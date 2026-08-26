Красная дорожка «Чуда» с Идой Галич в главной роли: Максим Матвеев, Дарья Мороз, Мария Миногарова и Алексей Жидковский

«На что ты готов ради чуда?» — интересуется шоураннер социального детектива о популярном блогере-коуче Александра Ремизова («Триггер», «Нулевой пациент») и тут же отвечает закрытым нон-стоп-смотром семи из восьми серий первого сезона в московском «Октябре». В центре сюжета — популярный блогер-коуч Мия, которая умеет чувствовать чужие желания и помогает клиентам их исполнять. Сначала ее вмешательство действительно выглядит как чудо, однако постепенно выясняется, что за каждое исполненное желание приходится платить.
Сериал неизбежно вызывает в медиа параллели с историей Елены Блиновской — автора «Марафона желаний». Символично, что премьера «Чуда» состоялась 25 августа, в день ее 45-летия. Его Блиновская встретила в заключении. При этом создатели подчеркивают: сериал не является историей конкретного инфлюенсера — интересует сам механизм человеческих желаний и то, почему люди готовы отдавать другому человеку право решать за них.
Премьера — 29 августа на Кинопоиске, а после сериал покажут в эфире Первого канала.
Анастасия Уколова
Исполнительница роли Мии, блогер и телеведущая Ида Галич одним своим визитом уже создала медиа-виральный фэшн-момент: на красной дорожке она появилась в минималистичном белом платье-макси с глубоким декольте до линии живота, разрезом на ноге и открытой спиной. Образ дополнили легкая укладка и естественный макияж.
Компанию Галич составили актеры «Чуда» — Денис Шведов, Сергей Гилев и Анастасия Уколова — а также режиссер Полина Власенко.
Фан-факт: на премьере звезда «Молодежки» и «Комбинации» Анастасия Уколова впервые подтвердила роман с Антоном Филипенко («Первый на Олимпе», «Саша и Питер») — своим коллегой по сериалу.
Полина Власенко
Каст сериала
Ида Галич с родными
Михаил Китаев
По словам Иды, премьера стала продолжением трудоемкого съемочного марафона. Кастинг она проходила на шестом месяце беременности — в том числе играла с Денисом Шведовым любовные сцены. «Ситуация, в которой ты играешь большую любовь на пробах, — это интересно», — рассказала актриса. По ее словам, беременность даже помогла ей найти внутреннюю опору своей героини Мии. К съемкам Галич вернулась через полтора месяца после родов: малышку часто брала с собой на площадку и продолжала грудное вскармливание. Самым сложным актриса назвала недосып — ей приходилось спать по три часа в сутки. «Я училась всему ради роли: не спать, работать с большим количеством текста, а также целоваться в кадре, чего я тоже никогда не делала», — призналась Галич.
Виктория Шелягова
Елена Летучая
Софья Лебедева
Анастасия Полетаева
Ира Тонева
Со сцены кинотеатра «Чудо» представила Александра Ремизова. Шоураннер поблагодарила съемочную команду и отдельно рассказала о поддержке Константина Эрнста: по словам Ремизовой, когда она сомневалась, что проект получится запустить, генеральный продюсер Первого канала ответил: «Да ладно, ты че расстраиваешься? Сейчас что-нибудь склеим». Ремизова также призналась, что делать сериал о бизнес-коучинге, инфобизнесе и психологии было непросто из-за неоднозначного отношения к этой теме.
Фото: Анна Темерина и Андрей Калмыков
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