Диана Вишнева открыла 14-й сезон Context в Петербурге: культовая «Хора» Охада Наарина в Александринке

Как контемпорари перестает быть «нишевым» языком для посвященных и становится громкой премьерой внутри петербургского культурного календаря? Первыми увидели вице-губернатор Борис Пиотровский, галеристы Любовь Леонтьева и Игорь Осовский, хореограф Владимир Варнава, а также муза Теодора Курентзиса Айсылу Мирхафизхан с супругом Павлом Фроловым — одним из главных театральных бутафоров Петербурга. Художественный руководитель фестиваля и лауреатка премии «ТОП50 - 2026» в номинации «Глава культурной институции» Диана Вишнева сама представила спектакль 22 июня.
Павел Фролов, Айсылу Мирхафизхан
Денис Мережковский
В последние сезоны Петербург все активнее говорит языком современного танца: от перформансов во дворах и музейных пространствах до перформансов на лестницах Михайловского замка.
В этом контексте премьера на исторической сцене Александринского театра выглядела закономерно: золото лож, тяжелый бархат и строгая симметрия Александринки соседствовали с современной хореографией, лаконичностью декораций и костюмов.
Танцевальная партитура «Хоры» построена на постоянном движении и смене конфигураций: танцовщики собираются в группы и тут же распадаются, выстраивают круги и линии, меняют дистанцию друг с другом. Скамья на сцене становится то границей, то местом встречи. В хореографии много импульсов, падений, резких смен темпа и почти физического напряжения, которое постепенно передается залу.
Егор Кабанов, Ангелина Федорова, Ангелина Боярко, Алексей Носов, Арина Ахметова
Дарья Нарицина
Роман Малышев и Анна Зайцева
Михаил Вильчук
Современный танец по-прежнему не дает зрителю одной-единственной оптики: кто-то ищет в нем сюжет, кто-то воспринимает движение как самостоятельный язык. Наарин сознательно избегает прямых заявлений, оставляя пространство для разных прочтений. Для одних «Хора» стала абстрактным перформансом, для других — работой с отголосками конфликтов, для третьих — историей о коллективном напряжении, тревоге и сопротивлении. После поклонов публика не расходилась еще долго: на лестницах обсуждали увиденное, в фойе спорили о смыслах, а возле гардероба сравнивали собственные впечатления.
У каждого оказалась своя «Хора».
Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Скареднов
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