Церемония награждения «ТОП 50. Самые знаменитые люди Новосибирска 2026» с легендарным Леонидом Ярмольником

Когда на сцену в качестве ведущего вышел легендарный актер Леонид Ярмольник, стало очевидно: это мероприятие войдет в историю города. Седьмая церемония награждения главного светского события Собака.ru — «ТОП 50. Самые знаменитые люди Новосибирска 2026» объединила тех, кто сегодня определяет лицо столицы Сибири и меняет мегаполис к лучшему: ученых, предпринимателей, врачей, учителей, спортсменов, тренеров, рестораторов и деятелей культуры.
В этот вечер гостей встречали вспышки камер, выступления певца Саши Акела и солиста областной дирекции концертных и творческих программ Новосибирской области Андрея Конн, а также модный показ бренда женской одежды Malina Bonita.
Концентрация талантов на церемонии зашкаливала: главными героями мероприятия стали полсотни лауреатов в одиннадцати номинациях — «Наука и жизнь», «Культура и искусство», «Образование», «Социальная сфера», «Стройка века», «Город», «Спорт», «Бизнес», «Производство», «Медицина», «Ресторация». И каждого мы чествовали как победителя!
Церемонию награждения открыл заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов. Дипломы и заветные награды лауреатам вручали продюсер Табриз Шахиди, представители правительства региона и мэрии города: заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин, заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Иван Колпаков, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, заместитель мэра Новосибирска Евгений Попантонопуло.
Номинация «Бизнес» — лауреаты
- Алексей Юнин
- Станислав Беляев
- Светлана Жирнякова
- Елена Бондаренко
- Анна Никулочкина
Номинация «Культура и искусство» — лауреаты
- Вячеслав Стародубцев
- Вадим Иванкин
- Татьяна Важенина
- Елена Баскина
- Антон Супрун
- Татьяна Людмилина
Номинация «Образование» — лауреаты
- Татьяна Горбачева
- Наталья Дягилева
- Ирина Михно
- Людмила Дегтярева
- Павел Новгородов
Номинация «Медицина» — лауреаты
- Инна и Михаил Тодеры
- Мария Кожевникова
- Анна Вятчинина
- Светлана Тогобицкая
- Константин Кузнецов
- Анатолий Юданов
Номинация «Город» — лауреаты
- Александр Бойко
- Анна Терешкова
- Екатерина Изместьева
- Вера Гармаш
Номинация «Наука и жизнь» — лауреаты
- Евгений Рудой
- Валерий Бухтияров
- Дмитрий Верховод
- Павел Логачев
Номинация «Стройка века» — лауреаты:
- Артем Воздвиженский
- Илья Поляков
- Владимир Мартыненков
- Евгений Гаврилов
- Кирилл Покровский
Номинация «Спорт» — лауреаты
- Дарья Трофимова
- Василий Ковальчук
- Валерий Котов
- Дмитрий Фадеев
- Георги Петров
Номинация «Ресторация» — лауреаты
- Алексей Макаров
- Денис Иванов
- Владимир Бурковский
Номинация «Производство» — лауреаты
- Ольга Просветова и Евгения Кощеева
- Виктор Кушнир
- Антон Мор
- Кирилл Ипполитов
Номинация «Социальная сфера» — лауреаты
- Марина Аксенова
- Юлия Дьячкова
- Елена Глуздакова
Кульминацией мероприятия стало вручение специальной награды в номинации «Легенда города»: учредитель компании «Несущие системы», архитектор Денис Герасимов получил статуэтку из рук самого Леонида Ярмольника.
Главная особенность вечера заключалась в особой атмосфере: не просто официальная церемония со строгим протоколом, а дружеская встреча людей, которые создают будущее Новосибирска и развивают город. А завершился вечер концертом певицы Кати Чепик, ставшим ярким музыкальным финалом церемонии.
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