ZARINA MAN выпустила коллаборацию с клубом «СКА»: Алексей Феликсов, Михаил Стацюк, Илья Бурнасов и Алексей Алексеев

На льду — первое в сезоне петербургское дерби: армейцы с Невы против «Шанхайских Драконов», в VIP-ложе — трендсеттеры в тотал-луках из коллекции ZARINA MAN и СКА. Ретро-куртки, лаконичные рубашки с логотипом и аксессуары стали главным дресс-кодом презентации, которую провели прямо во время матча. Параллельно болели, конечно, за обе команды — под свистки и кричалки трибун.
Сергей Тарасов и Мария Михлина
«Вперед, армейцы с Невы!» — скандируют даже те, кто впервые за десятилетия оказался на хоккейном матче. На «СКА Арене» собрались петербургские рестораторы, предприниматели, девелоперы и поклонники хоккея — все специально в мерче коллаборации ZARINA MAN и хоккейного клуба СКА. А презентацию устроили прямо в VIP-ложе: гости рассматривали коллекцию, знакомились и общались.
Константин Крылов
Олег Азимов и Анатолий Баклагин
Дмитрий Сухамеро
Символично, что именно здесь линейка в очередной раз доказывает: клубный мерч давно перерос трибуны стадионов. Саму коллекцию разделили на два направления. Для матчей и громких побед, а также для верных фанатов в линейку включили плотные свитшоты и ретро-куртки со стойкой, а на каждый день предложили базовый деним и хлопковые рубашки «оксфорд». В роли победного буллита — аксессуары: от шапок и шарфов в фирменном синем цвете до сувенирных значков с лого команды.
Анна Авилова
Петр Платонов
Анастасия Ермолина
Дмитрий Многолет
Пока гости в VIP-ложе примеряли роль болельщиков, за первую половину матча СКА перебросали соперника в створ со счетом 23:8. К середине второго периода Сергей Сапего воспользовался ошибкой гостей в защите и сделал счет 4:0, а нападающий Николай Голдобин вскоре довел его до неприличных 5:0.
«Шанхайские Драконы» забросили одну шайбу в конце второго периода, но армейцы продолжил атаковать. В финале Николай Чебыкин забил свой первый гол за клуб. После короткой потасовки и обоюдного удаления СКА забросили еще одну шайбу и завершили матч с разгромным счетом 7:2.
Фото: Дмитрий Многолет
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