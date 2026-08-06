Марина Гисич, Мария Фурсова и Анастасия Климова на открытии арт-поп-апа «Дуальность чисел» под кураторством Виталия Аксенова-Шабловского

«Дуальность чисел» продолжает курс Chisla на диалог спорта и современного искусства. После проекта с Marina Gisich Gallery, KGallery в клубе появилась выставка BAD GALLERY с работами молодых авторов в уличной эстетике. Концепция строится на столкновении двух систем: математически выверенной логики тренировок и свободной художественной экспрессии.