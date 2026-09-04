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Репортажи

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Открытие 14-й ярмарки Cosmoscow: Софья Эрнст, Ксения Собчак, Денис Химиляйне, Мария Миногарова и Ольга Карпуть

Масштабное арт-событие России заняло 17 010 квадратных метров «Тимирязев Центра», развернулось на двух этажах и во дворе. Здесь представлены 112 галерей, а экспозицию разделили на шесть секций — от основной «База» до «Цифры», «Дизайна» и «Сообществ». Отдельный этаж отвели под мебель и предметный дизайн. Есть и международный блок с современным искусством Индии и Ирана. 

Софья Эрнст
Софья Эрнст
Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Маргарита Пушкина

Маргарита Пушкина

Мария Миногарова
Мария Миногарова
Денис Химиляйне
Денис Химиляйне
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Григорий Березкин

Григорий Березкин

Полина Рашкина (Бондарева)
Полина Рашкина (Бондарева)
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Игорь Самолет

Игорь Самолет

Зоя Галеева

Зоя Галеева

Наталия Опалева
Наталия Опалева

Пока одни обсуждают, почему не ловит LTE и где наливать игристое, коллекционеры не спят и покупают искусство. «Макабр» Олега Доу галерея a—с—t—р—a продала за 2,15 миллиона рублей, «Генетический код» Михаила Крунова — за миллион. «Полет» Игоря Самолета от галереи szena пока бьет рекорды этого года: работу «Художника года» по версии ярмарки купили за 4,4 миллиона. По итогам первых часов предпоказа стало известно об одиннадцати продажах.

Екатерина Романова
Екатерина Романова
Ольга Свиблова
Ольга Свиблова
Евгения Милова. Григорий Туманов
Евгения Милова, Григорий Туманов
Екатерина Теребенина

Екатерина Теребенина

Елизавета Лихачева

Елизавета Лихачева

Антон Козлов

Антон Козлов

Ольга Карпуть

Ольга Карпуть

Марина Лошак

Марина Лошак

Екатерина Попова
Екатерина Попова
Алиса Прудникова
Алиса Прудникова
Мария Грудина
Мария Грудина
Елена Крыгина
Елена Крыгина

Самолет здесь же заражает артголиков «Всплеском». Эта гигантская девятиметровая инсталляция о жизни художественной идеи от рождения до превращения в рыночный объект стала самым виральным объектом превью.

Александра Сулим
Александра Сулим
Вика Газинская
Вика Газинская
Елена Окутина. Алена Поляничко
Елена Окутина, Алена Поляничко
Николай Корьков

Николай Корьков

Виктория Шелягова

Виктория Шелягова

Оксана Пономарева
Оксана Пономарева
Ксения Соловьева
Ксения Соловьева
Александра Жаркова
Александра Жаркова
Елена Кулецкая
Елена Кулецкая
Артем Балаев
Артем Балаев

Нынешняя Cosmoscow 2026 — первая после изменения структуры ее владельцев: весной одним из собственников ярмарки стал медиа-холдинг РБК. Маргарита Пушкина сохранила должность управляющего директора и роль основателя. Сам РБК на ярмарке показал «Бродского в кубе» — деревянную конструкцию, заглянув в которую, можно буквально на несколько минут заглушить белый шум вокруг. На внешней стороне Александр Бродский от руки написал стихотворение Иосифа Бродского.

Ольга Слуцкер
Ольга Слуцкер
Диана Манасир

Диана Манасир

Ксения Коробейникова

Ксения Коробейникова 

Наталья Карасева
Наталья Карасева
Ирина Голомаздина и Иван Хохлов

Ирина Голомаздина и Иван Хохлов

Екатерина Шерстенникова

Екатерина Шерстенникова

Александр Бланарь

Александр Бланарь

Ксения Пунтус

Ксения Пунтус

Александра Аркерос

Александра Аркерос

Ольга Маки
Ольга Маки
Посол Бразилии Сержио Родригес дос Сантос

Посол Бразилии Сержио Родригес дос Сантос

Екатерина Христофорова

Екатерина Христофорова

Ольга Ломанова

Ольга Ломанова

Ангелина Пилипчук

Ангелина Пилипчук

Владимир Перельман

Владимир Перельман

Марианна Максимовская

Марианна Максимовская

Игорь Гаранин

Игорь Гаранин

Екатерина Лапшина

Екатерина Лапшина

Люди:
Софья Эрнст, Екатерина Романова, Александра Сулим Ксения Соловьева, Полина Рашкина (Бондарева), Екатерина Попова, Елена Окутина, Наталия Опалева, Мария Грудина, Оксана Пономарева, Мария Миногарова, Юлия Матвиенко, Аглая Тарасова, Алиса Прудникова, Ольга Маки, Артем Балаев, Александра Жаркова, Евгения Милова, Денис Химиляйне, Вика Газинская, Елена Крыгина, Ксения Собчак, Елена Кулецкая, Наталья Карасева, Ольга Слуцкер, Ольга Свиблова

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