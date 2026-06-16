Алексей Феликсов, Сергей Лимонов и Кирилл Раневский: гости премии «ТОП50» попадают в лунку в зоне Ecco Golf

Оказалось, что он, как и многие другие герои «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», знаком с линейкой для профессиональной игры в гольф от бренда ECCO и давно выбирает именно ее — за качество и комфорт. В новую коллекцию весна-осень 2026 вошли 18 моделей — от лаконичных белых пар до креативных вариантов с яркими деталями: контрастной цветной подошвой, фактурным рисунком и принтами. Как рассказали Собака.ru, одна из долгожданных премьер сезона — модели BIOM C5 и STREET VIBE. Первая создана на основе технологии Biom и дает ощущение естественного движения стопы во время игры благодаря анатомической форме колодки, натуральной кожи и легкой подошвы. Вторая же отражает новое видение гольф-культуры: эта обувь легко вписывается в ежедневный гардероб и выглядит уместно за пределами поля.