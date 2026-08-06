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Репортажи

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Александра Ребенок, Карина Разумовская, Анна Завтур и Андрей Ургант на открытии «Окна в Европу»—2026

Традиционное шествие 34-го сезона фестиваля снова собрало кинематографистов на красной дорожке: режиссеры, актеры и гости фестиваля прошли от гостиницы «Дружба» к главной площадке смотра — «Выборг Паласу». 

Александра Ребенок
Александра Ребенок
Сергей Урсуляк. Андрей Апостолов
Сергей Урсуляк, Андрей Апостолов
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Светлана Журова
Светлана Журова
Анна Завтур
Анна Завтур
Андрей Ургант
Андрей Ургант
Павел Лунгин
Павел Лунгин
Лянка Грыу

Лянка Грыу

Павел Лунгин. Максим Ершов, Софья Лебедева, Савва Минаев, Гавриил Гордеев, Ольга Белик
Павел Лунгин, Максим Ершов, Софья Лебедева, Савва Минаев, Гавриил Гордеев, Ольга Белик
Дарья Чаруша

Дарья Чаруша

Юлия Хлынина

Юлия Хлынина

По красной дорожке прошлись актеры, режиссеры и участники фестиваля: президент смотра Сергей Урсуляк, актриса Анна Завтур, которая вместе с ним вела церемонию. Среди первых зрителей заметили и кавер-герл Собака.ru Александру Ребенок, режиссера Павла Лунгина и актера Андрея Урганта.

Главным премьерным событием вечера стала новая работа Даши Чаруши «Это все она!»: история 30-летней Василисы, которая спустя годы снова встречает свою воображаемую подругу детства Мальвину. В главных ролях — Марина Васильева и Никита Ефремов, для которого роль звезды балета стала новым экранным опытом.

Сергей Урсуляк
Сергей Урсуляк
Алексей Рязанцев

Алексей Рязанцев

Каждый сеанс 34-го сезона кинофестиваля в Выборге начинается с одного слова — «Выжить». Реплика Пашки из фильма Александра Митты «Гори, гори, моя звезда» возвращает на экран героя Евгения Леонова, который в год 100-летия актера стал лицом фестиваля и напоминает: иногда сохранять веру и продолжать свое дело — уже форма сопротивления времени.

Алексей Сапрыкин

Алексей Сапрыкин

Владимир Толстой

Владимир Толстой

Дмитрий Якунин

Дмитрий Якунин

Дарья Лебедева

Дарья Лебедева

Кристина Корбут

Кристина Корбут

Никита Миклушов и Полина Капантина

Никита Миклушов и Полина Капантина

Дарья Алыпова

Дарья Алыпова

Василина Юсковец

Василина Юсковец

Следующие дни «Окна в Европу» вплоть до 9 августа — за конкурсной программой: в Выборге покажут 10 игровых, 10 документальных и 20 анимационных картин.

Фото: Геннадий Авраменко, Алексей Юшенков, Денис Ремпель, Сергей Комаров, Денис Егоров.

Люди:
Александра Ребенок, Карина Разумовская, Анна Завтур Андрей Ургант, Светлана Журова, Павел Лунгин, Сергей Урсуляк

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