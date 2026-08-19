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Репортажи

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Открытие фестиваля «Короче»: дебют Варвары Мороз, дочери Виктории Исаковой и сестры Дарьи Мороз

Варвара Мороз вышла на красную дорожку вместе с матерью Викторией Исаковой, а затем поднялась на сцену уже как актриса: 11-летняя дебютантка представила «Невероятную Татьяну Викторовну» — фильм открытия фестиваля. Лента стала последней прижизненной работой режиссера Юрия Мороза, которую завершил Алексей Кокорин. Для дочери Мороза и Исаковой это первая роль в кино, причем партнером по съемкам стала ее мать. Поддержать Варвару приехала и ее старшая сводная сестра — актриса Дарья Мороз. 

Виктория Исакова, Дарья Мороз. Варвара Мороз
Виктория Исакова, Дарья Мороз, Варвара Мороз
Андрей Мерзликин

Андрей Мерзликин

Катерина Шпица. Руслан Панов
Катерина Шпица, Руслан Панов
Макар Хлебников
Макар Хлебников
Дарья Лебедева

Дарья Лебедева

Юрий Быков

Юрий Быков

Сергей Кальварский
Сергей Кальварский
Мария Кошина

Мария Кошина

На красной дорожке появились актриса Катерина Шпица с мужем Русланом Пановым, Андрей Мерзликин, режиссер хитовой мелодрамы «Сводишь с ума» Дарья Лебедева, Александр Головин с супругой, а также редкий гость светских раутов — продюсер и шоураннер Сергей Кальварский.

Ведущими церемонии выступили актеры Маша Кошина («Няня Оксана») и Макар Хлебников («Снегирь», «Кончится лето», «Дети перемен»).

Катерина Шпица
Катерина Шпица
Иван Яковенко

Иван Яковенко

Виктория Исакова, Анна Меликян. Юрий Быков, Сайёра Худайбердиева, Джаник Файзиев
Анна Меликян, Виктория Исакова, Юрий Быков, Сайёра Худайбердиева, Джаник Файзиев
Александра Попова, Александр Головин

Александра Попова, Александр Головин

Надежда и Максим Королевы

Надежда и Максим Королевы

Виктория Исакова тем временем присоединилась к жюри конкурса полнометражных дебютов — вместе с Джаником Файзиевым, Анной Меликян, Юрием Быковым и Сайерой Худайбердиевой. В жюри конкурса короткометражного кино вошли актриса Дарья Мороз, звезда «Живи и помни», «Дурака» и «Содержанок», режиссер Андрей Липов и Иван Яковенко, генеральный продюсер картины «Здесь был Юра» и основатель Bosfor Pictures. 

Петр Натаров

Петр Натаров

В этом году «Короче» впервые получил международный статус. В конкурсе короткого метра — 28 фильмов из России, Казахстана, Узбекистана и Грузии, а также российско-иранская картина; в конкурсе полнометражных дебютов — восемь фильмов. Фестиваль проходит в Калининграде с 18 по 23 августа.

Фото: Макс Кашин и Геннадий Авраменко

Люди:
Макар Хлебников, Виктория Исакова, Катерина Шпица Анна Меликян, Дарья Мороз, Сергей Кальварский

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