соколова, Евгения Нагимова, Ксения Молоткова, Александра Новоселова

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