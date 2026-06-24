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Репортажи

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Диана Вишнева открыла 14-й сезон Context в Петербурге: культовая «Хора» Охада Наарина в Александринке

Как контемпорари перестает быть «нишевым» языком для посвященных и становится громкой премьерой внутри петербургского культурного календаря? Первыми увидели вице-губернатор Борис Пиотровский, галеристы Любовь Леонтьева и Игорь Осовский, хореограф Владимир Варнава, а также муза Теодора Курентзиса Айсылу Мирхафизхан с супругом Павлом Фроловым — одним из главных театральных бутафоров Петербурга. Художественный руководитель фестиваля и лауреатка премии «ТОП50 - 2026» в номинации «Глава культурной институции» Диана Вишнева сама представила спектакль 22 июня.

Диана Вишнева. и труппа Context
Диана Вишнева, и труппа Context
Диана Вишнева
Диана Вишнева
Борис Пиотровский
Борис Пиотровский
Владимир Варнава
Владимир Варнава
Ксана Ковалева
Ксана Ковалева
Павел Фролов, Айсылу Мирхафизхан

Павел Фролов, Айсылу Мирхафизхан

Денис Мережковский

Денис Мережковский

Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Любовь Леонтьева, Игорь Осовский
Любовь Леонтьева, Игорь Осовский
Евгения Нагимова
Евгения Нагимова

В последние сезоны Петербург все активнее говорит языком современного танца: от перформансов во дворах и музейных пространствах до перформансов на лестницах Михайловского замка.

В этом контексте премьера на исторической сцене Александринского театра выглядела закономерно: золото лож, тяжелый бархат и строгая симметрия Александринки соседствовали с современной хореографией, лаконичностью декораций и костюмов. 

Танцевальная партитура «Хоры» построена на постоянном движении и смене конфигураций: танцовщики собираются в группы и тут же распадаются, выстраивают круги и линии, меняют дистанцию друг с другом. Скамья на сцене становится то границей, то местом встречи. В хореографии много импульсов, падений, резких смен темпа и почти физического напряжения, которое постепенно передается залу.

Егор Кабанов, Ангелина Федорова, Ангелина Боярко, Алексей Носов, Арина Ахметова

Егор Кабанов, Ангелина Федорова, Ангелина Боярко, Алексей Носов, Арина Ахметова

Ася Элькина
Ася Элькина
Жанна Дембо
Жанна Дембо
Наталья Сиверина, Сергей Менис
Сергей Менис, Наталья Сиверина
Дарья Нарицина

Дарья Нарицина

Андрей Плеханов, Наталья Плеханова
Андрей Плеханов, Наталья Плеханова
Ксана Ковалева, Владимир Варнава. Камиль Мустафаев, Дарья Пластун
Владимир Варнава, Ксана Ковалева, Камиль Мустафаев, Дарья Пластун
Анастасия Смирнова, Вадим Тишин
Анастасия Смирнова, Вадим Тишин
DJ Yampolskaya
DJ Yampolskaya
Роман Малышев и Анна Зайцева

Роман Малышев и Анна Зайцева

Михаил Вильчук

Михаил Вильчук

София Парфенова
София Парфенова

Современный танец по-прежнему не дает зрителю одной-единственной оптики: кто-то ищет в нем сюжет, кто-то воспринимает движение как самостоятельный язык. Наарин сознательно избегает прямых заявлений, оставляя пространство для разных прочтений. Для одних «Хора» стала абстрактным перформансом, для других — работой с отголосками конфликтов, для третьих — историей о коллективном напряжении, тревоге и сопротивлении. После поклонов публика не расходилась еще долго: на лестницах обсуждали увиденное, в фойе спорили о смыслах, а возле гардероба сравнивали собственные впечатления.

У каждого оказалась своя «Хора».

Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Скареднов

Люди:
Игорь Осовский, Жанна Дембо, София Парфенова Ася Элькина, Ксана Ковалева, Анастасия Дианова, Борис Пиотровский, DJ Yampolskaya, Диана Вишнева, Вадим Тишин, Наталья Сиверина, Владимир Варнава, Любовь Леонтьева, Анастасия Смирнова, Евгения Нагимова, Наталья Плеханова, Сергей Менис, Андрей Плеханов

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