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Репортажи

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Артем Балаев отметил день рождения в компании Покраса Лампаса, Анатолия Тимощука и Леонида Алексеева в «Кабаре ШУМ»

В квартале писателей звучит аккордеон, а из зала доносятся знакомые с первых строк эстрадные хиты Любови Успенской, Михаила Круга и Александра Розенбаума. На один вечер кабаре сменило привычный ритм на эстетику ресторанов девяностых — с красной икрой, белыми скатертями на столах, леопардовыми принтами и букетами прямиком из «Бригады».

Покрас Лампас, Артем Балаев
Покрас Лампас, Артем Балаев
Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Сергей Бондарев, Леонид Алексеев, Николай Евдокимов
Леонид Алексеев, Сергей Бондарев, Николай Евдокимов
Денис Химиляйне
Денис Химиляйне
Анна Ялова
Анна Ялова
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Савва Савельев
Савва Савельев
Надежда Третьякова, Артем Балаев
Надежда Третьякова, Артем Балаев
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Артем Балаев, Жанна Дембо
Жанна Дембо, Артем Балаев
Валерий Дятлов, Александра Столярова
Александра Столярова, Валерий Дятлов
Юлия Вяткина, Екатерина Попова, Ксения Гощицкая
Екатерина Попова, Ксения Гощицкая, Ольга Профатило, Юлия Вяткина

Футболист Анатолий Тимощук и художница Анастасия Климова, каллигрофутурист Покрас Лампас, коллекционеры Сергей Лимонов и Денис Химиляйне, дизайнер Леонид Алексеев, креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая, режиссер и драматург Савва Савельев — вечер в «Кабаре ШУМ» собрал тех, кто обычно встречается на вернисажах, театральных премьерах и закрытых приемах. Дресс-код «ресторан 90-х» гости считывают буквально: в ход пошли сверкающие ткани, голубые тени, пестрые принты, корсеты, пух и перья, кожаные мини — красота требует жертв, даже когда на улице +26. Завсегдатаям пришлось облачиться в малиновые (или просто двубортные) пиджаки, нарядные спортивные костюмы и декольтированные платья в духе Versace.

Ольга Маки, Светлана Кузнецова, Антон Нечипоренко
Ольга Маки, Антон Нечипоренко, Светлана Кузнецова
Егор Иванов, Ксения Маш

Егор Иванов, Ксения Маш

Валерий Дятлов, Мария Евневич
Мария Евневич, Валерий Дятлов
Ася Элькина, Денис Кондратенко. Ирина Граф
Денис Кондратенко, Ася Элькина, Ирина Граф
Ольга Шамаева

Ольга Шамаева

Дарья Кузьмичева

Дарья Кузьмичева

Александра Генералова. Анастасия Семевская
Александра Генералова, Анастасия Семевская
Евгения Элькина, Ольга Бичия

Евгения Элькина, Ольга Бичия

Сергей Лимонов, Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук, Сергей Лимонов
Мария Дризик
Мария Дризик
Светлана Мельникова, Ася Элькина, Дарина Козлова. Екатерина Шлыкова, Ирина Граф
Дарина Козлова, Светлана Мельникова, Ася Элькина, Екатерина Шлыкова, Ирина Граф

Создатель проекта «Под лаком» Егор Иванов взял на себя роль ведущего вечера, а музыкальную программу собрали вокруг песен, ставших частью культурной памяти 1990-х. Ксения Маш исполнила композиции Любови Успенской, Михаила Круга, Александра Розенбаума и Татьяны Булановой, ей аккомпанировали Иван Чурсин на пианино и Михаил Леничко на аккордеоне. К ним присоединилась Мария Дризик, а финальной точкой стал DJ-сет Лины Журавель. Гости танцевали и хором подхватывали знакомые строчки — к концу вечера в камерном пространстве «ШУМа» яблоку негде было упасть.

Покрас Лампас, Артем Балаев, Денис Кондратенко
Покрас Лампас, Денис Кондратенко, Артем Балаев
Анастасия Семевская, Денис Дорохов

Анастасия Семевская, Денис Дорохов

Ксения Гощицкая, Надежда Третьякова
Надежда Третьякова, Ксения Гощицкая
Артем Балаев. Егор Аверин
Артем Балаев, Егор Аверин
Артем Перук
Артем Перук
Дмитрий Бурхай, Наиля Алькова

Дмитрий Бурхай, Наиля Алькова

Сергей Бондарев. Родион Миронович
Сергей Бондарев, Родион Миронович
София Парфенова
София Парфенова
Эльнура Корнеева

Эльнура Корнеева

Александрина Бранши

Александрина Бранши

Не обошлось без фан-фактов. Во время тоста Савва Савельев, знакомый с именинником уже 29 лет, вспомнил один из ранних эпизодов их истории: задолго до того, как слово «перформанс» вошло в обиход, Балаев уже устраивал собственные акции — однажды на модном показе он обмотал моделей туалетной бумагой на манер деконструктивиста Мартина Маржелы.

К вечеру на праздник заглянул (правда, на пару минут) и Юрий Сапрыкин — журналист, главный редактор проекта «Полка», директор по развитию Музея ОБЭРИУ и автор легендарной сентенции про «Россию айфона и Россию шансона», которые обычно не пересекаются. Разве что в Кабаре «Шум» — на дне рождения Артема Балаева.

Покрас Лампас. Лина Журавель
Покрас Лампас, Лина Журавель
Варвара Ступина и Никита Аве

Варвара Ступина и Никита Аве

Петр Родионов

Петр Родионов

Дарья Белевцева, Евгений Есиков

Дарья Белевцева, Евгений Есиков

Александрина Бранши, Ольга Шамаева, Касболат Байкулов

Александрина Бранши, Ольга Шамаева, Касболат Байкулов

Следующий музыкальный спектакль «С юбилеем!» состоится 11 сентября в 19:00 и 21:00 в «Кабаре ШУМ». 

Фото: Екатерина Сенина

Люди:
Жанна Дембо, София Парфенова, Александра Генералова Анастасия Климова, Леонид Алексеев, Александра Столярова, Ася Элькина, Надежда Третьякова, Валерий Дятлов, Денис Кондратенко, Сергей Лимонов, Анастасия Дианова, Сергей Бондарев, Екатерина Попова, Антон Нечипоренко, Анна Ялова, Ксения Гощицкая, Мария Евневич, Ольга Маки, Артем Балаев, Анатолий Тимощук, Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Мария Дризик, Денис Химиляйне, Дарина Козлова, Николай Евдокимов, Артем Перук, Савва Савельев, Покрас Лампас, Светлана Мельникова, Светлана Кузнецова

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