Артем Балаев отметил день рождения в компании Покраса Лампаса, Анатолия Тимощука и Леонида Алексеева в «Кабаре ШУМ»

В квартале писателей звучит аккордеон, а из зала доносятся знакомые с первых строк эстрадные хиты Любови Успенской, Михаила Круга и Александра Розенбаума. На один вечер кабаре сменило привычный ритм на эстетику ресторанов девяностых — с красной икрой, белыми скатертями на столах, леопардовыми принтами и букетами прямиком из «Бригады».
Футболист Анатолий Тимощук и художница Анастасия Климова, каллигрофутурист Покрас Лампас, коллекционеры Сергей Лимонов и Денис Химиляйне, дизайнер Леонид Алексеев, креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая, режиссер и драматург Савва Савельев — вечер в «Кабаре ШУМ» собрал тех, кто обычно встречается на вернисажах, театральных премьерах и закрытых приемах. Дресс-код «ресторан 90-х» гости считывают буквально: в ход пошли сверкающие ткани, голубые тени, пестрые принты, корсеты, пух и перья, кожаные мини — красота требует жертв, даже когда на улице +26. Завсегдатаям пришлось облачиться в малиновые (или просто двубортные) пиджаки, нарядные спортивные костюмы и декольтированные платья в духе Versace.
Егор Иванов, Ксения Маш
Ольга Шамаева
Дарья Кузьмичева
Евгения Элькина, Ольга Бичия
Создатель проекта «Под лаком» Егор Иванов взял на себя роль ведущего вечера, а музыкальную программу собрали вокруг песен, ставших частью культурной памяти 1990-х. Ксения Маш исполнила композиции Любови Успенской, Михаила Круга, Александра Розенбаума и Татьяны Булановой, ей аккомпанировали Иван Чурсин на пианино и Михаил Леничко на аккордеоне. К ним присоединилась Мария Дризик, а финальной точкой стал DJ-сет Лины Журавель. Гости танцевали и хором подхватывали знакомые строчки — к концу вечера в камерном пространстве «ШУМа» яблоку негде было упасть.
Анастасия Семевская, Денис Дорохов
Дмитрий Бурхай, Наиля Алькова
Эльнура Корнеева
Александрина Бранши
Не обошлось без фан-фактов. Во время тоста Савва Савельев, знакомый с именинником уже 29 лет, вспомнил один из ранних эпизодов их истории: задолго до того, как слово «перформанс» вошло в обиход, Балаев уже устраивал собственные акции — однажды на модном показе он обмотал моделей туалетной бумагой на манер деконструктивиста Мартина Маржелы.
К вечеру на праздник заглянул (правда, на пару минут) и Юрий Сапрыкин — журналист, главный редактор проекта «Полка», директор по развитию Музея ОБЭРИУ и автор легендарной сентенции про «Россию айфона и Россию шансона», которые обычно не пересекаются. Разве что в Кабаре «Шум» — на дне рождения Артема Балаева.
Варвара Ступина и Никита Аве
Петр Родионов
Дарья Белевцева, Евгений Есиков
Александрина Бранши, Ольга Шамаева, Касболат Байкулов
Следующий музыкальный спектакль «С юбилеем!» состоится 11 сентября в 19:00 и 21:00 в «Кабаре ШУМ».
Фото: Екатерина Сенина
Комментарии (0)