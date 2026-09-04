Открытие 14-й ярмарки Cosmoscow: Софья Эрнст, Ксения Собчак, Денис Химиляйне, Мария Миногарова и Ольга Карпуть

Масштабное арт-событие России заняло 17 010 квадратных метров «Тимирязев Центра», развернулось на двух этажах и во дворе. Здесь представлены 112 галерей, а экспозицию разделили на шесть секций — от основной «База» до «Цифры», «Дизайна» и «Сообществ». Отдельный этаж отвели под мебель и предметный дизайн. Есть и международный блок с современным искусством Индии и Ирана.
Маргарита Пушкина
Григорий Березкин
Игорь Самолет
Зоя Галеева
Пока одни обсуждают, почему не ловит LTE и где наливать игристое, коллекционеры не спят и покупают искусство. «Макабр» Олега Доу галерея a—с—t—р—a продала за 2,15 миллиона рублей, «Генетический код» Михаила Крунова — за миллион. «Полет» Игоря Самолета от галереи szena пока бьет рекорды этого года: работу «Художника года» по версии ярмарки купили за 4,4 миллиона. По итогам первых часов предпоказа стало известно об одиннадцати продажах.
Екатерина Теребенина
Елизавета Лихачева
Антон Козлов
Ольга Карпуть
Марина Лошак
Самолет здесь же заражает артголиков «Всплеском». Эта гигантская девятиметровая инсталляция о жизни художественной идеи от рождения до превращения в рыночный объект стала самым виральным объектом превью.
Николай Корьков
Виктория Шелягова
Нынешняя Cosmoscow 2026 — первая после изменения структуры ее владельцев: весной одним из собственников ярмарки стал медиа-холдинг РБК. Маргарита Пушкина сохранила должность управляющего директора и роль основателя. Сам РБК на ярмарке показал «Бродского в кубе» — деревянную конструкцию, заглянув в которую, можно буквально на несколько минут заглушить белый шум вокруг. На внешней стороне Александр Бродский от руки написал стихотворение Иосифа Бродского.
Диана Манасир
Ксения Коробейникова
Ирина Голомаздина и Иван Хохлов
Екатерина Шерстенникова
Александр Бланарь
Ксения Пунтус
Александра Аркерос
Посол Бразилии Сержио Родригес дос Сантос
Екатерина Христофорова
Ольга Ломанова
Ангелина Пилипчук
Владимир Перельман
Марианна Максимовская
Игорь Гаранин
Екатерина Лапшина
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