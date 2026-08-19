Открытие фестиваля «Короче»: дебют Варвары Мороз, дочери Виктории Исаковой и сестры Дарьи Мороз

Варвара Мороз вышла на красную дорожку вместе с матерью Викторией Исаковой, а затем поднялась на сцену уже как актриса: 11-летняя дебютантка представила «Невероятную Татьяну Викторовну» — фильм открытия фестиваля. Лента стала последней прижизненной работой режиссера Юрия Мороза, которую завершил Алексей Кокорин. Для дочери Мороза и Исаковой это первая роль в кино, причем партнером по съемкам стала ее мать. Поддержать Варвару приехала и ее старшая сводная сестра — актриса Дарья Мороз.
Андрей Мерзликин
Дарья Лебедева
Юрий Быков
Мария Кошина
На красной дорожке появились актриса Катерина Шпица с мужем Русланом Пановым, Андрей Мерзликин, режиссер хитовой мелодрамы «Сводишь с ума» Дарья Лебедева, Александр Головин с супругой, а также редкий гость светских раутов — продюсер и шоураннер Сергей Кальварский.
Ведущими церемонии выступили актеры Маша Кошина («Няня Оксана») и Макар Хлебников («Снегирь», «Кончится лето», «Дети перемен»).
Иван Яковенко
Александра Попова, Александр Головин
Надежда и Максим Королевы
Виктория Исакова тем временем присоединилась к жюри конкурса полнометражных дебютов — вместе с Джаником Файзиевым, Анной Меликян, Юрием Быковым и Сайерой Худайбердиевой. В жюри конкурса короткометражного кино вошли актриса Дарья Мороз, звезда «Живи и помни», «Дурака» и «Содержанок», режиссер Андрей Липов и Иван Яковенко, генеральный продюсер картины «Здесь был Юра» и основатель Bosfor Pictures.
В этом году «Короче» впервые получил международный статус. В конкурсе короткого метра — 28 фильмов из России, Казахстана, Узбекистана и Грузии, а также российско-иранская картина; в конкурсе полнометражных дебютов — восемь фильмов. Фестиваль проходит в Калининграде с 18 по 23 августа.
Фото: Макс Кашин и Геннадий Авраменко
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