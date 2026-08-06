Александра Ребенок, Карина Разумовская, Анна Завтур и Андрей Ургант на открытии «Окна в Европу»—2026

Традиционное шествие 34-го сезона фестиваля снова собрало кинематографистов на красной дорожке: режиссеры, актеры и гости фестиваля прошли от гостиницы «Дружба» к главной площадке смотра — «Выборг Паласу».
Лянка Грыу
Дарья Чаруша
Юлия Хлынина
По красной дорожке прошлись актеры, режиссеры и участники фестиваля: президент смотра Сергей Урсуляк, актриса Анна Завтур, которая вместе с ним вела церемонию. Среди первых зрителей заметили и кавер-герл Собака.ru Александру Ребенок, режиссера Павла Лунгина и актера Андрея Урганта.
Главным премьерным событием вечера стала новая работа Даши Чаруши «Это все она!»: история 30-летней Василисы, которая спустя годы снова встречает свою воображаемую подругу детства Мальвину. В главных ролях — Марина Васильева и Никита Ефремов, для которого роль звезды балета стала новым экранным опытом.
Каждый сеанс 34-го сезона кинофестиваля в Выборге начинается с одного слова — «Выжить». Реплика Пашки из фильма Александра Митты «Гори, гори, моя звезда» возвращает на экран героя Евгения Леонова, который в год 100-летия актера стал лицом фестиваля и напоминает: иногда сохранять веру и продолжать свое дело — уже форма сопротивления времени.
Следующие дни «Окна в Европу» вплоть до 9 августа — за конкурсной программой: в Выборге покажут 10 игровых, 10 документальных и 20 анимационных картин.
Фото: Геннадий Авраменко, Алексей Юшенков, Денис Ремпель, Сергей Комаров, Денис Егоров.
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