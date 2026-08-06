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Репортажи

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Марина Гисич, Мария Фурсова и Анастасия Климова на открытии арт-поп-апа «Дуальность чисел» под кураторством Виталия Аксенова-Шабловского

Картины между тренажерами, экскурсия по трехэтажному спортзалу и вечеринка у бассейна — на месяц премиальное велнес-пространство Марии Фурсовой на Барочной улице облачилось в дерзкий и свободный совриск. 

Виталий Аксенов-Шабловский
Виталий Аксенов-Шабловский
Мария Фурсова, Марина Гисич
Марина Гисич, Мария Фурсова
Екатерина Шлыкова

Екатерина Шлыкова

Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Илья Брезинский

Илья Брезинский

Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Евгений Старов

Евгений Старов

Юлия Вяткина, Ольга Профатило, Мария Фурсова. Валентина Суднишникова
Юлия Вяткина, Ольга Профатило, Мария Фурсова, Валентина Суднишникова
Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова). Евгения Янченко
Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова), Евгения Янченко
Маргарита Сахартова

Маргарита Сахартова

Анна Красовская
Анна Красовская

На закрытый вернисаж проекта под кураторством основателя BAD GALLERY Виталия Аксенова-Шабловского пришли футболист и тренер Анатолий Тимощук, художница Анастасия Климова, начальник аппарата вице-губернатора Петербурга Маргарита Сахартова, кондитер Анна Красовская, оперная певица Наталья Павлова с супругом Андреем Серовым, солистом Мариинского театра. После экскурсии по выставке гости остались на вечеринке, где мелодичный хаус за диджейским пультом играла креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая.

Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук
Андрей Серов, Наталья Павлова

Андрей Серов, Наталья Павлова

Вероника Березина. Юлия Ришар
Вероника Березина, Юлия Ришар
Елена Кирпичева

Елена Кирпичева

Анастасия Контарович
Анастасия Контарович
Анна Николаева с дочерью Зоей Ивановой

Анна Николаева с дочерью Зоей Ивановой

Ольга Настина

Ольга Настина

Сметкина Наталья
Сметкина Наталья
Юлия Кудрявцева

Юлия Кудрявцева

Ксения Лаврик, Лиза Краснова

Ксения Лаврик, Лиза Краснова

«Дуальность чисел» продолжает курс Chisla на диалог спорта и современного искусства. После проекта с Marina Gisich Gallery, KGallery в клубе появилась выставка BAD GALLERY с работами молодых авторов в уличной эстетике. Концепция строится на столкновении двух систем: математически выверенной логики тренировок и свободной художественной экспрессии.

Ксения Гощицкая. Ольга Настина
Ксения Гощицкая, Ольга Настина
Дарья Риммер, Светлана Усачева

Дарья Риммер, Светлана Усачева

Анжелика Смирнова
Анжелика Смирнова
Виталий Аксенов-Шабловский. Екатерина Шлыкова
Виталий Аксенов-Шабловский, Екатерина Шлыкова
Анастасия Климова, Ксения Гощицкая
Анастасия Климова, Ксения Гощицкая

Работы резидентов BAD GALLERY Ильи Брезинского, Алексея Головина, Александры Елисеевой, Макса Клещикова, Евгения Старова, Ольги Фониной, Миши Medvedus можно увидеть в Chisla Sportzal до 30 августа. Запись по телефону.

Фото: Анастасия Большакова

Люди:
Марина Гисич, Анастасия Климова, Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова) Анжелика Смирнова, Виталий Аксенов-Шабловский, Мария Фурсова, Ксения Гощицкая, Вероника Березина, Анатолий Тимощук, Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Анна Красовская, Сметкина Наталья, Анастасия Контарович

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