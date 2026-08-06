Александра Ребенок, Карина Разумовская, Анна Завтур и Андрей Ургант на открытии «Окна в Европу»—2026

По красной дорожке прошлись актеры, режиссеры и участники фестиваля: президент смотра Сергей Урсуляк, актриса Анна Завтур, которая вместе с ним вела церемонию. Среди первых зрителей заметили и кавер-герл Собака.ru Александру Ребенок, режиссера Павла Лунгина и актера Андрея Урганта.

Главным премьерным событием вечера стала новая работа Даши Чаруши «Это все она!»: история 30-летней Василисы, которая спустя годы снова встречает свою воображаемую подругу детства Мальвину. В главных ролях — Марина Васильева и Никита Ефремов, для которого роль звезды балета стала новым экранным опытом.