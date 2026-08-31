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Репортажи

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Закрытый прием к 270-летию Александринского театра: Валерий Фокин, Ирина и Михаил Пиотровские, Татьяна Архипова и Андрей Могучий

Аудитория — на сцене. Артисты — в зрительном зале. Один из старейших драматических театров России к 270-летию решил поменять местами привычные пространства: публика смотрела первую премьеру сезона из-за приоткрытых кулис, а в пустом бельэтаже и партере появились призраки. Гоголь, Сумароков, Мейерхольд — история Александринского на одну ночь ожила прямо среди зрительских рядов. Собака.ru рассказывает, как прошло открытие 271-й сезона и старт XVII фестиваля «Александринский».

Николай Мартон, Никита Кобелев, Валерий Фокин
Валерий Фокин, Николай Мартон, Никита Кобелев
Магомедсалам Магомедов, заместитель Руководителя Администрации президента, зачитал поздравление Владимира Путина, подчеркнул современную роль

Магомедсалам Магомедов, заместитель Руководителя Администрации президента, зачитал поздравление Владимира Путина, подчеркнул современную роль Александринского — как площадки, которая объединяет национальные театры со всей страны и поблагодарил театр за Ассоциацию национальных театров и школу, которая готовит кадры для региональных сцен: «Тем самым мы формируем единое культурное пространство в нашей стране»

Ирина Пиотровская, Михаил Пиотровский
Ирина Пиотровская, Михаил Пиотровский
Борис Пиотровский
Борис Пиотровский
Александр Малич
Александр Малич
Елена Давыдова, Алексей Михайлов. Наталья Михайлова
Елена Давыдова, Алексей Михайлов, Наталья Михайлова
Анастасия Антоненкова
Анастасия Антоненкова
Анна Ялова
Анна Ялова
Лев Лурье
Лев Лурье
Нана Гвичия, Ольга Таратынова
Нана Гвичия, Ольга Таратынова
Татьяна Архипова, Андрей Могучий
Татьяна Архипова, Андрей Могучий
Екатерина Галанова
Екатерина Галанова
Наталья Метелица, Владимир Кожевников
Владимир Кожевников, Наталья Метелица

Перед спектаклем президент театра Валерий Фокин вспомнил, через сколько политических и общественных перемен Александринскому пришлось пройти за 270 лет. Важно, по его словам, чтобы вместе со временем театр не потерял собственного лица: «Наша задача — всеми силами его держать и развивать».

Никита Кобелев
Никита Кобелев
Юлия Сенина. Анна Трапкова
Юлия Сенина, Анна Трапкова
Ника Стрижак, Юлия Стрижак
Ника Стрижак, Юлия Стрижак
Владимир Григорьев. Екатерина Григорьева
Владимир Григорьев, Екатерина Григорьева
Екатерина Сираканян
Екатерина Сираканян
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Виктор Минков
Виктор Минков
Евгения Нагимова
Евгения Нагимова

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский поздравил Александринский от имени города, назвав его «символом культурной жизни Петербурга» и «гордостью нашей страны». А в качестве подарка передал почетную грамоту губернатора и зимний пейзаж Роберта Мифа — с видом на Александринский со стороны Екатерининского сада.

Николай Мартон. Наталья Мартон
Николай Мартон, Наталья Мартон
Дарья Гавра

Дарья Гавра

Сергей Рябинкин. Светлана Даценко
Сергей Рябинкин, Светлана Даценко
Наталья Метелица, Анастасия Антоненкова. Анна Иванова
Анастасия Антоненкова, Наталья Метелица, Анна Иванова
Сергей Паршин, Наталья Кутасова

Сергей Паршин, Наталья Кутасова

Анна Зарубина
Анна Зарубина
Дмитрий Левин. Анастасия Левина
Дмитрий Левин, Анастасия Левина
Юлия Немчина, Анна Ялова
Юлия Немчина, Анна Ялова
Наталья Сиверина
Наталья Сиверина
Артем Балаев. Анна Иванова
Артем Балаев, Анна Иванова
Богдан Полевой

Богдан Полевой

Нана Гвичия
Нана Гвичия

Хэппенинг — премьера в постановке Антона Оконешникова — развернулся прямо в зрительском зале. По партеру и бельэтажу разгуливали экскурсоводы и призраки — артисты театра: Тимур Акшенцев, Степан Балакшин, Дмитрий Белов, Елена Зимина, Дарья Клименко, Владимир Минахин, Дмитрий Сизов, Михаил Сливников и Елизавета Фурманова. Историю Александринского рассказывали среди привычных зрительских рядов, а на втором и третьем ярусе звучала музыка Губернаторского симфонического оркестра Петербурга под управлением Антона Лубченко.

Сцену, где обычно блистают Тихон Жизневский и Иван Трус, на один вечер заняли гости: Борис, Михаил и Ирина Пиотровские, Андрей Могучий, директор БДТ Татьяна Архипова, глава Музея театрального и музыкального искусства и художественный руководитель фестиваля «Дягилев. Постскриптум» Наталья Метелица.

Команда Новой сцены Александринского театра

Команда Новой сцены Александринского театра

Олеся Соколова

Олеся Соколова

Андрей Могучий. Игорь Троилин
Андрей Могучий, Игорь Троилин
Нана Гвичия
Нана Гвичия
Илья Дыбов

Илья Дыбов

Екатерина Капацун

Екатерина Капацун

Олеся Пушкина

Олеся Пушкина

Хироки Мацуо и Нацуки Кобаяси

Хироки Мацуо и Нацуки Кобаяси

Ольга Разина

Ольга Разина

Ксения Полунина

Ксения Полунина

София Парфенова
София Парфенова
Мария Крупнова

Мария Крупнова

После спектакля никто далеко не расходился — все переместились в Царское фойе, где ждала кульминация вечера — 17-килограммовый медовик от отеля «Астория». Торт украсили 10 тысячами бусин и 270 свечами: семь человек зажигали их вручную, а задуть все разом вышли Валерий Фокин, Александр Малич, Никита Кобелев, Николай Мартон и Сергей Паршин.

Валерий Фокин, Александр Малич, Никита Кобелев
Валерий Фокин, Николай Мартон, Александр Малич, Никита Кобелев
Александр Малич, Валерий Фокин, Николай Мартон
Валерий Фокин, Николай Мартон, Александр Малич
Нана Гвичия, Александр Малич
Александр Малич, Нана Гвичия

Фото: Сергей Мисенко, Ася Минеева

Люди:
Никита Кобелев, Дмитрий Левин, Анастасия Антоненкова София Парфенова, Юлия Сенина, Татьяна Архипова, Валерий Фокин, Наталья Метелица, Александр Малич, Екатерина Галанова, Нана Гвичия, Елена Давыдова, Борис Пиотровский, Лев Лурье, Алексей Михайлов, Анна Зарубина, Виктор Минков, Юлия Немчина, Анна Ялова, Елизавета Замарина, Артем Балаев, Андрей Могучий, Наталья Сиверина, Екатерина Сираканян, Ольга Таратынова, Владимир Григорьев, Владимир Кожевников, Евгения Нагимова, Михаил Пиотровский, Юлия Стрижак, Ирина Пиотровская, Ника Стрижак, Николай Мартон, Сергей Рябинкин

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