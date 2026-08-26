Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Красная дорожка «Чуда» с Идой Галич в главной роли: Максим Матвеев, Дарья Мороз, Мария Миногарова и Алексей Жидковский

«На что ты готов ради чуда?» — интересуется шоураннер социального детектива о популярном блогере-коуче Александра Ремизова («Триггер», «Нулевой пациент») и тут же отвечает закрытым нон-стоп-смотром семи из восьми серий первого сезона в московском «Октябре». В центре сюжета — популярный блогер-коуч Мия, которая умеет чувствовать чужие желания и помогает клиентам их исполнять. Сначала ее вмешательство действительно выглядит как чудо, однако постепенно выясняется, что за каждое исполненное желание приходится платить.

Сериал неизбежно вызывает в медиа параллели с историей Елены Блиновской — автора «Марафона желаний». Символично, что премьера «Чуда» состоялась 25 августа, в день ее 45-летия. Его Блиновская встретила в заключении. При этом создатели подчеркивают: сериал не является историей конкретного инфлюенсера — интересует сам механизм человеческих желаний и то, почему люди готовы отдавать другому человеку право решать за них. 

Премьера — 29 августа на Кинопоиске, а после сериал покажут в эфире Первого канала.

Ида Галич
Ида Галич
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Сергей Гилев. Денис Шведов, Анастасия Уколова
Сергей Гилев, Денис Шведов, Анастасия Уколова
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Ида Галич, Александра Ремизова. Ольга Филипук
Александра Ремизова, Ида Галич, Ольга Филипук
Мария Миногарова
Мария Миногарова
Алексей Жидковский
Алексей Жидковский
Анастасия Уколова

Анастасия Уколова

Сергей Гилев
Сергей Гилев
Евгения Милова
Евгения Милова
Олег Гаас
Олег Гаас

Исполнительница роли Мии, блогер и телеведущая Ида Галич одним своим визитом уже создала медиа-виральный фэшн-момент: на красной дорожке она появилась в минималистичном белом платье-макси с глубоким декольте до линии живота, разрезом на ноге и открытой спиной. Образ дополнили легкая укладка и естественный макияж.

Компанию Галич составили актеры «Чуда» — Денис Шведов, Сергей Гилев и Анастасия Уколова — а также режиссер Полина Власенко.

Фан-факт: на премьере звезда «Молодежки» и «Комбинации» Анастасия Уколова впервые подтвердила роман с Антоном Филипенко («Первый на Олимпе», «Саша и Питер») — своим коллегой по сериалу.

Ида Галич
Ида Галич
Александра Ремизова
Александра Ремизова
Полина Власенко

Полина Власенко

Каст сериала

Каст сериала

Ида Галич с родными

Ида Галич с родными

Александра Ремизова
Александра Ремизова
Михаил Китаев

Михаил Китаев

По словам Иды, премьера стала продолжением трудоемкого съемочного марафона. Кастинг она проходила на шестом месяце беременности — в том числе играла с Денисом Шведовым любовные сцены. «Ситуация, в которой ты играешь большую любовь на пробах, — это интересно», — рассказала актриса. По ее словам, беременность даже помогла ей найти внутреннюю опору своей героини Мии. К съемкам Галич вернулась через полтора месяца после родов: малышку часто брала с собой на площадку и продолжала грудное вскармливание. Самым сложным актриса назвала недосып — ей приходилось спать по три часа в сутки. «Я училась всему ради роли: не спать, работать с большим количеством текста, а также целоваться в кадре, чего я тоже никогда не делала», — призналась Галич.

Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Виктория Шелягова

Виктория Шелягова

Игорь Верник
Игорь Верник
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Елена Летучая

Елена Летучая

Софья Лебедева

Софья Лебедева

Анастасия Полетаева

Анастасия Полетаева

Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова
Ира Тонева

Ира Тонева

Со сцены кинотеатра «Чудо» представила Александра Ремизова. Шоураннер поблагодарила съемочную команду и отдельно рассказала о поддержке Константина Эрнста: по словам Ремизовой, когда она сомневалась, что проект получится запустить, генеральный продюсер Первого канала ответил: «Да ладно, ты че расстраиваешься? Сейчас что-нибудь склеим». Ремизова также призналась, что делать сериал о бизнес-коучинге, инфобизнесе и психологии было непросто из-за неоднозначного отношения к этой теме.

Шоураннер «Триггера» и «Нулевого пациента» Александра Ремизова: «В России продюсер всегда про творчество»

Thomas Mraz

Thomas Mraz

Игнатий Винтуров

Игнатий Винтуров

Алена Бабенко

Алена Бабенко

Наталья Каневская

Наталья Каневская

Алина Засобина

Алина Засобина

Катя Голден

Катя Голден

Валерий Юшкевич, Марта Юшкевич, Елена Борщева

Валерий Юшкевич, Марта Юшкевич, Елена Борщева

«Королева марафонов» Елена Блиновская теперь в СИЗО! Как развиваются налоговые дела известных блогеров?

Фото: Анна Темерина и Андрей Калмыков

Люди:
Александра Ремизова, Сергей Гилев, Максим Матвеев Олег Гаас, Сабина Ахмедова, Ольга Сутулова, Ида Галич, Мария Миногарова, Алексей Жидковский, Евгения Милова, Дарья Мороз, Игорь Верник, Светлана Кузнецова

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: