Открытие выставки «Русский музей в ЗИЛАРТЕ. Дар Петера и Ирене Людвиг»: Елизавета и Андрей Молчановы, Алла Манилова, Николай Басков и Дарья Филиппова

После 1995 года коллекция жила в Мраморном дворце, но из-за ограничений в пространстве Русский музей мог одновременно показывать лишь часть собрания: состав экспозиции менялся, и за три десятилетия зрители постепенно увидели почти все работы. Впервые весь дар собран в том виде, в котором его определяли сами Людвиги вместе с сотрудниками Русского музея.

В столицу проект привезли директор Русского музея Алла Манилова, заведующий Отделом новейших течений Александр Боровский, кураторы Мария Салтанова и Маргарита Костриц. А связать разные направления, эпохи и сюжеты в единый сторителлинг в пространстве «ЗИЛАРТа» доверили архитектору Эрику Белоусову. Создатели представили авторов и провели первых гостей по кураторскому маршруту. Торжественную часть устроили прямо в атриуме музея, который на вечер стал продолжением экспозиции. Зрителей там встречала шестиметровая «Голова ребенка» Готфрида Хельнвайна — монументальное полотно 1991 года. За музыку отвечал струнный квартет Pelle d’Oca (скрипка, альт и виолончель) с фрагментами сочинений Гайдна, Моцарта, Шнитке, Чайковского и Бородина.