Алла Манилова в роли гида, судьба портрета Юсуповой и еще 300 экспонатов: как открывали выставку «Великая»

Главным проводником вечера стала директор Русского музея Алла Манилова. Она лично провела гостей по 11 залам выставки, останавливаясь у ключевых работ и превращая экскурсию то в рассказ об истории искусства, то в источник новостей. В одном зале обсуждали «Неизвестную» Крамского, в другом — образы Анны Павловой и Иды Рубинштейн, дальше — рассматривали придворные платья, веера из слоновой кости и фрейлинские шифры. Более трехсот произведений, собранных командой кураторов во главе с заместителем генерального директора по научной работе Григорием Голдовским и руководителем отдела внешних связей Аллой Бережной, сложились в масштабную галерею героинь русской истории и культуры.