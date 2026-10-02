OKOLO и Собака.ru на камерном девичнике: Евгения Сероусова, Анна Нова, Анастасия Климова, Полина Сидихина

Оkolo существует с 2021 года и делает ставку на формулы с высоким содержанием натуральных ингредиентов, сочетая их с научным подходом к разработке формул, а визуальную эстетику выстраивает на пересечении науки, искусства и природы.

Истории о красоте разных эпох посвятила лекцию Евгения Сероусова — на час с небольшим искусствовед и идеолог арт-пространства Maison25 стала эпицентром внимания. Галеристка Анна Баринова и художница Анастасия Климова внимательно слушали ее рассказ о Екатерине Сфорца и ее сборнике из более чем 400 медицинских, алхимических и косметических рецептов, об Изабелле д’Эсте с ароматическими палочками для зубов и душистыми украшениями, а затем — об опасных рецептах с сулемой и ртутью. На истории о том, как раньше чистили зубы, зал оживился особенно: после лекции Сероусову еще долго не отпускали с вопросами.