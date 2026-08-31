Закрытый прием к 270-летию Александринского театра: Валерий Фокин, Ирина и Михаил Пиотровские, Татьяна Архипова и Андрей Могучий

Хэппенинг — премьера в постановке Антона Оконешникова — развернулся прямо в зрительском зале. По партеру и бельэтажу разгуливали экскурсоводы и призраки — артисты театра: Тимур Акшенцев, Степан Балакшин, Дмитрий Белов, Елена Зимина, Дарья Клименко, Владимир Минахин, Дмитрий Сизов, Михаил Сливников и Елизавета Фурманова. Историю Александринского рассказывали среди привычных зрительских рядов, а на втором и третьем ярусе звучала музыка Губернаторского симфонического оркестра Петербурга под управлением Антона Лубченко.

Сцену, где обычно блистают Тихон Жизневский и Иван Трус, на один вечер заняли гости: Борис, Михаил и Ирина Пиотровские, Андрей Могучий, директор БДТ Татьяна Архипова, глава Музея театрального и музыкального искусства и художественный руководитель фестиваля «Дягилев. Постскриптум» Наталья Метелица.