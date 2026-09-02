Красная дорожка «Трудно быть Богом»: Александр Радойичич, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Сергей Безруков и Равшана Куркова

XXIII век, космическая станция и средневековый Арканар в московском «Октябре»: состоялась премьера сериала по мотивам культового романа «Трудно быть богом» братьев Стругацких и самого масштабного проекта, когда-либо выходившего в онлайн-кинотеатре Wink. На сцену вышла вся съемочная команда, а главную роль дона Руматы исполнил герой обложки сентябрьского выпуска Собака.ru Александар Радойичич.

Первые четыре из 10 серий «Трудно быть богом» выйдут на Wink 3 сентября.