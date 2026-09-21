«Сегодня — невеста, Завтур — жена»: как прошла свадьба актрисы МДТ Анны Завтур и режиссера Стаса Иванова

Главная кино-театральная свадьба Петербурга этой осени — бунтарка, актриса МДТ, звезда «Лихих» и «Цикад», лауреатка «ТОП50» Анна Завтур вышла замуж за режиссера «ЮЗЗ» и «Высокого сезона» Стаса Иванова на исторической Вилле принца Ольденбургского. На Каменном острове в один вечер было все: ведущий, выбранный по принципу «потому что не лысый», рэп от друзей-актеров (Сиу Нгуен! Слава Копейкин! Фрол Фролов!), авторские коктейли и букет невесты, пойманный ловким коллегой по цеху Артемом Злобиным. Собака.ru поздравляет героев и рассказывает про их любовный блокбастер.
Стас Иванов, Анна Завтур
О знакомстве
Анна: Мы познакомились летом 2019 года на пробах «Немцев». Стас приехал из Москвы проводить их вместе с актером Женей Коряковским — он уже был утвержден на главную роль. До этого Митя Савельев — кинокритик и агент Дани Козловского — показал Стасу мою видеопробу и визитку, а потом позвал на встречу к себе домой.
Я тогда была на третьем или четвертом курсе и практически нигде не снималась. Если бы не Митя, Стас вряд ли вообще узнал бы обо мне. Я подумала, что он очень серьезный, строгий и требовательный режиссер. Мне с ним было тяжеловато.
Стас: А я — что она классная, молодая, красивая, талантливая девчонка. Женя Коряковский тогда со мной согласился.
Андрей Завтур, Олег Витальевич Иванов, Стас Иванов, Анна Завтур, Андрей Владимирович Завтур, Феодор Завтур и Наталия Юрьевна Матюшко
Предложение
Анна: За два дня до предложения я случайно нашла коробочку в прикроватной тумбочке во время уборки. Я никогда туда не лезу, Стас это знает, поэтому спокойно спрятал ее там. Открывать не стала — сразу догадалась, что это такое.
Он еще намекал на ужин с родителями. Я решила, что предложение будет там. Перед этим я приезжала к нему в Ростов на съемки проекта Басты. На одном из последних ужинов Даня Воробьев мне случайно проспойлерил намерения жениха (за что потом сильно извинялся!). Когда мы через пень-колоду добирались из Ростова в Петербург, я уже была уверена: вечером Стас сделает мне предложение.
Но это случилось утром следующего дня — в Румянцевском саду, рядом с которым мы когда-то жили. Именно там мы впервые признались друг другу в чувствах.
Стас заранее заготовил речь, но почти ничего не сказал. Даже темные очки забыл снять. Просто заплакал и наконец спросил: «Станешь ли ты моей женой?». Я ответила «да».
Анна Завтур под руку с отцом Андреем Владимировичем
Феодор Завтур, Вася Михайлов
Анна Завтур, Стас Иванов
Андрей Владимирович Завтур и Наталия Юрьевна Матюшко
Концепция
Анна: Я хотела камерную свадьбу, а Стас меня уговорил, что нужен большой праздник: потом будем его вспоминать. В итоге он взял на себя почти всю организацию. Я в основном занималась платьем и кольцами.
Стас: Долго выбирали между традиционными свадебными спотами, но в итоге остановились на Вилле принца Ольденбургского. Понравилось, что она в черте города: далеко ехать не нужно, при этом есть ощущение загородного праздника.
Это историческое здание, и хотелось сохранить его аутентику: подсветить сад, основной зал-ротонду и каминный зал — три совершенно разных пространства. Больше всего привлек сад. Там разместили велком-зону, сделали регистрацию, поставили выездной бар. Гости провели там много времени. Если бы не периодический дождь, большая часть свадьбы прошла бы именно там.
Анна: Свадьбу начали готовить еще в мае, а девичник провели 3 сентября — накануне росписи. Сначала сходили в спа Four Seasons напротив Исаакия, потом поехали на шикарной яхте ребят из судоходной компании Riverpride. Поймали один из лучших закатов в моей жизни.
Я все лето снималась, а мы в кино привыкли, что все делается в последний момент. Со свадьбой так же. Последние декоративные элементы повесили буквально за минуту до прихода первого гостя — Юрия Харитоновича Василькова, профессора РГИСИ и легендарного педагога по танцам, хореографа и бывшего солиста Михайловского театра. Он у нас вообще самый пунктуальный.
Мне кажется, главная задача была в том, чтобы было без кринжа. Смешно и при этом трогательно. Ничего не хотелось играть и специально ставить. Среди гостей — близкие друзья, большая часть — коллеги по театру и кино. Мы немного устали от лишней помпезности, поэтому хотелось простого и живого общения.
Из тематического были коктейли — по названиям моего телеграм-канала. «Сегодня — невеста, Завтур — жена» — это гениальный каламбур Сони Шидловской, придуманный на девичнике. Еще были «Высокий сезон» в честь нашего совместного сериала и «Любимый коктейль режиссера Иванова» — Манхэттен, фаворит Стаса.
Слава Копейкин, Юрий Насонов, Виктор Скорбенко, Фрол Фролов, Сиу Нгуен
Евгений Шолков, Андрей Завтур, Виталий Коваленко с женой Катей
Феодор Завтур
Евгений Шолков Анжелика Ежова, Анна Завтур
О торжестве
Анна: Меня привез папа, а подружка невесты, актриса Соня Аржаных, проводила до парадной лестницы. Трое братьев шли за спиной. У алтаря мы со Стасом сказали друг другу несколько слов и обменялись кольцами. Этого было достаточно.
Стас: Миша Конеев должен был проводить церемонию, но не приехал. Ведущего выбирали из двух человек: один был лысый, второй Александр Шпунгин — с волосами. Я решил: «Зачем нам два лысых человека на свадьбе? Давай возьмем волосатого». Оказалось, он актер РГИСИ и наш коллега. В моменте он решил приколоться и дал всем задание сочинить про нас стих или песню. Никто заранее не готовился — случился живой брейнсторм и мгновенный экспромт. На свадьбе было много артистов, поэтому все быстро включились.
Анна: Особенно зашло выступление наших друзей-актеров Сиу Нгуен, Фрола Фролова, Вити Скорбенко (фронтмен группы «Нотэбёрд» — Прим. ред.) и Славы Копейкина — ребята зачитали рэп. А мой брат переиначил культовый трек Басты «Моя игра». Сын Аркадия Ипполитова и Дуни Смирновой Даня зачитал свои стихи.
Вася Михаилов, Стас Иванов, Анна Завтур
Виктор Скорбенко, Анна Завтур, Юрий Насонов, Фрол Фролов
Что случилось после?
Анна: В Петербурге, когда ты решаешь спонтанно где-то повеселиться, почему-то всегда оказываешься в «Шуме» у Артема Балаева. Он нас любезно пригласил и закрыл под нас один из внутренних баров. Мы классно потанцевали под сет Гамлета Мовсесяна, а потом незаметно от всех мы со Стасом сбежали в Hideout.
Об образах
Анна: У меня было два платья, оба от ателье Виктории Лабай — Rose и Love. Я очень долго искала дизайнера и в итоге совершенно случайно попала к Вике. Изначально мне хотелось чего-то более хулиганского, гранжевого. Но когда я примерила Rose, просто расплакалась. Потом еще полторы-две недели пыталась принять свой выбор и в итоге решилась на оба. Второй образ — Love, супермини, уже больше отвечало моей дерзости.
Ляся Колесникова — суперстилист. Бодрая девчонка, которая отработает любой запрос по максимуму. Она собирала мои образы, помогала со Стасом, родителями и братьями. Она работает с Аглаей Тарасовой, очень ее люблю и рекомендую. Для второго платья Ляся показала мне съемку Ирины Шейк с большим количеством бриллиантов. К мини я надела белые кеды R13. На основное платье сначала были белые туфли Louis Vuitton, потом я поменяла их на красные лодочки, потому что в декоре было много бордового.
Макияж делала Юлия Дианова — мега-визажист, просто лучшая в моей жизни, владелица всей сетки салонов ELTRENDY. Я хотела естественный макияж, но чтобы было wow. Она еще привела своего hair-стилиста Анну Терехову. Украшения — Masson Jewelry. А total look на утро невесты Ляся собрала от Say No More Moscow.
Ляся Колесникова, Лиза Трояновская, Арина Разгильдина, Виктория Лабай, Соня Аржаных, Юля Дианова, Аня Завтур
Платье Rose от Labay Viktoria
Софья Аржаных, Ляся Колесникова, Виктория Лабай
Лодочки Louis Vuitton и букет-сумочка с калами цвета баклажана
Мини-платье Love бренда Labay Viktoria с кедами R13
На Анне: Say No More Moscow
О кольцах
Стас: Я долго выбирал между брендом и камнем, в итоге остановился на втором. Через друзей нашел легендарного ереванского ювелира Норика — он сделал кольцо по моему дизайну. Нина Штернберг, лучшая подруга Ани, помогала с толщиной, длиной и деталями — в том числе с закругленными крапанами. Норику пришлось попотеть, чтобы сделать кольцо максимально тонким. В конце-концов он заклялся: «Такого тонкого кольца я не делал ни разу в жизни и вряд ли еще когда-нибудь сделаю».
Екатерина Исакова, Софья Аржаных
Вася Михайлов
Яна Якиамасова и Иван Капитонов
Федя Завтур, Наталия Матюшко
О свадебном путешествии
Анна: Что касается дальнейших планов, каждую зиму у нас одна задача — урвать в моем сложном актерском, театральном графике что-то большее, чем две-три недели, чтобы я могла поехать куда-то в Азию, где есть волна. После проекта «Высокий сезон» я очень полюбила кайтсерф, жить не могу без ветра, без волны, без экстрима (Стас: «Я такая вся кайтсерферша из себя»). Так что теперь планируем ближайший зимний отпуск с учетом этого. Возможно, у Стаса в этом году будет международный проект на Филиппинах. Тогда я поеду к нему, и мы там наверняка еще что-нибудь новое совместное сочиним.
Стас Иванов, Анна Завтур
Георгий Шабанов, Кристина Шабанова, Анна Завтур, Стас Иванов, дядя Владимир
Екатерина Кибовская, Дюдя Сарбаьянов
Степан Бешкуров, Дюдя Сарабьянов, Стас Иванов
Анжела Мартиросян, Анна Завтур, Стас Иванов, Карен Мартиросян
Елена Чигвинцева, Анна Мирохина, Кристина Шабанова
Арина Разгильдина
Фото: Иван и Елизавета Трояновские
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