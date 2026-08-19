Открытие фестиваля «Короче»: дебют Варвары Мороз, дочери Виктории Исаковой и сестры Дарьи Мороз

Варвара Мороз вышла на красную дорожку вместе с матерью Викторией Исаковой, а затем поднялась на сцену уже как актриса: 11-летняя дебютантка представила «Невероятную Татьяну Викторовну» — фильм открытия фестиваля. Лента стала последней прижизненной работой режиссера Юрия Мороза, которую завершил Алексей Кокорин. Для дочери Мороза и Исаковой это первая роль в кино, причем партнером по съемкам стала ее мать. Поддержать Варвару приехала и ее старшая сводная сестра — актриса Дарья Мороз.