Церемония награждения «ТОП 50. Самые знаменитые люди Новосибирска 2026» с легендарным Леонидом Ярмольником

Когда на сцену в качестве ведущего вышел легендарный актер Леонид Ярмольник, стало очевидно: это мероприятие войдет в историю города. Седьмая церемония награждения главного светского события Собака.ru — «ТОП 50. Самые знаменитые люди Новосибирска 2026» объединила тех, кто сегодня определяет лицо столицы Сибири и меняет мегаполис к лучшему: ученых, предпринимателей, врачей, учителей, спортсменов, тренеров, рестораторов и деятелей культуры.