«Сегодня — невеста, Завтур — жена»: как прошла свадьба актрисы МДТ Анны Завтур и режиссера Стаса Иванова

О знакомстве

Анна: Мы познакомились летом 2019 года на пробах «Немцев». Стас приехал из Москвы проводить их вместе с актером Женей Коряковским — он уже был утвержден на главную роль. До этого Митя Савельев — кинокритик и агент Дани Козловского — показал Стасу мою видеопробу и визитку, а потом позвал на встречу к себе домой.

Я тогда была на третьем или четвертом курсе и практически нигде не снималась. Если бы не Митя, Стас вряд ли вообще узнал бы обо мне. Я подумала, что он очень серьезный, строгий и требовательный режиссер. Мне с ним было тяжеловато.

Стас: А я — что она классная, молодая, красивая, талантливая девчонка. Женя Коряковский тогда со мной согласился.