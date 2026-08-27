Вернисаж VI ярмарки совриска TPAF: Анна Ялова, Денис Химиляйне, Ксения Прихотько и Ольга Звагольская

Керамические существа прорастают из настоящей земли, на тканях капризничают принцессы, а в дальнем углу бьются облюбованные светскими фотографами желтые надувные утята: все это накануне показали на закрытом смотре TPAF — попасть на него, кстати, можно было и по отдельному билету. Местом встречи по традиции стал особняк Гурьевых-Нарышкиных на Литейном, 62, где после дворянских «культурных четвергов» XIX века теперь собираются коллекционеры, художники и светские гости. А уже сегодня совриск — 81 независимый автор и творческих объединений из 12 городов России — в парадных интерьерах XIX века может увидеть любой желающий. TPAF 2026 в «Третьем месте» продлится до 30 августа.