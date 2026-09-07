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Репортажи

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Открытие выставки «Русский музей в ЗИЛАРТЕ. Дар Петера и Ирене Людвиг»: Елизавета и Андрей Молчановы, Алла Манилова, Николай Басков и Дарья Филиппова

Прямиком из Мраморного дворца, сменив исторические интерьеры на просторную экспозицию в стеклянно-металлическом кубе нового музейно-выставочного центра, коллекция Петера и Ирене Людвиг впервые оказалась в Москве. Маст-си в том числе и для петербуржцев — более сотни работ (от Пикассо и Уорхола до Бойса и Кифера!) из собрания немецких коллекционеров наконец показаны в полном составе. Собака.ru показывает как это было. Выставка проходит до 7 февраля.

Елизавета Молчанова, Андрей Молчанов
Елизавета Молчанова, Андрей Молчанов
Алла Манилова
Алла Манилова
Софья Эрнст. Константин Эрнст
Софья Эрнст, Константин Эрнст
Николай Басков
Николай Басков
Дарья Филиппова
Дарья Филиппова
Александр Боровский
Александр Боровский
Наталия Опалева
Наталия Опалева
Игорь Суханов
Игорь Суханов
Александр Дашевский
Александр Дашевский
Екатерина Романова
Екатерина Романова

После 1995 года коллекция жила в Мраморном дворце, но из-за ограничений в пространстве Русский музей мог одновременно показывать лишь часть собрания: состав экспозиции менялся, и за три десятилетия зрители постепенно увидели почти все работы. Впервые весь дар собран в том виде, в котором его определяли сами Людвиги вместе с сотрудниками Русского музея. 

В столицу проект привезли директор Русского музея Алла Манилова, заведующий Отделом новейших течений Александр Боровский, кураторы Мария Салтанова и Маргарита Костриц. А связать разные направления, эпохи и сюжеты в единый сторителлинг в пространстве «ЗИЛАРТа» доверили архитектору Эрику Белоусову. Создатели представили авторов и провели первых гостей по кураторскому маршруту. Торжественную часть устроили прямо в атриуме музея, который на вечер стал продолжением экспозиции. Зрителей там встречала шестиметровая «Голова ребенка» Готфрида Хельнвайна — монументальное полотно 1991 года. За музыку отвечал струнный квартет Pelle d’Oca (скрипка, альт и виолончель) с фрагментами сочинений Гайдна, Моцарта, Шнитке, Чайковского и Бородина.

Маргарита Костриц

Маргарита Костриц

Евгения Милова
Евгения Милова
Мария Салтанова

Мария Салтанова

Семен Михайловский. Елизавета Лихачева
Семен Михайловский, Елизавета Лихачева
Павел Тё, Ольга Карпуть

Павел Тё, Ольга Карпуть

Ольга Галактионова, Ася Есипович

Ольга Галактионова, Ася Есипович

Ксения Чилингарова
Ксения Чилингарова
Алиса Прудникова

Алиса Прудникова

Александра Генералова
Александра Генералова
Пьер и Анна Броше

Пьер и Анна Броше 

На открытии гостей встречали лично коллекционеры Андрей и Елизавета Молчановы, основатели музея «ЗИЛАРТ». За 25 лет им удалось собрать свыше 8 000 произведений искусства: от шедевров Эрика Булатова и Ильи Кабакова до традиционного искусства Африки. Музей площадью 13 тысяч квадратных метров, который арт-общественность ждала более 10 лет, открылся в прошлом декабре. «Русский музей в ЗИЛАРТЕ. Дар Петера и Ирене Людвиг» — первая «гостевая» выставка, до этого в новом музее показывали только вещи из собрания Молчановых.

Павел Камин

Павел Камин

Михаил Каменский

Михаил Каменский

Александр Боровский. Ирина Толпина
Александр Боровский, Ирина Толпина
Кира Альтман, Артем Соловейчик

Кира Альтман, Артем Соловейчик

Александра Жаркова
Александра Жаркова
Полина Садовникова

Полина Садовникова

Александр Шорин

Александр Шорин

Андрей Артемов

Андрей Артемов

Катя Запольских

Катя Запольских

В день открытия Александр Боровский, Мария Салтанова и Эрик Белоусов провели паблик-ток о коллекционерах-дарителях и работе над выставкой. После него гости отправились в залы — смотреть произведения Пикассо, Уорхола, Баскию, Кифера, Булатова и Кабакова уже самостоятельно. Среди гостей были замечены генеральный директор Первого канала и коллекционер Константин Эрнстом с актрисой и основательницей ДК «Исторк» Софьей Эрнст, певец Николай Басков, издатель Badlon Magazine и фанат совриска Ксения Чилингарова, генеральный директор центра «Зотов» Дарья Филиппова, основательница KM20 и коллекционер Ольга Карпуть с мужем, совладельцем Capital Group Павлом Те.

Фото: Саша Мурашкин, Николай Зверьков, Николай Казеев, Екатерина Анохина

Люди:
Елизавета Молчанова, Александра Генералова, Софья Эрнст Екатерина Романова, Дарья Филиппова, Алла Манилова, Александр Боровский, Наталия Опалева, Андрей Молчанов, Александр Дашевский, Игорь Суханов, Александра Жаркова, Евгения Милова, Ксения Чилингарова, Николай Басков, Семен Михайловский

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