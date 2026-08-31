Закрытый прием к 270-летию Александринского театра: Валерий Фокин, Ирина и Михаил Пиотровские, Татьяна Архипова и Андрей Могучий

Аудитория — на сцене. Артисты — в зрительном зале. Один из старейших драматических театров России к 270-летию решил поменять местами привычные пространства: публика смотрела первую премьеру сезона из-за приоткрытых кулис, а в пустом бельэтаже и партере появились призраки. Гоголь, Сумароков, Мейерхольд — история Александринского на одну ночь ожила прямо среди зрительских рядов. Собака.ru рассказывает, как прошло открытие 271-й сезона и старт XVII фестиваля «Александринский».
Магомедсалам Магомедов, заместитель Руководителя Администрации президента, зачитал поздравление Владимира Путина, подчеркнул современную роль Александринского — как площадки, которая объединяет национальные театры со всей страны и поблагодарил театр за Ассоциацию национальных театров и школу, которая готовит кадры для региональных сцен: «Тем самым мы формируем единое культурное пространство в нашей стране»
Перед спектаклем президент театра Валерий Фокин вспомнил, через сколько политических и общественных перемен Александринскому пришлось пройти за 270 лет. Важно, по его словам, чтобы вместе со временем театр не потерял собственного лица: «Наша задача — всеми силами его держать и развивать».
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский поздравил Александринский от имени города, назвав его «символом культурной жизни Петербурга» и «гордостью нашей страны». А в качестве подарка передал почетную грамоту губернатора и зимний пейзаж Роберта Мифа — с видом на Александринский со стороны Екатерининского сада.
Дарья Гавра
Сергей Паршин, Наталья Кутасова
Богдан Полевой
Хэппенинг — премьера в постановке Антона Оконешникова — развернулся прямо в зрительском зале. По партеру и бельэтажу разгуливали экскурсоводы и призраки — артисты театра: Тимур Акшенцев, Степан Балакшин, Дмитрий Белов, Елена Зимина, Дарья Клименко, Владимир Минахин, Дмитрий Сизов, Михаил Сливников и Елизавета Фурманова. Историю Александринского рассказывали среди привычных зрительских рядов, а на втором и третьем ярусе звучала музыка Губернаторского симфонического оркестра Петербурга под управлением Антона Лубченко.
Сцену, где обычно блистают Тихон Жизневский и Иван Трус, на один вечер заняли гости: Борис, Михаил и Ирина Пиотровские, Андрей Могучий, директор БДТ Татьяна Архипова, глава Музея театрального и музыкального искусства и художественный руководитель фестиваля «Дягилев. Постскриптум» Наталья Метелица.
Команда Новой сцены Александринского театра
Олеся Соколова
Илья Дыбов
Екатерина Капацун
Олеся Пушкина
Хироки Мацуо и Нацуки Кобаяси
Ольга Разина
Ксения Полунина
Мария Крупнова
После спектакля никто далеко не расходился — все переместились в Царское фойе, где ждала кульминация вечера — 17-килограммовый медовик от отеля «Астория». Торт украсили 10 тысячами бусин и 270 свечами: семь человек зажигали их вручную, а задуть все разом вышли Валерий Фокин, Александр Малич, Никита Кобелев, Николай Мартон и Сергей Паршин.
Фото: Сергей Мисенко, Ася Минеева
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