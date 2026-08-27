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Репортажи

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Вернисаж VI ярмарки совриска TPAF: Анна Ялова, Денис Химиляйне, Ксения Прихотько и Ольга Звагольская

Керамические существа прорастают из настоящей земли, на тканях капризничают принцессы, а в дальнем углу бьются облюбованные светскими фотографами желтые надувные утята: все это накануне показали на закрытом смотре TPAF — попасть на него, кстати, можно было и по отдельному билету. Местом встречи по традиции стал особняк Гурьевых-Нарышкиных на Литейном, 62, где после дворянских «культурных четвергов» XIX века теперь собираются коллекционеры, художники и светские гости. А уже сегодня совриск — 81 независимый автор и творческих объединений из 12 городов России — в парадных интерьерах XIX века может увидеть любой желающий. TPAF 2026 в «Третьем месте» продлится до 30 августа.

Дмитрий Гачко, Ольга Звагольская. Анна Патриция Гачко
Дмитрий Гачко, Ольга Звагольская, Анна Патриция Гачко
Анна Ялова
Анна Ялова
Денис Химиляйне
Денис Химиляйне
Ксения Прихотько
Ксения Прихотько
Екатерина Попова
Екатерина Попова
Нестор Энгельке. София Аброськина
Нестор Энгельке, София Аброськина
Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Анастасия Климова, Доминика Климова
Доминика Климова, Анастасия Климова
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Александра Генералова
Александра Генералова

Едва ярмарка открылась, как случились первые продажи. Куратор Анастасия Пронина отправилась к стендам и уже на старте приобрела в личную коллекцию серию фотографий — всего по 800 рублей. Получается почти символическая арифметика: вход на ярмарку обойдется в 900 рублей, а начать собирать собственную коллекцию можно еще дешевле. Театральный критик Олеся Пушкина тем временем отметила «Сны корней» VISELITSA — антропоморфные керамические скульптуры Валерии Лунской, буквально прорастающие из влажной почвы, — и ироничную вышивку Паны «Капризные принцессы».

Полина Маликова (Толстун)
Полина Маликова (Толстун)
Петр Белый
Петр Белый
Елизавета Гусевская
Елизавета Гусевская
Александр Дашевский, Наталья Карасева
Наталья Карасева, Александр Дашевский
Александр Челидзе

Александр Челидзе

Анна Якубова. Анастасия Семевская
Анна Якубова, Анастасия Семевская
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Сергей Бондарев
Сергей Бондарев
Анна Заведий
Анна Заведий
Анастасия Антоненкова
Анастасия Антоненкова
Юрий Молодковец
Юрий Молодковец
Таисия Абих

Таисия Абих

На открытии одними из первых были замечены коллекционер Денис Химиляйне — буквально на днях он демонтировал свою грандиозную «Голову современника», — актриса Полина Сидихина и прилетевшая из Москвы модель Лиза Серпова. Здесь же художница Анастасия Климова с дочерью Доминикой, кутюрье Леонид Алексеев, художник Сергей Бондарев и блогер Лиза Гусевская — у стендов, среди керамики, живописи и объектов.

Лиза Савина
Лиза Савина
Яна Зяблина
Яна Зяблина
Ольга Петрова
Ольга Петрова
Светлана Соколова. Ирина Граф
Светлана Соколова , Ирина Граф
Олеся Левкович

Олеся Левкович

Денис Химиляйне, Юрий Молодковец, Александр Дашевский. Никита Раевский
Александр Дашевский, Денис Химиляйне, Юрий Молодковец, Никита Раевский
Валерий Шафиров
Валерий Шафиров
Кристина Галько, Анастасия Столбнева
Кристина Галько, Анастасия Столбнева
Пана

Пана

Алина Хангареева

Алина Хангареева

Светлана Мельникова. Константин Федоров
Светлана Мельникова, Константин Федоров
Анастасия Пронина

Анастасия Пронина

В этом году TPAF объединила живопись, графику, фотографию, керамику, текстиль, скульптуру и инсталляции, не разделяя их на отдельные секции. Главная тема шестого выпуска — «Поле колеблющихся смыслов» — здесь скорее задает общий контекст, чем диктует художникам жесткие кураторские рамки: авторам и зрителям предлагают самостоятельно выстраивать связи между совершенно разными художественными практиками.

Полина Слепенкова

Полина Слепенкова

Екатерина Таракина

Екатерина Таракина

Анастасия Петяхина, Дарья Тальфельдт, Ангелина Пилипчук

Анастасия Петяхина, Дарья Тальфельдт, Ангелина Пилипчук

Дмитрий Егоров с сыном

Дмитрий Егоров с сыном

Лиза Букина

Лиза Букина

Анастасия Козлова

Анастасия Козлова

Полина Белова, Мария Трунтаева

Полина Белова, Мария Трунтаева

София Парфенова
София Парфенова
Александр Дашевский. Екатерина Дударенок
Александр Дашевский, Екатерина Дударенок
Александр Цезарь

Александр Цезарь

Команда TPAF

Команда TPAF

TPAF 2026 продлится до 30 августа в культурном пространстве «Третье место». Все четыре дня здесь будет идти параллельная просветительская программа — ознакомиться с расписанием можно здесь.

Фото: Дмитрий Егоров, Екатерина Сенина

Люди:
Анна Якубова, Кристина Галько, Анастасия Антоненкова Лиза Савина, София Парфенова, Александра Генералова, Полина Сидихина, Полина Маликова (Толстун), Ольга Петрова, Анастасия Климова, Леонид Алексеев, Петр Белый, Ксения Прихотько, Анастасия Дианова, Дмитрий Гачко, Сергей Бондарев, Екатерина Попова, Ольга Звагольская, Светлана Соколова , Евгения Сероусова, Елизавета Гусевская, Анна Ялова, Александр Дашевский, Анна Заведий, Нестор Энгельке, Анастасия Столбнева, Доминика Климова, Денис Химиляйне, Валерий Шафиров, Яна Зяблина, Юрий Молодковец, Наталья Карасева, Светлана Мельникова

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