Алексей Феликсов, Сергей Лимонов и Кирилл Раневский: гости премии «ТОП50» попадают в лунку в зоне Ecco Golf

В зоне ECCO GOLF весь вечер было оживленно. Пока на сцене вручали статуэтки премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», гости открывали в себе страсть к гольфу: брали клюшку, учились подавать мяч и попадать в цель. И все — под внимательным присмотром тренера.
Олег Гаас
Олег Гаас
Клюшку в руки взял даже модный кутюрье и виртуоз дарк-будуаркора Кирилл Раневский, рядом пробовали силы тусовщики Kontkult, точно попадали в цель коллекционеры совриска Сергей Лимонов и Денис Химиляйне (только что получивший статуэтку), а еще один лауреат, бриллиантовый миллиардер Алексей Феликсов, тем временем с неподдельным интересом рассматривал новую коллекцию обуви и аксессуаров от бренда ECCO — она была в нескольких шагах от игровой зоны.
Оказалось, что он, как и многие другие герои «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», знаком с линейкой для профессиональной игры в гольф от бренда ECCO и давно выбирает именно ее — за качество и комфорт. В новую коллекцию весна-осень 2026 вошли 18 моделей — от лаконичных белых пар до креативных вариантов с яркими деталями: контрастной цветной подошвой, фактурным рисунком и принтами. Как рассказали Собака.ru, одна из долгожданных премьер сезона — модели BIOM C5 и STREET VIBE. Первая создана на основе технологии Biom и дает ощущение естественного движения стопы во время игры благодаря анатомической форме колодки, натуральной кожи и легкой подошвы. Вторая же отражает новое видение гольф-культуры: эта обувь легко вписывается в ежедневный гардероб и выглядит уместно за пределами поля.
Александра Аркерос
Александр Гачков
В результате зона ECCO GOLF стал одной из самых оживленных точек вечера: многие задерживались здесь надолго в попытке освоить (почти джедайские!) техники подачи, кто-то искал подход к лунке. Были и те, кто не спешил расходиться даже после завершения церемонии.
Богдан Кочуров
Татьяна Краснова
Елизавета Архангельская
Фото: Екатерина Сенина
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