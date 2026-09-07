Открытие выставки «Русский музей в ЗИЛАРТЕ. Дар Петера и Ирене Людвиг»: Елизавета и Андрей Молчановы, Алла Манилова, Николай Басков и Дарья Филиппова

Прямиком из Мраморного дворца, сменив исторические интерьеры на просторную экспозицию в стеклянно-металлическом кубе нового музейно-выставочного центра, коллекция Петера и Ирене Людвиг впервые оказалась в Москве. Маст-си в том числе и для петербуржцев — более сотни работ (от Пикассо и Уорхола до Бойса и Кифера!) из собрания немецких коллекционеров наконец показаны в полном составе. Собака.ru показывает как это было. Выставка проходит до 7 февраля.
После 1995 года коллекция жила в Мраморном дворце, но из-за ограничений в пространстве Русский музей мог одновременно показывать лишь часть собрания: состав экспозиции менялся, и за три десятилетия зрители постепенно увидели почти все работы. Впервые весь дар собран в том виде, в котором его определяли сами Людвиги вместе с сотрудниками Русского музея.
В столицу проект привезли директор Русского музея Алла Манилова, заведующий Отделом новейших течений Александр Боровский, кураторы Мария Салтанова и Маргарита Костриц. А связать разные направления, эпохи и сюжеты в единый сторителлинг в пространстве «ЗИЛАРТа» доверили архитектору Эрику Белоусову. Создатели представили авторов и провели первых гостей по кураторскому маршруту. Торжественную часть устроили прямо в атриуме музея, который на вечер стал продолжением экспозиции. Зрителей там встречала шестиметровая «Голова ребенка» Готфрида Хельнвайна — монументальное полотно 1991 года. За музыку отвечал струнный квартет Pelle d’Oca (скрипка, альт и виолончель) с фрагментами сочинений Гайдна, Моцарта, Шнитке, Чайковского и Бородина.
Маргарита Костриц
Мария Салтанова
Павел Тё, Ольга Карпуть
Ольга Галактионова, Ася Есипович
Алиса Прудникова
Пьер и Анна Броше
На открытии гостей встречали лично коллекционеры Андрей и Елизавета Молчановы, основатели музея «ЗИЛАРТ». За 25 лет им удалось собрать свыше 8 000 произведений искусства: от шедевров Эрика Булатова и Ильи Кабакова до традиционного искусства Африки. Музей площадью 13 тысяч квадратных метров, который арт-общественность ждала более 10 лет, открылся в прошлом декабре. «Русский музей в ЗИЛАРТЕ. Дар Петера и Ирене Людвиг» — первая «гостевая» выставка, до этого в новом музее показывали только вещи из собрания Молчановых.
Павел Камин
Михаил Каменский
Кира Альтман, Артем Соловейчик
Полина Садовникова
Александр Шорин
Андрей Артемов
Катя Запольских
В день открытия Александр Боровский, Мария Салтанова и Эрик Белоусов провели паблик-ток о коллекционерах-дарителях и работе над выставкой. После него гости отправились в залы — смотреть произведения Пикассо, Уорхола, Баскию, Кифера, Булатова и Кабакова уже самостоятельно. Среди гостей были замечены генеральный директор Первого канала и коллекционер Константин Эрнстом с актрисой и основательницей ДК «Исторк» Софьей Эрнст, певец Николай Басков, издатель Badlon Magazine и фанат совриска Ксения Чилингарова, генеральный директор центра «Зотов» Дарья Филиппова, основательница KM20 и коллекционер Ольга Карпуть с мужем, совладельцем Capital Group Павлом Те.
Фото: Саша Мурашкин, Николай Зверьков, Николай Казеев, Екатерина Анохина
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