Благотворительный прием в Эрмитаже: Мария Абашова, Александр Сокуров, Юлия Матвиенко, Мила Ершова и Святослав Рогожан

Благотворительный прием давно перестал быть исключительно светским событием: раз в году Эрмитаж показывает своим друзьям и меценатам, во что превращается их поддержка — в реставрации, новые выставки, редкие приобретения и будущие музейные проекты.

Гостям показали вернувшегося после многолетней реставрации «Святого Себастьяна» Тициана, выставку «Императорский Китай. Династия Цин (1644–1911)» и экспозицию «Екатерина I», посвященную трехсотлетию правления первой российской императрицы. Финальным аккордом стала выставка «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности», напоминающая о том, какую роль частная инициатива и меценатство сыграли в формировании эрмитажного собрания.