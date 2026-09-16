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Репортажи

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ZARINA MAN выпустила коллаборацию с клубом «СКА»: Алексей Феликсов, Михаил Стацюк, Илья Бурнасов и Алексей Алексеев

На льду — первое в сезоне петербургское дерби: армейцы с Невы против «Шанхайских Драконов», в VIP-ложе — трендсеттеры в тотал-луках из коллекции ZARINA MAN и СКА. Ретро-куртки, лаконичные рубашки с логотипом и аксессуары стали главным дресс-кодом презентации, которую провели прямо во время матча. Параллельно болели, конечно, за обе команды — под свистки и кричалки трибун. 

Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Алексей Алексеев
Алексей Алексеев
Алексей Феликсов
Алексей Феликсов
Максим Зорин. Елена Шеховцова
Максим Зорин, Елена Шеховцова
Игорь Ларионов
Игорь Ларионов
Игорь Осовский
Игорь Осовский
Юрий Пелин, Евгения Годунова
Юрий Пелин, Евгения Годунова
Андрей Ковалев
Андрей Ковалев
Илья Бурнасов. Анна Авилова
Илья Бурнасов, Анна Авилова
Сергей Тарасов и Мария Михлина

Сергей Тарасов и Мария Михлина

«Вперед, армейцы с Невы!» — скандируют даже те, кто впервые за десятилетия оказался на хоккейном матче. На «СКА Арене» собрались петербургские рестораторы, предприниматели, девелоперы и поклонники хоккея — все специально в мерче коллаборации ZARINA MAN и хоккейного клуба СКА. А презентацию устроили прямо в VIP-ложе: гости рассматривали коллекцию, знакомились и общались. 

Дмитрий Левин
Дмитрий Левин
Иван Лучкин
Иван Лучкин
Александра Павлова
Александра Павлова
Алексей Мочнов
Алексей Мочнов
Константин Крылов

Константин Крылов

Артем Балаев
Артем Балаев
Олег Азимов и Анатолий Баклагин

Олег Азимов и Анатолий Баклагин

Даниил Золотухин
Даниил Золотухин
Дмитрий Сухамеро

Дмитрий Сухамеро

Елизавета Замарина
Елизавета Замарина

Символично, что именно здесь линейка в очередной раз доказывает: клубный мерч давно перерос трибуны стадионов. Саму коллекцию разделили на два направления. Для матчей и громких побед, а также для верных фанатов в линейку включили плотные свитшоты и ретро-куртки со стойкой, а на каждый день предложили базовый деним и хлопковые рубашки «оксфорд». В роли победного буллита — аксессуары: от шапок и шарфов в фирменном синем цвете до сувенирных значков с лого команды.

Анна Авилова

Анна Авилова

Петр Платонов

Петр Платонов

Александра Павлова. Михаил Коняев
Александра Павлова, Михаил Коняев
Алексей Алексеев, Алексей Мочнов
Алексей Мочнов, Алексей Алексеев
Дмитрий Левин
Дмитрий Левин
Анастасия Ермолина

Анастасия Ермолина

Дмитрий Многолет

Дмитрий Многолет

София Парфенова
София Парфенова
Артем Балаев
Артем Балаев
Иван Лучкин
Иван Лучкин

Пока гости в VIP-ложе примеряли роль болельщиков, за первую половину матча СКА перебросали соперника в створ со счетом 23:8. К середине второго периода Сергей Сапего воспользовался ошибкой гостей в защите и сделал счет 4:0, а нападающий Николай Голдобин вскоре довел его до неприличных 5:0.

«Шанхайские Драконы» забросили одну шайбу в конце второго периода, но армейцы продолжил атаковать. В финале Николай Чебыкин забил свой первый гол за клуб. После короткой потасовки и обоюдного удаления СКА забросили еще одну шайбу и завершили матч с разгромным счетом 7:2.

СКА-систер

СКА-систер

Олег Азимов, Анатолий Баклагин

Олег Азимов, Анатолий Баклагин

Алексей Маклюков

Алексей Маклюков

Елизавета Замарина, Иван Лучкин
Елизавета Замарина, Иван Лучкин

Фото: Дмитрий Многолет

Люди:
Алексей Мочнов, Алексей Феликсов, Дмитрий Левин Игорь Осовский, София Парфенова, Юрий Пелин, Андрей Ковалев, Александра Павлова, Максим Зорин, Иван Лучкин, Алексей Алексеев, Илья Бурнасов, Елизавета Замарина, Михаил Стацюк, Даниил Золотухин, Артем Балаев, Игорь Ларионов, Евгения Годунова

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