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Репортажи

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Алла Манилова в роли гида, судьба портрета Юсуповой и еще 300 экспонатов: как открывали выставку «Великая»

После нескольких дождливых дней над Михайловским дворцом наконец появилось солнце — как по заказу к открытию экспозиции о гранд-дамах российской культуры. В парадных анфиладах директор Русского музея в этот вечер встретилась с директором Третьяковской галереи Ольгой Галактионовой, главным архитектором Петербурга Владимиром Григорьевым, ректором Академии художеств Семеном Михайловским и директором ЦВЗ «Манеж» Анной Яловой.

Алла Манилова. Алла Бережная
Алла Манилова, Алла Бережная
Алла Манилова
Алла Манилова
Алла Бережная

Алла Бережная

Ольга Галактионова

Ольга Галактионова

Владимир Григорьев. Андрей Чистяков
Владимир Григорьев, Андрей Чистяков
Анна Ялова
Анна Ялова
Андриан Фадеев

Андриан Фадеев

Анна Цветкова. София Григорьева, Светлана Даценко
Анна Цветкова, София Григорьева, Светлана Даценко
Дарья Гавра

Дарья Гавра

Жанна Дембо, Семен Михайловский, Лия Чечик. Ольга Михайловская
Жанна Дембо, Семен Михайловский, Лия Чечик, Ольга Михайловская

Главным проводником вечера стала директор Русского музея Алла Манилова. Она лично провела гостей по 11 залам выставки, останавливаясь у ключевых работ и превращая экскурсию то в рассказ об истории искусства, то в источник новостей. В одном зале обсуждали «Неизвестную» Крамского, в другом — образы Анны Павловой и Иды Рубинштейн, дальше — рассматривали придворные платья, веера из слоновой кости и фрейлинские шифры. Более трехсот произведений, собранных командой кураторов во главе с заместителем генерального директора по научной работе Григорием Голдовским и руководителем отдела внешних связей Аллой Бережной, сложились в масштабную галерею героинь русской истории и культуры.

Никита Буглак

Никита Буглак

Семен Михайловский. Елена Сахартова
Семен Михайловский, Елена Сахартова
Ольга Каменева

Ольга Каменева

Любовь Марголина

Любовь Марголина

София Парфенова
София Парфенова
Анна Рыбалкина и Лиза Травка

Анна Рыбалкина и Лиза Травка

Лия Чечик
Лия Чечик

Одним из центральных экспонатов маршрута стал портрет княгини Зинаиды Юсуповой кисти Валентина Серова. У этой работы Алла Манилова объявила, что после демонтажа картина будет передана в постоянную экспозицию Третьяковской галереи.  

Выставка открыта до 11 января 2027 года.

Фото: Катя Сенина

Люди:
Жанна Дембо, София Парфенова, Алла Манилова Анна Ялова, Лия Чечик, Анна Цветкова, Владимир Григорьев, Семен Михайловский

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