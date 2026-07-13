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Репортажи

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Церемония награждения «ТОП 50. Самые знаменитые люди Новосибирска 2026» с легендарным Леонидом Ярмольником

Когда на сцену в качестве ведущего вышел легендарный актер Леонид Ярмольник, стало очевидно: это мероприятие войдет в историю города. Седьмая церемония награждения главного светского события Собака.ru — «ТОП 50. Самые знаменитые люди Новосибирска 2026» объединила тех, кто сегодня определяет лицо столицы Сибири и меняет мегаполис к лучшему: ученых, предпринимателей, врачей, учителей, спортсменов, тренеров, рестораторов и деятелей культуры.

Леонид Ярмольник, Мария Мокровицкая
Леонид Ярмольник, Мария Мокровицкая
Мария Мокровицкая, Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник, Мария Мокровицкая

В этот вечер гостей встречали вспышки камер, выступления певца Саши Акела и солиста областной дирекции концертных и творческих программ Новосибирской области Андрея Конн, а также модный показ бренда женской одежды Malina Bonita. 

Мария Мокровицкая, Софья Печенкина, Евгения Кощеева
Софья Печенкина, Мария Мокровицкая, Ольга Просветова, Евгения Кощеева
показ Malina Bonita

показ Malina Bonita

Артем Воздвиженский, Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник, Артем Воздвиженский
Ксения Глазычева
Ксения Глазычева
Андрей Беднарский. Мария Беднарская
Андрей Беднарский, Мария Беднарская

Концентрация талантов на церемонии зашкаливала: главными героями мероприятия стали полсотни лауреатов в одиннадцати номинациях — «Наука и жизнь», «Культура и искусство», «Образование», «Социальная сфера», «Стройка века», «Город», «Спорт», «Бизнес», «Производство», «Медицина», «Ресторация». И каждого мы чествовали как победителя!

Александр Проказов, Софья Печенкина
Софья Печенкина, Александр Проказов
Артем Воздвиженский
Артем Воздвиженский

Церемонию награждения открыл заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов. Дипломы и заветные награды лауреатам вручали продюсер Табриз Шахиди, представители правительства региона и мэрии города: заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин, заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Иван Колпаков, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, заместитель мэра Новосибирска Евгений Попантонопуло.

Константин Хальзов
Константин Хальзов
Анна Никулочкина, Алексей Юнин, Станислав Беляев
Алексей Юнин, Станислав Беляев, Светлана Жирнякова, Елена Бондаренко, Анна Никулочкина

Номинация «Бизнес» — лауреаты

  • Алексей Юнин
  • Станислав Беляев
  • Светлана Жирнякова
  • Елена Бондаренко
  • Анна Никулочкина
Табриз Шахиди, Вячеслав Стародубцев, Леонид Ярмольник
Табриз Шахиди, Вячеслав Стародубцев, Леонид Ярмольник

Номинация «Культура и искусство» — лауреаты

  • Вячеслав Стародубцев
  • Вадим Иванкин
  • Татьяна Важенина
  • Елена Баскина
  • Антон Супрун
  • Татьяна Людмилина
Татьяна Горбачева, Наталья Дягилева, Ирина Михно
Татьяна Горбачева, Наталья Дягилева, Ирина Михно, Людмила Дегтярева

Номинация «Образование» — лауреаты

  • Татьяна Горбачева
  • Наталья Дягилева
  • Ирина Михно
  • Людмила Дегтярева
  • Павел Новгородов
Инна Тодер
Инна Тодер
Мария Кожевникова, Наталья Гришина
Наталья Гришина, Мария Кожевникова

Номинация «Медицина» — лауреаты

  • Инна и Михаил Тодеры
  • Мария Кожевникова
  • Анна Вятчинина
  • Светлана Тогобицкая
  • Константин Кузнецов
  • Анатолий Юданов
Александр Бойко
Александр Бойко
Мария Мокровицкая, Анна Терешкова
Анна Терешкова, Мария Мокровицкая

Номинация «Город» — лауреаты

  • Александр Бойко
  • Анна Терешкова
  • Екатерина Изместьева
  • Вера Гармаш
Анна Никулочкина, Валерий Бухтияров, Дмитрий Верховод. Алексей Васильев
Евгений Рудой, Анна Никулочкина, Валерий Бухтияров, Дмитрий Верховод , Алексей Васильев 

Номинация «Наука и жизнь» — лауреаты

  • Евгений Рудой
  • Валерий Бухтияров
  • Дмитрий Верховод
  • Павел Логачев
Артем Воздвиженский
Артем Воздвиженский
Илья Поляков. Светлана Полякова
Илья Поляков, Светлана Полякова

Номинация «Стройка века» — лауреаты:

  • Артем Воздвиженский
  • Илья Поляков
  • Владимир Мартыненков
  • Евгений Гаврилов
  • Кирилл Покровский
Дарья Трофимова, Анна Терешкова, Леонид Ярмольник
Анна Терешкова, Дарья Трофимова, Леонид Ярмольник

Номинация «Спорт» — лауреаты

  • Дарья Трофимова
  • Василий Ковальчук
  • Валерий Котов
  • Дмитрий Фадеев
  • Георги Петров
Алексей Макаров. Анастасия Макарова
Алексей Макаров, Анастасия Макарова

Номинация «Ресторация» — лауреаты

  • Алексей Макаров
  • Денис Иванов
  • Владимир Бурковский

Номинация «Производство» — лауреаты

  • Ольга Просветова и Евгения Кощеева
  • Виктор Кушнир
  • Антон Мор
  • Кирилл Ипполитов

Номинация «Социальная сфера» — лауреаты

  • Марина Аксенова
  • Юлия Дьячкова
  • Елена Глуздакова
Леонид Ярмольник, Денис Герасимов
Денис Герасимов, Леонид Ярмольник

Кульминацией мероприятия стало вручение специальной награды в номинации «Легенда города»: учредитель компании «Несущие системы», архитектор Денис Герасимов получил статуэтку из рук самого Леонида Ярмольника.

Катя Chepikk
Катя Chepikk

Главная особенность вечера заключалась в особой атмосфере: не просто официальная церемония со строгим протоколом, а дружеская встреча людей, которые создают будущее Новосибирска и развивают город. А завершился вечер концертом певицы Кати Чепик, ставшим ярким музыкальным финалом церемонии.

Люди:
Андрей Беднарский, Татьяна Горбачева, Катя Chepikk Табриз Шахиди, Александр Проказов, Дмитрий Верховод , Константин Хальзов, Денис Герасимов, Леонид Ярмольник, Алексей Макаров, Софья Печенкина, Мария Мокровицкая, Станислав Беляев, Евгений Рудой, Наталья Гришина, Людмила Дегтярева, Светлана Жирнякова, Ксения Глазычева, Вячеслав Стародубцев, Ольга Просветова, Евгения Кощеева, Инна Тодер, Илья Поляков, Наталья Дягилева, Мария Кожевникова, Елена Бондаренко, Анна Никулочкина, Артем Воздвиженский, Алексей Юнин, Александр Бойко, Валерий Бухтияров, Ирина Михно, Дарья Трофимова, Анна Терешкова

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