Анна Ялова, Фабио Мастринджело и Роман Ковриков первыми увидели паблик-арт Роммуло Вьейры Консейсана для «Манежа»

История проекта началась за тысячи километров от Петербурга — на 35-й Биеннале в Сан-Паулу. Между двумя точками — несколько лет диалога с Роммуло Вьейрой Консейсаном. Финалом стали две site-specific работы: одна окрашивает фасады Исаакиевской площади в новые цвета, другая в исторических интерьерах «Гранд Отеля Европа» переосмысляет наследие португальского колониализма.
Роммуло Вьейра Консейсан
Анна Петренко, Роммуло Вьейра Консейсан, Екатерина Васильева
Дарья Гавра
Антон Александров
Среди гостей вечера — директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова, президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Владимир Григорьев, директор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Юлия Стрижак, дирижер Фабио Мастринджело и генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.
Роммуло Вьейра Консейсана, Юлия Сталь
Роммуло Вьейра Консейсана
Юлия Сталь, Софья Караваева, Богдан Хилько
Игорь Никитин, Ольга Романова
Из лабиринта перед «Манежем» — под своды атриума «Гранд Отеля Европа». Здесь впервые представили вторую работу Роммуло Вьейры Консейсана — «Под фундаментом», превратившую Манеж и отель в единый выставочный маршрут. Если инсталляция перед Манежем меняет оптику взгляда на привычный городской пейзаж, то новая работа в атриуме обращается к теме культурной памяти и диалога традиций, вступая в разговор с исторической архитектурой одного из старейших отелей Петербурга.
«Пространственный сдвиг» стал новым проектом паблик-арт-программы Манежа «Музейная линия», продолжающей исследовать возможности современного искусства в городской среде. Увидеть его можно у западного фасада ЦВЗ «Манеж» вплоть до 27 сентября.
Фото: Виталий Коликов, Ирина Колпачникова
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