Вернисаж VI ярмарки совриска TPAF: Анна Ялова, Денис Химиляйне, Ксения Прихотько и Ольга Звагольская

Керамические существа прорастают из настоящей земли, на тканях капризничают принцессы, а в дальнем углу бьются облюбованные светскими фотографами желтые надувные утята: все это накануне показали на закрытом смотре TPAF — попасть на него, кстати, можно было и по отдельному билету. Местом встречи по традиции стал особняк Гурьевых-Нарышкиных на Литейном, 62, где после дворянских «культурных четвергов» XIX века теперь собираются коллекционеры, художники и светские гости. А уже сегодня совриск — 81 независимый автор и творческих объединений из 12 городов России — в парадных интерьерах XIX века может увидеть любой желающий. TPAF 2026 в «Третьем месте» продлится до 30 августа.
Едва ярмарка открылась, как случились первые продажи. Куратор Анастасия Пронина отправилась к стендам и уже на старте приобрела в личную коллекцию серию фотографий — всего по 800 рублей. Получается почти символическая арифметика: вход на ярмарку обойдется в 900 рублей, а начать собирать собственную коллекцию можно еще дешевле. Театральный критик Олеся Пушкина тем временем отметила «Сны корней» VISELITSA — антропоморфные керамические скульптуры Валерии Лунской, буквально прорастающие из влажной почвы, — и ироничную вышивку Паны «Капризные принцессы».
Александр Челидзе
Таисия Абих
На открытии одними из первых были замечены коллекционер Денис Химиляйне — буквально на днях он демонтировал свою грандиозную «Голову современника», — актриса Полина Сидихина и прилетевшая из Москвы модель Лиза Серпова. Здесь же художница Анастасия Климова с дочерью Доминикой, кутюрье Леонид Алексеев, художник Сергей Бондарев и блогер Лиза Гусевская — у стендов, среди керамики, живописи и объектов.
Олеся Левкович
Пана
Алина Хангареева
Анастасия Пронина
В этом году TPAF объединила живопись, графику, фотографию, керамику, текстиль, скульптуру и инсталляции, не разделяя их на отдельные секции. Главная тема шестого выпуска — «Поле колеблющихся смыслов» — здесь скорее задает общий контекст, чем диктует художникам жесткие кураторские рамки: авторам и зрителям предлагают самостоятельно выстраивать связи между совершенно разными художественными практиками.
Полина Слепенкова
Екатерина Таракина
Анастасия Петяхина, Дарья Тальфельдт, Ангелина Пилипчук
Дмитрий Егоров с сыном
Лиза Букина
Анастасия Козлова
Полина Белова, Мария Трунтаева
Александр Цезарь
Команда TPAF
TPAF 2026 продлится до 30 августа в культурном пространстве «Третье место». Все четыре дня здесь будет идти параллельная просветительская программа — ознакомиться с расписанием можно здесь.
Фото: Дмитрий Егоров, Екатерина Сенина
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