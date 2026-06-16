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Репортажи

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Алексей Феликсов, Сергей Лимонов и Кирилл Раневский: гости премии «ТОП50» попадают в лунку в зоне Ecco Golf

В зоне ECCO GOLF весь вечер было оживленно. Пока на сцене вручали статуэтки премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», гости открывали в себе страсть к гольфу: брали клюшку, учились подавать мяч и попадать в цель. И все — под внимательным присмотром тренера.

Марк Лапин, Ксения Лапина
Марк Лапин, Ксения Лапина
Олег Гаас

Олег Гаас

Олег Гаас

Олег Гаас

Денис Химиляйне
Денис Химиляйне
Денис Химиляйне
Денис Химиляйне
Джессика, Сергей Лимонов
Джессика , Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов

Клюшку в руки взял даже модный кутюрье и виртуоз дарк-будуаркора Кирилл Раневский, рядом пробовали силы тусовщики Kontkult, точно попадали в цель коллекционеры совриска Сергей Лимонов и Денис Химиляйне (только что получивший статуэтку), а еще один лауреат, бриллиантовый миллиардер Алексей Феликсов, тем временем с неподдельным интересом рассматривал новую коллекцию обуви и аксессуаров от бренда ECCO — она была в нескольких шагах от игровой зоны.

Алексей Феликсов
Алексей Феликсов
Алексей Феликсов
Алексей Феликсов
Александр Романов Kontrkult, Маргарита Котельникова Kontrkult
Маргарита Котельникова Kontrkult, Александр Романов Kontrkult
Ник Брусковский. Анна Спирина
Ник Брусковский, Анна Спирина

Оказалось, что он, как и многие другие герои «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», знаком с линейкой для профессиональной игры в гольф от бренда ECCO и давно выбирает именно ее — за качество и комфорт. В новую коллекцию весна-осень 2026 вошли 18 моделей — от лаконичных белых пар до креативных вариантов с яркими деталями: контрастной цветной подошвой, фактурным рисунком и принтами. Как рассказали Собака.ru, одна из долгожданных премьер сезона — модели BIOM C5 и STREET VIBE. Первая создана на основе технологии Biom и дает ощущение естественного движения стопы во время игры благодаря анатомической форме колодки, натуральной кожи и легкой подошвы. Вторая же отражает новое видение гольф-культуры: эта обувь легко вписывается в ежедневный гардероб и выглядит уместно за пределами поля.

Кирилл Раневский
Кирилл Раневский
Александра Аркерос

Александра Аркерос

Александр Романов Kontrkult. Артур Роос
Александр Романов Kontrkult, Артур Роос
Анна Якубова. Екатерина Дударенок
Анна Якубова, Екатерина Дударенок
Александр Гачков

Александр Гачков

В результате зона ECCO GOLF стал одной из самых оживленных точек вечера: многие задерживались здесь надолго в попытке освоить (почти джедайские!) техники подачи, кто-то искал подход к лунке. Были и те, кто не спешил расходиться даже после завершения церемонии.

Анжелика Котова
Анжелика Котова
Владимир Варнава. Пелагея Астафьева
Владимир Варнава, Пелагея Астафьева
Богдан Кочуров

Богдан Кочуров

Татьяна Краснова

Татьяна Краснова

Варвара Баскова-Карпова
Варвара Баскова-Карпова
Елизавета Архангельская

Елизавета Архангельская

Фото: Екатерина Сенина

Люди:
Александр Романов Kontrkult, Маргарита Котельникова Kontrkult, Алексей Феликсов Анна Якубова, Кирилл Раневский, Варвара Баскова-Карпова, Сергей Лимонов, Джессика , Анжелика Котова, Ксения Лапина, Марк Лапин, Владимир Варнава, Ник Брусковский, Денис Химиляйне

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