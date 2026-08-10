Любовь Аксенова, Сергей Безруков с супругой Анной Матисон: в Выборге завершился кинофестиваль «Окно в Европу»

Доспехи на прекрасной даме, золотая ладья и спойлеры предстоящих хитов инди-проката: Собака.ru показывает, кого можно было встретить на смотрах, публичных дискуссиях и награждении.
Вера Таривердиева
Максим Стоянов
Пелагея
Первая неделя августа в Выборге по традиции прошла под эгидой синефилов. Так на 34-й форум собрались специалисты кино и прочих креативных индустрий (Пелагея! Святослав Рогожан с Милой Ершовой! Андрей Ургант! Антон Мамыкин!), чтобы увидеть какие документальные, игровые и короткие метры будут на экранах всех девайсов совсем скоро.
Впервые церемонию закрытия фестиваля «Окно в Европу» вели сразу два режиссера — автор нашумевшей мелодрамы «Сводишь с ума» Дарья Лебедева в почти рыцарских доспехах (под стать кастл-кор антуражу Выборгского замка!) и президент смотра Сергей Урсуляк. Между открытием и завершением фестиваля постановщик успел снять сцены пожара Москвы в Костроме из предстоящей экранизации «Войны и мира».
Юлия Трофимова
Святослав Ушаков
Андрей Апостолов
Дарья Лебедева
Петр Тодоровский
Константин Смилга
Сусанна Альперина
Лариса Милюкова
Главный приз смотра получила камерная драма «За нашим домом сад» режиссера Антона Нефедова. Фильм с Надеждой Михалковой в главной роли удостоился 500 тысяч рублей от Гильдии продюсеров России. «Этот фильм глубоко всех нас тронул. Это, с одной стороны, новое кино, дебют. С другой стороны — это вечное русское кино. Мы там услышали и германовские нотки, и ноты довоенного кино. Там очень много человеческого, очень много гуманного», — прокомментировал председатель жюри Павел Лунгин.
Кирилл Зайцев
Антон Нефедов
Иван Кудрявцев
Борис Дергачев, Анна Могуева
Кирилл Верхозин
Ананке
Виктория Корлякова
Василина Юсковец
Софья Лебедева
Ренат Давлетьяров
Пока одни получали кинопризы в замке, другие синемаголики работали над игровым метром в самом Выборге прямо во время фестиваля. Петр Тодоровский и Иван Баранов приехали на фестиваль с «Подслушано в Выборге» — спин-оффом сериала «Подслушано в Рыбинске». Главные роли в новом проекте играют Любовь Аксенова и Адам Нехай. Артисты участвовали в параллельной программе дискуссий.
Алексей Сапрыкин
Кристина Корбут
Ольга Белик, Гавриил Гордеев, Софья Лебедева
Олеся Епишина
Полина Капантина, Никита Миклушов, Василина Юсковец
Анна Любимцева
У «Окна в Европу» есть давняя традиция: ежегодно в специальной ладье с цементом оставляют отпечаток руки почетные специалисты сферы. Так звездой на Аллее актерской славы в Выборге этим летом обзавелся Сергей Безруков — актер представлял на фестивале проект «Не по-детски». Отпечаток ладони на памятной ладье-плите для Аллеи славы фестиваля сделали и Павлу Лунгину. Оба отпечатка появится напротив кинотеатра «Выборг Палас» перед началом 35-го сезона.
Фото: Геннадий Авраменко, Алексей Юшенков, Денис Ремпель, Сергей Комаров, Денис Егоров
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