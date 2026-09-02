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Репортажи

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Красная дорожка «Трудно быть Богом»: Александр Радойичич, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Сергей Безруков и Равшана Куркова

XXIII век, космическая станция и средневековый Арканар в московском «Октябре»: состоялась премьера сериала по мотивам культового романа «Трудно быть богом» братьев Стругацких и самого масштабного проекта, когда-либо выходившего в онлайн-кинотеатре Wink. На сцену вышла вся съемочная команда, а главную роль дона Руматы исполнил герой обложки сентябрьского выпуска Собака.ru Александар Радойичич. 

Первые четыре из 10 серий «Трудно быть богом» выйдут на Wink 3 сентября.

Александар Радойичич
Александар Радойичич
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Сергей Безруков. Анна Матисон
Сергей Безруков, Анна Матисон
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Надежда Михалкова, Анна Михалкова
Надежда Михалкова, Анна Михалкова
Александр Косарим, Антон Володькин

Александр Косарим, Антон Володькин

Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Равшана Куркова. и ее мама Рано Кубаева
Равшана Куркова, и ее мама Рано Кубаева
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Софья Эрнст. Константин Эрнст
Софья Эрнст, Константин Эрнст
Ольга Любимова, Евгений Баранов

Ольга Любимова, Евгений Баранов

Александар Радойичич. Зайнеп Кирли и Александар Радойичич

Зайнеп Кирли и Александар Радойичич

Гости заходили через зеркальный космический портал, фотографировались на троне короля, а на креслах их ждали QR-коды с информацией о Кеплере-4077. На память выдавали браслеты с монетами — «наблюдать» или «вмешиваться».

В кадре — больше. Над самим Арканаром пришлось поработать всерьез. В «Москино» за пять месяцев построили целый город на 6,5 гектара: 48 зданий, дворец дона Кондора с работающим бассейном, 14-метровый акведук и 17-метрового «Воина на пуме» весом больше 20 тонн. Над всем этим работали около 600 строителей, инженеров, художников, скульпторов и декораторов. Костюмы для этого мира создавали практически с нуля: сделали около тысячи оригинальных комплектов, а ткани специально состаривали песком и наждачной бумагой.

Елизавета Базыкина
Елизавета Базыкина
Анастасия и Дмитрий Тюрины

Анастасия и Дмитрий Тюрины

Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Жора Крыжовников, Ольга Долматовская

Жора Крыжовников, Ольга Долматовская

Алена Долецкая
Алена Долецкая
Андрей Золотарев

Андрей Золотарев

Даня Киселев

Даня Киселев

Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Владимир Хотитенко, Татьяна Яковлева

Владимир Хотитенко, Татьяна Яковлева

Сергей Гилев
Сергей Гилев
Ирина Паутова
Ирина Паутова
Марк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн

Сербский актер, сыгравший Румату — землянина Антона на средневековой планете Анатар, появился перед журналистами одним из первых и признался: до съемок он вообще не говорил по-русски. Плюс — нужно было научиться ездить верхом и фехтовать. «Сейчас говорю свободно, но с акцентом», — поделился Радойчич на премьере.

Слава Копейкин

Слава Копейкин

Ольга Слуцкер
Ольга Слуцкер
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин
Ирина Горбачева

Ирина Горбачева

Федор Лавров

Федор Лавров

Янина Студилина

Янина Студилина

Дмитрий Табарчук

Дмитрий Табарчук

Анастасия Уколова

Анастасия Уколова

Иван и Виктор Добронравовы

Иван и Виктор Добронравовы

Александр Мизев
Александр Мизев
Александра Ремизова. Дмитрий Нелидов, Алексей Сатолин
Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов, Алексей Сатолин
Сергей Кальварский. Александр Акопов
Сергей Кальварский, Александр Акопов

Эстафету ньюкамеру передал Леонид Ярмольник. Он вернулся на Анакар спустя 13 лет после полного метра Алексея Германа (у которого на съемках провел целых 607 съемочных дней!). В новой версии актер снова появился на планете, но теперь всего на 15 минут. А в кадре по итогу монтажа осталось около двух с половиной. Фан-факт — Ярмольник пришел в проект почти в последний момент. По его словам, Федор Бондарчук позвонил ему примерно за три месяца до съемок и предложил небольшую роль.

Федор Бондарчук. Александр Радойичич
Федор Бондарчук, Александр Радойичич
Ольга Галактионова

Ольга Галактионова

Леонид Ярмольник, Сергей Безруков. Надежда Адвокатова, Аркадий Новиков
Сергей Безруков, Леонид Ярмольник, Надежда Адвокатова, Аркадий Новиков
Сергей Бондарчук

Сергей Бондарчук

Алана Чочиева

Алана Чочиева

Игорь Верник. Вадим Верник
Игорь Верник, Вадим Верник
Нино Нинидзе

Нино Нинидзе

Тимур Родригез. Катя Кабак
Тимур Родригез, Катя Кабак
Сергей Новиков

Сергей Новиков

Ольга Каширина, Михил Китаев

Ольга Каширина, Михил Китаев

Давид Кочанов

Давид Кочанов

Михаил Врубель, Анна Цуканова-Котт

Михаил Врубель, Анна Цуканова-Котт

Юлия Сумачева

Юлия Сумачева

Екатерина Кононенко

Екатерина Кононенко

Ирина Бразговка

Ирина Бразговка

Тереза Диуро, Дэниел Барнс

Тереза Диуро, Дэниел Барнс

Михаил Местецкий

Михаил Местецкий

Сергей Безруков сначала отказался от предложенной роли: похожего персонажа он уже играл. В итоге актер сыграл дона Кондора — разведчика, который 15 лет живет среди местных жителей. Предложение он назвал «знаком судьбы».

Дмитрий Табарчук

Дмитрий Табарчук

На красной дорожке появились Федор Бондарчук, Александр Радойчич, Сергей Безруков, Никита Кологривый, Виктория Исакова, Леонид Ярмольник, Равшана Куркова, Аглая Тарасова, Анна и Надежда Михалковы, Константин и Софья Эрнст, Жора Крыжовников, Сергей Гилев, Алена Долецкая. Равшана Куркова пришла вместе с мамой Рано Кубаевой, которая тоже снялась в сериале. Совместных сцен у них не было — зато на красной дорожке обе оказались по одну сторону камеры.

Фото: Анна Темерина, Ксения Угольникова

Александар Радойичич — герой обложки (и диджитал-кавера!) сентябрьского номера Собака.ru!

Люди:
Александар Радойичич, Леонид Ярмольник, Александра Ремизова Сергей Гилев, Никита Кологривый, Александр Мизев, Софья Эрнст, Марк Эйдельштейн, Ирина Паутова, Виктория Исакова, Сабина Ахмедова, Анна Михалкова, Тимур Родригез, Елизавета Базыкина, Федор Бондарчук, Аглая Тарасова, Алена Долецкая, Сергей Безруков, Александр Цыпкин, Надежда Михалкова, Игорь Верник, Равшана Куркова, Сергей Кальварский, Ольга Слуцкер

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