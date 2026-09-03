Красная дорожка открытия Венецианского кинофестиваля: карьерный «Лев» для Клуни, речь Брэда Питта и «Чернила» Дэнни Бойла

20 тысяч человек собрались у красной дорожки Palazzo del Cinema, а пока с водных такси прибывали звезды, со сцены звучал рэп о любви на итальянском. Джордж Клуни с камерой в руках, Дэнни Бойл с фильмом про медиа и Мэгги Джилленхол во главе жюри — так на Лидо стартовал 83-й сезон Венецианского кинофестиваля.

В основном конкурсе — 21 мировая премьера: от Дэнни Бойла и Мартина Макдоны до Хирокадзу Корээды, Ли Чхан-дона и Нанни Моретти.