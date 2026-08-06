Марина Гисич, Мария Фурсова и Анастасия Климова на открытии арт-поп-апа «Дуальность чисел» под кураторством Виталия Аксенова-Шабловского

Картины между тренажерами, экскурсия по трехэтажному спортзалу и вечеринка у бассейна — на месяц премиальное велнес-пространство Марии Фурсовой на Барочной улице облачилось в дерзкий и свободный совриск.
Екатерина Шлыкова
Илья Брезинский
Евгений Старов
Маргарита Сахартова
На закрытый вернисаж проекта под кураторством основателя BAD GALLERY Виталия Аксенова-Шабловского пришли футболист и тренер Анатолий Тимощук, художница Анастасия Климова, начальник аппарата вице-губернатора Петербурга Маргарита Сахартова, кондитер Анна Красовская, оперная певица Наталья Павлова с супругом Андреем Серовым, солистом Мариинского театра. После экскурсии по выставке гости остались на вечеринке, где мелодичный хаус за диджейским пультом играла креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая.
Андрей Серов, Наталья Павлова
Елена Кирпичева
Анна Николаева с дочерью Зоей Ивановой
Ольга Настина
Юлия Кудрявцева
Ксения Лаврик, Лиза Краснова
«Дуальность чисел» продолжает курс Chisla на диалог спорта и современного искусства. После проекта с Marina Gisich Gallery, KGallery в клубе появилась выставка BAD GALLERY с работами молодых авторов в уличной эстетике. Концепция строится на столкновении двух систем: математически выверенной логики тренировок и свободной художественной экспрессии.
Дарья Риммер, Светлана Усачева
Работы резидентов BAD GALLERY Ильи Брезинского, Алексея Головина, Александры Елисеевой, Макса Клещикова, Евгения Старова, Ольги Фониной, Миши Medvedus можно увидеть в Chisla Sportzal до 30 августа. Запись по телефону.
Фото: Анастасия Большакова
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