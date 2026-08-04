Анна Ялова, Фабио Мастринджело и Роман Ковриков первыми увидели паблик-арт Роммуло Вьейры Консейсана для «Манежа»

Из лабиринта перед «Манежем» — под своды атриума «Гранд Отеля Европа». Здесь впервые представили вторую работу Роммуло Вьейры Консейсана — «Под фундаментом», превратившую Манеж и отель в единый выставочный маршрут. Если инсталляция перед Манежем меняет оптику взгляда на привычный городской пейзаж, то новая работа в атриуме обращается к теме культурной памяти и диалога традиций, вступая в разговор с исторической архитектурой одного из старейших отелей Петербурга.