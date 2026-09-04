Открытие 14-й ярмарки Cosmoscow: Софья Эрнст, Ксения Собчак, Денис Химиляйне, Мария Миногарова и Ольга Карпуть

Масштабное арт-событие России заняло 17 010 квадратных метров «Тимирязев Центра», развернулось на двух этажах и во дворе. Здесь представлены 112 галерей, а экспозицию разделили на шесть секций — от основной «База» до «Цифры», «Дизайна» и «Сообществ». Отдельный этаж отвели под мебель и предметный дизайн. Есть и международный блок с современным искусством Индии и Ирана.