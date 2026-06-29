Благотворительный прием в Эрмитаже: Мария Абашова, Александр Сокуров, Юлия Матвиенко, Мила Ершова и Святослав Рогожан

Юбилейный XX ежегодный благотворительный прием в Зимнем дворце прошел по устоявшейся традиции в последнюю пятницу июня, собрав коллекционеров, партнеров и меценатов Эрмитажа. Шедевры из собрания Академии Штиглица, ретроспектива Александра Сокурова, возвращение «Святого Себастьяна» Тициана, барочная и джазовая живая музыка в исторических залах — вечер, где любовь к классическому искусству соединилась с экспериментами. Собранные на приеме пожертвования направлены в эндаумент Государственного Эрмитажа, а доход от целевого капитала используется для пополнения уникальной коллекции музея. Собака.ru и ювелирная компания Mercury — друзья и партнеры Благотворительного приема Эрмитажа.
Мила и Денис Пак
Благотворительный прием давно перестал быть исключительно светским событием: раз в году Эрмитаж показывает своим друзьям и меценатам, во что превращается их поддержка — в реставрации, новые выставки, редкие приобретения и будущие музейные проекты.
Гостям показали вернувшегося после многолетней реставрации «Святого Себастьяна» Тициана, выставку «Императорский Китай. Династия Цин (1644–1911)» и экспозицию «Екатерина I», посвященную трехсотлетию правления первой российской императрицы. Финальным аккордом стала выставка «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности», напоминающая о том, какую роль частная инициатива и меценатство сыграли в формировании эрмитажного собрания.
Одним из заметных акцентов гала стала программа кинопоказов, подготовленная к юбилею Александра Сокурова. Давний друг Эрмитажа и автор «Русского ковчега» сделал музей одним из героев своего кино. В Рыцарском зале показывали сам фильм, снятый одним дублем в залах Зимнего дворца, в Аванзале — документальную ленту Михаила Букоемски о его создании, а в Георгиевском — короткометражный «Антракт» с видами Петербурга, снятыми с крыши музея.
Наталья Преснова
Яна Березкина, Никита Цаплин
Юлия Визгалина
Анна Хмелева
Екатерина и Андрей Теребенины
На торжественном ужине Михаил Борисович Пиотровский произнес приветственную речь и поблагодарил всех гостей за их вклад в поддержку музея. «Ежегодный благотворительный прием помогает пополнять эндаумент-фонд Эрмитажа, который обеспечивает устойчивость музея и позволяет расширять его коллекцию», — отметил Михаил Пиотровский. По его словам, созданный по инициативе Владимира Потанина музейный фонд по сей день остается крупнейшим в России, а доходы от инвестиций идут на приобретение произведений искусства и исторических реликвий. Традиционно Гала-вечер ориентирован на сбор средств в Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа (эндаумент). Этот фонд активно работает для пополнения коллекции. Так были приобретены собрания Шушковых, Кенбера, Абрамова и другие ценные экспонаты. Взаимодействие Эрмитажа с коллекционерами и меценатами – одна из главных тем встречи.
Дарья Румянцева
Елизавета Гаврилова
Елена Сушинская и Михаил Дединкин
Светлана Видман
Элегантность приема была подчеркнута ювелирной компанией Mercury и модным универмагом ДЛТ. На юбилейном приеме в украшениях блистали примы-балерины. К драматичному образу первая пуанта театра балета Бориса Эйфмана, актриса Мария Абашова подобрала комплект в стиле «тихая роскошь»: колье, серьги и браслет от флорентийского бренда ювелирных украшений Ferri Firenze. Звезда Мариинского театра Рената Шакирова, с другой стороны, выбрала в тон классическому платью беспроигрышный «мэтч» — серьги и колье из белого золота с бриллиантами Mercury из коллекции Classic.
По традиции на благотворительном вечере была выбрана Прекрасная Дама вечера. В этом году титул достался Миле Пак, которой вручили памятный подарок от ювелирного бренда — брошь-цветок из коллекции Mercury Miss Russia. Украшение из розового золота и бриллиантов вдохновлено короной национального конкурса «Мисс Россия», созданной ювелирной компанией. Образ главной короны страны отсылает к исторической диадеме императрицы Александры Федоровны.
Милу Пак выбрали Дамой вечера и вручили памятный подарок – элегантную брошь-цветок из коллекции Mercury Miss Russia.
Мила Пак
Завершили встречу традиционным коктейлем в Манеже Малого Эрмитажа. Джазовая программа продолжила музыкальную линию приема, объединившую барочную музыку, произведения эпохи Тициана и современные интерпретации классики. Так XX благотворительный прием вновь соединил в пространстве Зимнего дворца искусство разных эпох — от живописи XVI века и императорского Китая до кинематографа, джаза и современной музейной жизни.
Светлана Немишова, Ирина Усачева, Айгуль Федорова
Елена Лесик, Евгений Коробов
Евгений Лосиков и Екатерина Чернецовская
Наталья Преснова, Марина Никитина, Ирина Кочешкова
Роксана Гольданская, Герман Богданов
Фото: Анастасия Большакова, Глеб Широков
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