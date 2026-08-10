Любовь Аксенова, Сергей Безруков с супругой Анной Матисон: в Выборге завершился кинофестиваль «Окно в Европу»

Первая неделя августа в Выборге по традиции прошла под эгидой синефилов. Так на 34-й форум собрались специалисты кино и прочих креативных индустрий (Пелагея! Святослав Рогожан с Милой Ершовой! Андрей Ургант! Антон Мамыкин!), чтобы увидеть какие документальные, игровые и короткие метры будут на экранах всех девайсов совсем скоро.

Впервые церемонию закрытия фестиваля «Окно в Европу» вели сразу два режиссера — автор нашумевшей мелодрамы «Сводишь с ума» Дарья Лебедева в почти рыцарских доспехах (под стать кастл-кор антуражу Выборгского замка!) и президент смотра Сергей Урсуляк. Между открытием и завершением фестиваля постановщик успел снять сцены пожара Москвы в Костроме из предстоящей экранизации «Войны и мира».