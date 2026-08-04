Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Анна Ялова, Фабио Мастринджело и Роман Ковриков первыми увидели паблик-арт Роммуло Вьейры Консейсана для «Манежа»

История проекта началась за тысячи километров от Петербурга — на 35-й Биеннале в Сан-Паулу. Между двумя точками — несколько лет диалога с Роммуло Вьейрой Консейсаном. Финалом стали две site-specific работы: одна окрашивает фасады Исаакиевской площади в новые цвета, другая в исторических интерьерах «Гранд Отеля Европа» переосмысляет наследие португальского колониализма.

Анна Ялова
Анна Ялова
Роммуло Вьейра Консейсан

Роммуло Вьейра Консейсан

Владимир Григорьев
Владимир Григорьев
Анна Петренко, Роммуло Вьейра Консейсан, Екатерина Васильева

Анна Петренко, Роммуло Вьейра Консейсан, Екатерина Васильева

Фабио Мастранджело, Юлия Стрижак
Юлия Стрижак, Фабио Мастранджело
Роман Ковриков
Роман Ковриков
Дарья Гавра

Дарья Гавра

Виталий Пушницкий. Ксения Пушницкая
Виталий Пушницкий, Ксения Пушницкая
Павел Игнатьев, Вера Рейхет
Павел Игнатьев, Вера Рейхет
Антон Александров

Антон Александров

Среди гостей вечера — директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова, президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Владимир Григорьев, директор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак, дирижер Фабио Мастринджело и генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Роммуло Вьейра Консейсана, Юлия Сталь

Роммуло Вьейра Консейсана, Юлия Сталь

Лиза Савина
Лиза Савина
Роммуло Вьейра Консейсана

Роммуло Вьейра Консейсана

Николай Николенко
Николай Николенко
Юлия Сталь, Софья Караваева, Богдан Хилько

Юлия Сталь, Софья Караваева, Богдан Хилько

София Парфенова. Евгений Дединкин, Софья Левина, София Антипычева
София Парфенова, Евгений Дединкин, Софья Левина, София Антипычева
Игорь Никитин, Ольга Романова

Игорь Никитин, Ольга Романова

Анна Ялова. Кирилл Корнилин
Анна Ялова, Кирилл Корнилин

Из лабиринта перед «Манежем» — под своды атриума «Гранд Отеля Европа». Здесь впервые представили вторую работу Роммуло Вьейры Консейсана — «Под фундаментом», превратившую Манеж и отель в единый выставочный маршрут. Если инсталляция перед Манежем меняет оптику взгляда на привычный городской пейзаж, то новая работа в атриуме обращается к теме культурной памяти и диалога традиций, вступая в разговор с исторической архитектурой одного из старейших отелей Петербурга.

«Пространственный сдвиг»

«Пространственный сдвиг»

«Под фундаментом»

«Под фундаментом»

«Пространственный сдвиг» стал новым проектом паблик-арт-программы Манежа «Музейная линия», продолжающей исследовать возможности современного искусства в городской среде. Увидеть его можно у западного фасада ЦВЗ «Манеж» вплоть до 27 сентября. 

Фото: Виталий Коликов, Ирина Колпачникова

Люди:
Лиза Савина, Фабио Мастранджело, София Парфенова Роман Ковриков, Анна Ялова, Николай Николенко, Вера Рейхет, Владимир Григорьев, Юлия Стрижак, Виталий Пушницкий, Павел Игнатьев

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: