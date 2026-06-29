Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Благотворительный прием в Эрмитаже: Мария Абашова, Александр Сокуров, Юлия Матвиенко, Мила Ершова и Святослав Рогожан

Юбилейный XX ежегодный благотворительный прием в Зимнем дворце прошел по устоявшейся традиции в последнюю пятницу июня, собрав коллекционеров, партнеров и меценатов Эрмитажа. Шедевры из собрания Академии Штиглица, ретроспектива Александра Сокурова, возвращение «Святого Себастьяна» Тициана, барочная и джазовая живая музыка в исторических залах — вечер, где любовь к классическому искусству соединилась с экспериментами. Собранные на приеме пожертвования направлены в эндаумент Государственного Эрмитажа, а доход от целевого капитала используется для пополнения уникальной коллекции музея. Собака.ru и ювелирная компания Mercury — друзья и партнеры Благотворительного приема Эрмитажа. 

Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский
Мария Абашова
Мария Абашова
Александр Сокуров
Александр Сокуров
Мила Ершова. Святослав Рогожан
Мила Ершова, Святослав Рогожан
Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Татьяна Архипова. Никита Архипов
Татьяна Архипова, Никита Архипов
Мария Смирнова, Борис Пиотровский. Татьяна Смирнова
Борис Пиотровский, Мария Смирнова, Татьяна Смирнова
Мила и Денис Пак

Мила и Денис Пак

Рената Шакирова
Рената Шакирова
Игорь Суханов, Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая, Игорь Суханов
Михаил Стацюк, Марина Шульц
Михаил Стацюк, Марина Шульц

Благотворительный прием давно перестал быть исключительно светским событием: раз в году Эрмитаж показывает своим друзьям и меценатам, во что превращается их поддержка — в реставрации, новые выставки, редкие приобретения и будущие музейные проекты.

Гостям показали вернувшегося после многолетней реставрации «Святого Себастьяна» Тициана, выставку «Императорский Китай. Династия Цин (1644–1911)» и экспозицию «Екатерина I», посвященную трехсотлетию правления первой российской императрицы. Финальным аккордом стала выставка «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности», напоминающая о том, какую роль частная инициатива и меценатство сыграли в формировании эрмитажного собрания.

Приска Цайзель, Рената Шакирова, Мария Абашова
Рената Шакирова, Приска Цайзель, Мария Абашова
Надежда Батоева, Константин Зверев
Надежда Батоева, Константин Зверев
Приска Цайзель
Приска Цайзель
Ирина Пиотровская, Михаил Пиотровский
Ирина Пиотровская, Михаил Пиотровский
Леонид Алексеев
Леонид Алексеев
Ольга Таратынова. Анастасия Саутова
Ольга Таратынова, Анастасия Саутова
Кира Турчак
Кира Турчак
Федор Болтин. Виктория Арзамасцева
Федор Болтин, Виктория Арзамасцева
Анжелика Эстоева. Даниил Бутусов
Анжелика Эстоева, Даниил Бутусов
Анна Ялова
Анна Ялова
Юлия Пашковская. Владимир Пашковский
Юлия Пашковская, Владимир Пашковский
Елена Окутина
Елена Окутина

Одним из заметных акцентов гала стала программа кинопоказов, подготовленная к юбилею Александра Сокурова. Давний друг Эрмитажа и автор «Русского ковчега» сделал музей одним из героев своего кино. В Рыцарском зале показывали сам фильм, снятый одним дублем в залах Зимнего дворца, в Аванзале — документальную ленту Михаила Букоемски о его создании, а в Георгиевском — короткометражный «Антракт» с видами Петербурга, снятыми с крыши музея.

Владимир Кожевников, Наталья Метелица
Владимир Кожевников, Наталья Метелица
Наталья Преснова

Наталья Преснова

Яна Березкина, Никита Цаплин

Яна Березкина, Никита Цаплин

Екатерина Галанова
Екатерина Галанова
Сергей Макаров. Галина Макарова
Сергей Макаров, Галина Макарова
Юлия Визгалина

Юлия Визгалина

Ольга Каменева. Евгения Молчанова
Ольга Каменева, Евгения Молчанова
Анна Хмелева

Анна Хмелева

Екатерина и Андрей Теребенины

Екатерина и Андрей Теребенины

Евгения Нагимова
Евгения Нагимова
Алексей Михайлов. Наталья Михайлова
Алексей Михайлов, Наталья Михайлова
Дарья Кукарских
Дарья Кукарских

На торжественном ужине Михаил Борисович Пиотровский произнес приветственную речь и поблагодарил всех гостей за их вклад в поддержку музея. «Ежегодный благотворительный прием помогает пополнять эндаумент-фонд Эрмитажа, который обеспечивает устойчивость музея и позволяет расширять его коллекцию», — отметил Михаил Пиотровский. По его словам, созданный по инициативе Владимира Потанина музейный фонд по сей день остается крупнейшим в России, а доходы от инвестиций идут на приобретение произведений искусства и исторических реликвий. Традиционно Гала-вечер ориентирован на сбор средств в Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа (эндаумент). Этот фонд активно работает для пополнения коллекции. Так были приобретены собрания Шушковых, Кенбера, Абрамова и другие ценные экспонаты. Взаимодействие Эрмитажа с коллекционерами и меценатами – одна из главных тем встречи. 

Юлия Стрижак. Александр Викулин
Юлия Стрижак, Александр Викулин
Дарья Румянцева

Дарья Румянцева

Елизавета Гаврилова

Елизавета Гаврилова

Елена Сушинская и Михаил Дединкин

 Елена Сушинская и Михаил Дединкин

Светлана Видман

Светлана Видман

Элегантность приема была подчеркнута ювелирной компанией Mercury и модным универмагом ДЛТ. На юбилейном приеме в украшениях блистали примы-балерины. К драматичному образу первая пуанта театра балета Бориса Эйфмана, актриса Мария Абашова подобрала комплект в стиле «тихая роскошь»: колье, серьги и браслет от флорентийского бренда ювелирных украшений Ferri Firenze. Звезда Мариинского театра Рената Шакирова, с другой стороны, выбрала в тон классическому платью беспроигрышный «мэтч» — серьги и колье из белого золота с бриллиантами Mercury из коллекции Classic.

По традиции на благотворительном вечере была выбрана Прекрасная Дама вечера. В этом году титул достался Миле Пак, которой вручили памятный подарок от ювелирного бренда — брошь-цветок из коллекции Mercury Miss Russia. Украшение из розового золота и бриллиантов вдохновлено короной национального конкурса «Мисс Россия», созданной ювелирной компанией. Образ главной короны страны отсылает к исторической диадеме императрицы Александры Федоровны.

Милу Пак выбрали Дамой вечера и вручили памятный подарок – элегантную брошь-цветок из коллекции Mercury Miss Russia.

Милу Пак выбрали Дамой вечера и вручили памятный подарок – элегантную брошь-цветок из коллекции Mercury Miss Russia.

Екатерина Сираканян, Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский, Екатерина Сираканян
Михаил Пиотровский. Мила Пак
Михаил Пиотровский, Мила Пак
Мила Пак

Мила Пак

Михаил Пиотровский. Денис и Мила Пак
Михаил Пиотровский, Денис и Мила Пак
Мария Абашова
Мария Абашова
Мария Абашова. в колье, серьгах и браслете Ferri Firenze
Мария Абашова, в колье, серьгах и браслете Ferri Firenze
Мария Абашова
Мария Абашова
Рената Шакирова. в колье и серьгами Mercury из белого золота с бриллиантами
Рената Шакирова, в колье и серьгами Mercury из белого золота с бриллиантами
Рената Шакирова
Рената Шакирова

Завершили встречу традиционным коктейлем в Манеже Малого Эрмитажа. Джазовая программа продолжила музыкальную линию приема, объединившую барочную музыку, произведения эпохи Тициана и современные интерпретации классики. Так XX благотворительный прием вновь соединил в пространстве Зимнего дворца искусство разных эпох — от живописи XVI века и императорского Китая до кинематографа, джаза и современной музейной жизни.

Игорь Суханов. Денис Пак
Игорь Суханов, Денис Пак
Татьяна Архипова, Юлия Стрижак
Юлия Стрижак, Татьяна Архипова
Михаил Пиотровский, Александр Сокуров, Наталья Метелица
Наталья Метелица, Александр Сокуров, Михаил Пиотровский
Марина Шульц, Михаил Стацюк. Андрей и Екатерина Теребенины, Мила и Денис Пак
Марина Шульц, Михаил Стацюк, Андрей и Екатерина Теребенины, Мила и Денис Пак
Владимир Григорьев, Сергей Макаров
Сергей Макаров, Владимир Григорьев
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Сергей Рябинкин. Светлана Даценко
Сергей Рябинкин, Светлана Даценко
Георгий Вилинбахов, Мария Смирнова, Борис Пиотровский. Татьяна Смирнова
Борис Пиотровский, Мария Смирнова, Георгий Вилинбахов, Татьяна Смирнова
Светлана Немишова, Ирина Усачева, Айгуль Федорова

Светлана Немишова, Ирина Усачева, Айгуль Федорова

Наталья Плеханова, Андрей Плеханов
Наталья Плеханова, Андрей Плеханов
Елена Лесик, Евгений Коробов

Елена Лесик, Евгений Коробов

Мила Ершова. Святослав Рогожан
Мила Ершова, Святослав Рогожан
Евгений Лосиков и Екатерина Чернецовская

Евгений Лосиков и Екатерина Чернецовская

Наталья Преснова, Марина Никитина, Ирина Кочешкова

Наталья Преснова, Марина Никитина, Ирина Кочешкова

Роксана Гольданская, Герман Богданов

Роксана Гольданская, Герман Богданов

Марина Железнова, Наталья Цыпленко, Юлия Матвиенко. Юлия Визгалина
Марина Железнова, Кира Турчак, Юлия Матвиенко, Наталья Цыпленко, Юлия Визгалина
Михаил Пиотровский, Александр Сокуров
Александр Сокуров, Михаил Пиотровский
Александр Сокуров
Александр Сокуров
Наталья Плеханова, Наталья Метелица, Ольга Таратынова. Александр Викулин
Юлия Стрижак, Татьяна Архипова, Наталья Плеханова, Наталья Метелица, Ольга Таратынова, Андрей Плеханов, Александр Викулин
Ольга Каменева
Ольга Каменева
Мария Смирнова. Татьяна Смирнова
Мария Смирнова, Татьяна Смирнова
Михаил Пиотровский, Ирина Пиотровская. Евгений Сатановкий
Ирина Пиотровская, Михаил Пиотровский, Евгений Сатановкий
Игорь Суханов
Игорь Суханов
Марина Железнова, Юлия Матвиенко, Кира Турчак
Юлия Матвиенко, Кира Турчак, Марина Железнова
Юлия Стрижак. Екатерина Григорьева
Юлия Стрижак, Екатерина Григорьева
Михаил Стацюк, Марина Шульц. Екатерина Теребенина, Денис и Мила Пак
Марина Шульц, Михаил Стацюк, Екатерина Теребенина, Денис и Мила Пак
Екатерина Галанова, Леонид Алексеев
Екатерина Галанова, Леонид Алексеев
София Парфенова
София Парфенова
Мария Абашова, Михаил Стацюк
Мария Абашова, Михаил Стацюк

Фото: Анастасия Большакова, Глеб Широков

Люди:
Анжелика Эстоева, Приска Цайзель, Ольга Каменева Федор Болтин, София Парфенова, Мила Ершова, Татьяна Архипова, Рената Шакирова, Мария Абашова, Наталья Метелица, Екатерина Галанова, Надежда Батоева, Леонид Алексеев, Мария Смирнова, Наталья Цыпленко, Борис Пиотровский, Дарья Кукарских, Алексей Михайлов, Сергей Макаров, Елена Окутина, Анна Ялова, Елизавета Замарина, Михаил Стацюк, Юлия Матвиенко, Юлия Пашковская, Ксения Гощицкая, Кира Турчак, Игорь Суханов, Георгий Вилинбахов, Екатерина Сираканян, Ольга Таратынова, Марина Шульц, Владимир Григорьев, Владимир Кожевников, Евгения Нагимова, Наталья Плеханова, Михаил Пиотровский, Юлия Стрижак, Ирина Пиотровская, Марина Железнова, Александр Сокуров, Андрей Плеханов, Константин Зверев, Сергей Рябинкин

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: