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Данила Козловский и Оксана Акиньшина впервые показали трехмесячного сына Лео

На опубликованном кадре 39-летняя Акиньшина держит сына на руках во дворе дома. «Три месяца сегодня», — написал Козловский. Лицо малыша родители скрыли эмодзи.

Лео родился 6 мая 2026 года в подмосковном госпитале «Лапино». Роды принимал акушер-гинеколог, профессор Марк Курцер. О рождении сына Козловский сообщил 18 мая — актер опубликовал снимок и стихотворное обращение к ребенку: «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали». 

Для пары это первый совместный ребенок. От предыдущих отношений у Козловского есть дочь Ода Валентина, родившаяся в 2016 году у актера и Ольги Зуевой. Акиньшина воспитывает двух сыновей: Филиппа, рожденного в браке с Дмитрием Литвиновым, и Константина — от отношений с продюсером Арчилом Геловани.

Люди:
Оксана Акиньшина, Данила Козловский

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