Красная дорожка открытия Венецианского кинофестиваля: карьерный «Лев» для Клуни, речь Брэда Питта и «Чернила» Дэнни Бойла

20 тысяч человек собрались у красной дорожки Palazzo del Cinema, а пока с водных такси прибывали звезды, со сцены звучал рэп о любви на итальянском. Джордж Клуни с камерой в руках, Дэнни Бойл с фильмом про медиа и Мэгги Джилленхол во главе жюри — так на Лидо стартовал 83-й сезон Венецианского кинофестиваля.
В основном конкурсе — 21 мировая премьера: от Дэнни Бойла и Мартина Макдоны до Хирокадзу Корээды, Ли Чхан-дона и Нанни Моретти.
Хайлайтом вечера стало появление Джорджа Клуни — актер получил карьерного «Золотого льва», а заодно стал главным генератором контента на Лидо. Он общался с поклонниками и фотографами по-итальянски, раздавал автографы и даже взял у одного из фотографов камеру, чтобы самому снимать происходящее. По данным La Repubblica, у красной дорожки его ждали около 20 тысяч человек — почти вдвое больше, чем годом ранее. Некоторые поклонники заняли места еще за сутки до появления звезд, разбив лагерь у Palazzo del Cinema, выяснила Variety.
«Золотого льва» Клуни передала Лора Дерн, с которой актер познакомился в 1980-х на съемках незаконченного хоррора «Месть медведя гризли». Спустя больше 40 лет она назвала его «человеком эпохи Возрождения» своего поколения и сказала, что рядом с ним каждый актер «мгновенно становится лучше».
Джордж и Амаль Клуни.
Поздравление другу записал и Брэд Питт — лично приехать на церемонию он не смог, поэтому его послание зачитала Дерн: «Он может практически все — исполнить, сделать, добиться, победить — и делает это лучше любого из нас. Но, пожалуйста, не пускайте его на танцпол. Он не умеет. И вот этот косолапый парень из Кентукки, теперь уже почтенный государственный деятель… получает награду за карьеру? Он сорвиголова, проказник, альтруист, актер, спортсмен. Единственный человек, которого вы захотите увидеть рядом в кризисной ситуации. Отец, муж, гражданин мира, защитник справедливости и… очень плохой танцор».
Фан-факт: перед вручением награды гостям показали фрагмент прошлогоднего фильма Ноя Баумбаха «Джей Келли» с Клуни в главной роли. В картине актер играет голливудскую звезду, которая приезжает в Италию получать карьерную награду на кинофестивале. Спустя год тот же сюжет практически повторился в реальности.
Пять лет назад режиссерский дебют Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь» получил в Венеции приз за лучший сценарий. Теперь она вернулась на Лидо в качестве председателя жюри основного конкурса. На пресс-конференции Джилленхол назвала ситуацию с женщинами-режиссерами «системной проблемой»: в этом году в конкурсе всего две картины, снятые женщинами, из 21.
Среди гостей открытия оказался и Вернер Херцог (вместе с женой, художницей Леной Херцог) — год назад он получил в Венеции «Золотого льва» за вклад в кино, а теперь вернулся на Лидо уже как участник конкурса. премьера его новой драмы «Браный услюдок» с Кейт и Руни Мара в главных ролях состоится сегодня.
После прошлогоднего 28 Years Later Дэнни Бойл вновь взялся за полнометражное кино — на этот раз с историей о рождении британского таблоида. «Чернила» стали конкурсным дебютом режиссера в Венеции. Картина вошла в основной конкурс из 21 фильма и теперь претендует на «Золотого льва».
На премьеру в Sala Grande команда «Чернил» вышла в полном составе: Дэнни Бойл, Джек О’Коннелл, Трейси Сивард, Гай Пирс, Джеймс Грэм, Тесса Росс, Клэр Фой и Майкл Элленберг. После финальных титров фильм встретили 5 минутами стоячих оваций.
За кулисами премьеры нашлась неожиданная связь с реальным Мердоком: Гай Пирс рассказал, что его дочь Элизабет сообщила ему — отец очень доволен тем, что именно он сыграл его в «Чернилах». Сам Мердок фильм пока не видел, зато театральную пьесу Грэма смотрел несколько раз.
Клэр Фой
Стелла Максвелл, Алессандра Амброзио
Сериальных крашей Джонатана Бейли — Энтони Бриджертона и «Самого сексуального мужчину» 2025 года — и немца Дамиана Хардунга, звезду «Макстон-холла», наравне с Клуни фанаты встречали оглушительным ревом.
Церемонию вели итальянская актриса Грета Скаррано и Николя Мопас. Оба заранее предупредили публику, что волнуются: Мопас признался, что у него «дрожат ноги». Подготовленные два торжественных монолога ведущие в итоге решили не читать. «Мы подумали, что лучше будет разговаривать вместе, вести диалог», — объяснила Скаррано.
Нина Добрев
Бриттани Сноу
Джон Малкович, Мартин Макдона и Сэм Рокуэлл на фотоколле фильма «Дикая лошадь» — черной комедии о двух агентах ЦРУ, которых отправляют на остров Пасхи накануне чилийского переворота 1973 года.
Стив Бушеми
Паркер Поузи на фотоколле фильма «Дикая лошадь» Мартина Макдоны
Домналл Глисон, Руни Мара, режиссер Вернер Херцог, Кейт Мара и Орландо Блум на фотоколле фильма «Браный услюдок»
В 2026 году в конкурсе стало заметно меньше крупных голливудских студий. Главную ставку этого сезона делают на A24-шный «Прайм-тайм» c Робертом Паттинсоном в главной роли. В остальном конкурс полон именами авторского кино (и триллерами!) — от Дэнни Бойла («На игле», «Миллионер из трущоб», «28 дней спустя») с его фильмом о Руперте Мердоке и газете The Sun «Чернила», Мартина Макдоны («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Залечь на дно в Брюгге») и его «Дикой лошади» до Флориана Зеллера («Отец») с «Бункером».
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