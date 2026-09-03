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Репортажи

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Красная дорожка открытия Венецианского кинофестиваля: карьерный «Лев» для Клуни, речь Брэда Питта и «Чернила» Дэнни Бойла

20 тысяч человек собрались у красной дорожки Palazzo del Cinema, а пока с водных такси прибывали звезды, со сцены звучал рэп о любви на итальянском. Джордж Клуни с камерой в руках, Дэнни Бойл с фильмом про медиа и Мэгги Джилленхол во главе жюри — так на Лидо стартовал 83-й сезон Венецианского кинофестиваля.

В основном конкурсе — 21 мировая премьера: от Дэнни Бойла и Мартина Макдоны до Хирокадзу Корээды, Ли Чхан-дона и Нанни Моретти.

Хайлайтом вечера стало появление Джорджа Клуни — актер получил карьерного «Золотого льва», а заодно стал главным генератором контента на Лидо. Он

Хайлайтом вечера стало появление Джорджа Клуни — актер получил карьерного «Золотого льва», а заодно стал главным генератором контента на Лидо. Он общался с поклонниками и фотографами по-итальянски, раздавал автографы и даже взял у одного из фотографов камеру, чтобы самому снимать происходящее. По данным La Repubblica, у красной дорожки его ждали около 20 тысяч человек — почти вдвое больше, чем годом ранее. Некоторые поклонники заняли места еще за сутки до появления звезд, разбив лагерь у Palazzo del Cinema, выяснила Variety.

«Золотого льва» Клуни передала Лора Дерн, с которой актер познакомился в 1980-х на съемках незаконченного хоррора «Месть медведя гризли». Спустя больше 40 лет она назвала его «человеком эпохи Возрождения» своего поколения и сказала, что рядом с ним каждый актер «мгновенно становится лучше».

Джордж и Амаль Клуни. Поздравление другу записал и Брэд Питт — лично приехать на церемонию он не смог, поэтому его послание зачитала Дерн: «Он может
Benjamin Cremel/Getty Images

Джордж и Амаль Клуни. 

Поздравление другу записал и Брэд Питт — лично приехать на церемонию он не смог, поэтому его послание зачитала Дерн: «Он может практически все — исполнить, сделать, добиться, победить — и делает это лучше любого из нас. Но, пожалуйста, не пускайте его на танцпол. Он не умеет. И вот этот косолапый парень из Кентукки, теперь уже почтенный государственный деятель… получает награду за карьеру? Он сорвиголова, проказник, альтруист, актер, спортсмен. Единственный человек, которого вы захотите увидеть рядом в кризисной ситуации. Отец, муж, гражданин мира, защитник справедливости и… очень плохой танцор».

Фан-факт: перед вручением награды гостям показали фрагмент прошлогоднего фильма Ноя Баумбаха «Джей Келли» с Клуни в главной роли. В картине актер играет голливудскую звезду, которая приезжает в Италию получать карьерную награду на кинофестивале. Спустя год тот же сюжет практически повторился в реальности.

Пять лет назад режиссерский дебют Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь» получил в Венеции приз за лучший сценарий. Теперь она вернулась на Лидо в
Aurore Marechal/Getty

Пять лет назад режиссерский дебют Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь» получил в Венеции приз за лучший сценарий. Теперь она вернулась на Лидо в качестве председателя жюри основного конкурса. На пресс-конференции Джилленхол назвала ситуацию с женщинами-режиссерами «системной проблемой»: в этом году в конкурсе всего две картины, снятые женщинами, из 21.

Среди гостей открытия оказался и Вернер Херцог (вместе с женой, художницей Леной Херцог) — год назад он получил в Венеции «Золотого льва» за вклад в

Среди гостей открытия оказался и Вернер Херцог (вместе с женой, художницей Леной Херцог) — год назад он получил в Венеции «Золотого льва» за вклад в кино, а теперь вернулся на Лидо уже как участник конкурса. премьера его новой драмы «Браный услюдок» с Кейт и Руни Мара в главных ролях состоится сегодня.

После прошлогоднего 28 Years Later Дэнни Бойл вновь взялся за полнометражное кино — на этот раз с историей о рождении британского таблоида. «Чернила

После прошлогоднего 28 Years Later Дэнни Бойл вновь взялся за полнометражное кино — на этот раз с историей о рождении британского таблоида. «Чернила» стали конкурсным дебютом режиссера в Венеции. Картина вошла в основной конкурс из 21 фильма и теперь претендует на «Золотого льва».

На премьеру в Sala Grande команда «Чернил» вышла в полном составе: Дэнни Бойл, Джек О’Коннелл, Трейси Сивард, Гай Пирс, Джеймс Грэм, Тесса Росс, Клэр
Kate Green/Getty

На премьеру в Sala Grande команда «Чернил» вышла в полном составе: Дэнни Бойл, Джек О’Коннелл, Трейси Сивард, Гай Пирс, Джеймс Грэм, Тесса Росс, Клэр Фой и Майкл Элленберг. После финальных титров фильм встретили 5 минутами стоячих оваций.

За кулисами премьеры нашлась неожиданная связь с реальным Мердоком: Гай Пирс рассказал, что его дочь Элизабет сообщила ему — отец очень доволен тем, что именно он сыграл его в «Чернилах». Сам Мердок фильм пока не видел, зато театральную пьесу Грэма смотрел несколько раз.

Клэр Фой
Benjamin Cremel/Getty Images

Клэр Фой

Стелла Максвелл, Алессандра Амброзио

Стелла Максвелл, Алессандра Амброзио

Сериальных крашей Джонатана Бейли — Энтони Бриджертона и «Самого сексуального мужчину» 2025 года — и немца Дамиана Хардунга, звезду «Макстон-холла
Vittorio Zunino Celotto/Getty

Сериальных крашей Джонатана Бейли — Энтони Бриджертона и «Самого сексуального мужчину» 2025 года — и немца Дамиана Хардунга, звезду «Макстон-холла», наравне с Клуни фанаты встречали оглушительным ревом.

Церемонию вели итальянская актриса Грета Скаррано и Николя Мопас. Оба заранее предупредили публику, что волнуются: Мопас признался, что у него «дрожат
Benjamin Cremel/Getty

Церемонию вели итальянская актриса Грета Скаррано и Николя Мопас. Оба заранее предупредили публику, что волнуются: Мопас признался, что у него «дрожат ноги». Подготовленные два торжественных монолога ведущие в итоге решили не читать. «Мы подумали, что лучше будет разговаривать вместе, вести диалог», — объяснила Скаррано. 

Нина Добрев

Нина Добрев

Бриттани Сноу

Бриттани Сноу

Джон Малкович, Мартин Макдона и Сэм Рокуэлл на фотоколле фильма «Дикая лошадь» — черной комедии о двух агентах ЦРУ, которых отправляют на остров Пасхи

Джон Малкович, Мартин Макдона и Сэм Рокуэлл на фотоколле фильма «Дикая лошадь» — черной комедии о двух агентах ЦРУ, которых отправляют на остров Пасхи накануне чилийского переворота 1973 года.

Стив Бушеми

Стив Бушеми

Паркер Поузи на фотоколле фильма «Дикая лошадь» Мартина Макдоны
Carlo Paloni/Getty

Паркер Поузи на фотоколле фильма «Дикая лошадь» Мартина Макдоны

Домналл Глисон, Руни Мара, режиссер Вернер Херцог, Кейт Мара и Орландо Блум на фотоколле фильма «Браный услюдок»

Домналл Глисон, Руни Мара, режиссер Вернер Херцог, Кейт Мара и Орландо Блум на фотоколле фильма «Браный услюдок»

Мэгги Джилленхол

Мэгги Джилленхол

Лора Дерн
Aurore Marechal/Getty

Лора Дерн

Кейт Мара в Max Mara
Aurore Marechal/Getty

Кейт Мара в Max Mara

Бьянка Балти остановилась в Excelsior Venice Lido
Aurore Marechal/Getty

Бьянка Балти остановилась в Excelsior Venice Lido

В 2026 году в конкурсе стало заметно меньше крупных голливудских студий. Главную ставку этого сезона делают на A24-шный «Прайм-тайм» c Робертом Паттинсоном в главной роли. В остальном конкурс полон именами авторского кино (и триллерами!) — от Дэнни Бойла («На игле», «Миллионер из трущоб», «28 дней спустя») с его фильмом о Руперте Мердоке и газете The Sun «Чернила», Мартина Макдоны («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Залечь на дно в Брюгге») и его «Дикой лошади» до Флориана Зеллера («Отец») с «Бункером».

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