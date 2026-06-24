Диана Вишнева открыла 14-й сезон Context в Петербурге: культовая «Хора» Охада Наарина в Александринке

В последние сезоны Петербург все активнее говорит языком современного танца: от перформансов во дворах и музейных пространствах до перформансов на лестницах Михайловского замка.

В этом контексте премьера на исторической сцене Александринского театра выглядела закономерно: золото лож, тяжелый бархат и строгая симметрия Александринки соседствовали с современной хореографией, лаконичностью декораций и костюмов.

Танцевальная партитура «Хоры» построена на постоянном движении и смене конфигураций: танцовщики собираются в группы и тут же распадаются, выстраивают круги и линии, меняют дистанцию друг с другом. Скамья на сцене становится то границей, то местом встречи. В хореографии много импульсов, падений, резких смен темпа и почти физического напряжения, которое постепенно передается залу.