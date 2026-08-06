Артем Балаев отметил день рождения в компании Покраса Лампаса, Анатолия Тимощука и Леонида Алексеева в «Кабаре ШУМ»

Не обошлось без фан-фактов. Во время тоста Савва Савельев, знакомый с именинником уже 29 лет, вспомнил один из ранних эпизодов их истории: задолго до того, как слово «перформанс» вошло в обиход, Балаев уже устраивал собственные акции — однажды на модном показе он обмотал моделей туалетной бумагой на манер деконструктивиста Мартина Маржелы.

К вечеру на праздник заглянул (правда, на пару минут) и Юрий Сапрыкин — журналист, главный редактор проекта «Полка», директор по развитию Музея ОБЭРИУ и автор легендарной сентенции про «Россию айфона и Россию шансона», которые обычно не пересекаются. Разве что в Кабаре «Шум» — на дне рождения Артема Балаева.