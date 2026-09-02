Красная дорожка «Трудно быть Богом»: Александр Радойичич, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Сергей Безруков и Равшана Куркова

XXIII век, космическая станция и средневековый Арканар в московском «Октябре»: состоялась премьера сериала по мотивам культового романа «Трудно быть богом» братьев Стругацких и самого масштабного проекта, когда-либо выходившего в онлайн-кинотеатре Wink. На сцену вышла вся съемочная команда, а главную роль дона Руматы исполнил герой обложки сентябрьского выпуска Собака.ru Александар Радойичич.
Первые четыре из 10 серий «Трудно быть богом» выйдут на Wink 3 сентября.
Александр Косарим, Антон Володькин
Ольга Любимова, Евгений Баранов
Зайнеп Кирли и Александар Радойичич
Гости заходили через зеркальный космический портал, фотографировались на троне короля, а на креслах их ждали QR-коды с информацией о Кеплере-4077. На память выдавали браслеты с монетами — «наблюдать» или «вмешиваться».
В кадре — больше. Над самим Арканаром пришлось поработать всерьез. В «Москино» за пять месяцев построили целый город на 6,5 гектара: 48 зданий, дворец дона Кондора с работающим бассейном, 14-метровый акведук и 17-метрового «Воина на пуме» весом больше 20 тонн. Над всем этим работали около 600 строителей, инженеров, художников, скульпторов и декораторов. Костюмы для этого мира создавали практически с нуля: сделали около тысячи оригинальных комплектов, а ткани специально состаривали песком и наждачной бумагой.
Анастасия и Дмитрий Тюрины
Жора Крыжовников, Ольга Долматовская
Андрей Золотарев
Даня Киселев
Владимир Хотитенко, Татьяна Яковлева
Сербский актер, сыгравший Румату — землянина Антона на средневековой планете Анатар, появился перед журналистами одним из первых и признался: до съемок он вообще не говорил по-русски. Плюс — нужно было научиться ездить верхом и фехтовать. «Сейчас говорю свободно, но с акцентом», — поделился Радойчич на премьере.
Слава Копейкин
Ирина Горбачева
Федор Лавров
Янина Студилина
Дмитрий Табарчук
Анастасия Уколова
Иван и Виктор Добронравовы
Эстафету ньюкамеру передал Леонид Ярмольник. Он вернулся на Анакар спустя 13 лет после полного метра Алексея Германа (у которого на съемках провел целых 607 съемочных дней!). В новой версии актер снова появился на планете, но теперь всего на 15 минут. А в кадре по итогу монтажа осталось около двух с половиной. Фан-факт — Ярмольник пришел в проект почти в последний момент. По его словам, Федор Бондарчук позвонил ему примерно за три месяца до съемок и предложил небольшую роль.
Ольга Галактионова
Сергей Бондарчук
Алана Чочиева
Нино Нинидзе
Сергей Новиков
Ольга Каширина, Михил Китаев
Давид Кочанов
Михаил Врубель, Анна Цуканова-Котт
Юлия Сумачева
Екатерина Кононенко
Ирина Бразговка
Тереза Диуро, Дэниел Барнс
Михаил Местецкий
Сергей Безруков сначала отказался от предложенной роли: похожего персонажа он уже играл. В итоге актер сыграл дона Кондора — разведчика, который 15 лет живет среди местных жителей. Предложение он назвал «знаком судьбы».
На красной дорожке появились Федор Бондарчук, Александр Радойчич, Сергей Безруков, Никита Кологривый, Виктория Исакова, Леонид Ярмольник, Равшана Куркова, Аглая Тарасова, Анна и Надежда Михалковы, Константин и Софья Эрнст, Жора Крыжовников, Сергей Гилев, Алена Долецкая. Равшана Куркова пришла вместе с мамой Рано Кубаевой, которая тоже снялась в сериале. Совместных сцен у них не было — зато на красной дорожке обе оказались по одну сторону камеры.
Фото: Анна Темерина, Ксения Угольникова
Комментарии (0)