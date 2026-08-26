Красная дорожка «Чуда» с Идой Галич в главной роли: Максим Матвеев, Дарья Мороз, Мария Миногарова и Алексей Жидковский

Сериал неизбежно вызывает в медиа параллели с историей Елены Блиновской — автора «Марафона желаний». Символично, что премьера «Чуда» состоялась 25 августа, в день ее 45-летия. Его Блиновская встретила в заключении. При этом создатели подчеркивают: сериал не является историей конкретного инфлюенсера — интересует сам механизм человеческих желаний и то, почему люди готовы отдавать другому человеку право решать за них.

Премьера — 29 августа на Кинопоиске, а после сериал покажут в эфире Первого канала.