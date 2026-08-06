Данила Козловский и Оксана Акиньшина впервые показали трехмесячного сына Лео

Лео родился 6 мая 2026 года в подмосковном госпитале «Лапино». Роды принимал акушер-гинеколог, профессор Марк Курцер. О рождении сына Козловский сообщил 18 мая — актер опубликовал снимок и стихотворное обращение к ребенку: «Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали».

Для пары это первый совместный ребенок. От предыдущих отношений у Козловского есть дочь Ода Валентина, родившаяся в 2016 году у актера и Ольги Зуевой. Акиньшина воспитывает двух сыновей: Филиппа, рожденного в браке с Дмитрием Литвиновым, и Константина — от отношений с продюсером Арчилом Геловани.