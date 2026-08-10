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Репортажи

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Любовь Аксенова, Сергей Безруков с супругой Анной Матисон: в Выборге завершился кинофестиваль «Окно в Европу»

Доспехи на прекрасной даме, золотая ладья и спойлеры предстоящих хитов инди-проката: Собака.ru показывает, кого можно было встретить на смотрах, публичных дискуссиях и награждении. 

Сергей Безруков
Сергей Безруков
Любовь Аксенова
Любовь Аксенова
Сергей Урсуляк
Сергей Урсуляк
Святослав Рогожан, Мила Ершова
Святослав Рогожан, Мила Ершова
Андрей Ургант
Андрей Ургант
Вера Таривердиева

Вера Таривердиева

Антон Мамыкин
Антон Мамыкин
Григорий Чабан
Григорий Чабан
Максим Стоянов

Максим Стоянов

Пелагея

Пелагея

Сергей Безруков. Анна Матисон
Сергей Безруков, Анна Матисон
Никита Давыдов
Никита Давыдов

Первая неделя августа в Выборге по традиции прошла под эгидой синефилов. Так на 34-й форум собрались специалисты кино и прочих креативных индустрий (Пелагея! Святослав Рогожан с Милой Ершовой! Андрей Ургант! Антон Мамыкин!), чтобы увидеть какие документальные, игровые и короткие метры будут на экранах всех девайсов совсем скоро.

Впервые церемонию закрытия фестиваля «Окно в Европу» вели сразу два режиссера — автор нашумевшей мелодрамы «Сводишь с ума» Дарья Лебедева в почти рыцарских доспехах (под стать кастл-кор антуражу Выборгского замка!) и президент смотра Сергей Урсуляк. Между открытием и завершением фестиваля постановщик успел снять сцены пожара Москвы в Костроме из предстоящей экранизации «Войны и мира».

Алина Насибуллина
Алина Насибуллина
Владимир Цой
Владимир Цой
Павел Лунгин
Павел Лунгин
Юлия Трофимова

Юлия Трофимова

Святослав Ушаков

Святослав Ушаков

Андрей Апостолов

Андрей Апостолов

Дарья Лебедева

Дарья Лебедева

Петр Тодоровский

Петр Тодоровский

Константин Смилга

Константин Смилга

Сусанна Альперина

Сусанна Альперина

Лариса Милюкова

Лариса Милюкова

Главный приз смотра получила камерная драма «За нашим домом сад» режиссера Антона Нефедова. Фильм с Надеждой Михалковой в главной роли удостоился 500 тысяч рублей от Гильдии продюсеров России. «Этот фильм глубоко всех нас тронул. Это, с одной стороны, новое кино, дебют. С другой стороны — это вечное русское кино. Мы там услышали и германовские нотки, и ноты довоенного кино. Там очень много человеческого, очень много гуманного», — прокомментировал председатель жюри Павел Лунгин.

Кирилл Зайцев

Кирилл Зайцев

Антон Нефедов

Антон Нефедов

Иван Кудрявцев

Иван Кудрявцев

Борис Дергачев, Анна Могуева

Борис Дергачев, Анна Могуева

Кирилл Верхозин

Кирилл Верхозин

Любовь Аксенова. Адам Нехай, Петр Тодоровский
Любовь Аксенова, Адам Нехай, Петр Тодоровский
Ананке

Ананке

Виктория Корлякова

Виктория Корлякова

Василина Юсковец

Василина Юсковец

Софья Лебедева

Софья Лебедева

Ренат Давлетьяров

Ренат Давлетьяров

Пока одни получали кинопризы в замке, другие синемаголики работали над игровым метром в самом Выборге прямо во время фестиваля. Петр Тодоровский и Иван Баранов приехали на фестиваль с «Подслушано в Выборге» — спин-оффом сериала «Подслушано в Рыбинске». Главные роли в новом проекте играют Любовь Аксенова и Адам Нехай. Артисты участвовали в параллельной программе дискуссий. 

Алексей Сапрыкин

Алексей Сапрыкин

Сергей Безруков
Сергей Безруков
Кристина Корбут

Кристина Корбут

Ольга Белик, Гавриил Гордеев, Софья Лебедева

Ольга Белик, Гавриил Гордеев, Софья Лебедева

Олеся Епишина

Олеся Епишина

Полина Капантина, Никита Миклушов, Василина Юсковец

Полина Капантина, Никита Миклушов, Василина Юсковец

Анна Любимцева

Анна Любимцева

Андрей Ургант. Дарья Кепетева
Андрей Ургант, Дарья Кепетева

У «Окна в Европу» есть давняя традиция: ежегодно в специальной ладье с цементом оставляют отпечаток руки почетные специалисты сферы. Так звездой на Аллее актерской славы в Выборге этим летом обзавелся Сергей Безруков — актер представлял на фестивале проект «Не по-детски». Отпечаток ладони на памятной ладье-плите для Аллеи славы фестиваля сделали и Павлу Лунгину. Оба отпечатка появится напротив кинотеатра «Выборг Палас» перед началом 35-го сезона.

Фото: Геннадий Авраменко, Алексей Юшенков, Денис Ремпель, Сергей Комаров, Денис Егоров

Люди:
Святослав Рогожан, Антон Мамыкин, Григорий Чабан Мила Ершова, Любовь Аксенова, Андрей Ургант, Никита Давыдов, Владимир Цой, Сергей Безруков, Алина Насибуллина, Павел Лунгин, Сергей Урсуляк

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