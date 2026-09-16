ZARINA MAN выпустила коллаборацию с клубом «СКА»: Алексей Феликсов, Михаил Стацюк, Илья Бурнасов и Алексей Алексеев

Пока гости в VIP-ложе примеряли роль болельщиков, за первую половину матча СКА перебросали соперника в створ со счетом 23:8. К середине второго периода Сергей Сапего воспользовался ошибкой гостей в защите и сделал счет 4:0, а нападающий Николай Голдобин вскоре довел его до неприличных 5:0 .

«Шанхайские Драконы» забросили одну шайбу в конце второго периода, но армейцы продолжил атаковать. В финале Николай Чебыкин забил свой первый гол за клуб. После короткой потасовки и обоюдного удаления СКА забросили еще одну шайбу и завершили матч с разгромным счетом 7:2.