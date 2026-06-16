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Репортажи

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Михаил Стацюк, Денис Химиляйне, Покрас Лампас на афтепати «ТОП50» — 2026 на Новой сцене Александринки

После церемонии награждения лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 на Новой сцене Александринки остались самые выносливые — на афтепати с декаданс-хитами «Бомба-Октябрь» Васи Михайлова, полуночными разговорами и первым взглядом на одно из самых ожидаемых креативных пространств года.

Александр Малич, Денис Химиляйне, Михаил Стацюк
Александр Малич, Михаил Стацюк, Денис Химиляйне
Анастасия Антоненкова
Анастасия Антоненкова
Илья СимфоКэт, Олеся Строкина, Алиса Айсина, Анна Литвин, Анастасия Брюханова, Лиза Голева

Илья СимфоКэт, Олеся Строкина, Алиса Айсина, Анна Литвин, Анастасия Брюханова, Лиза Голева

Покрас Лампас, Анна Гусева
Покрас Лампас, Анна Гусева
Юлия Сенина
Юлия Сенина
Владимир Варнава. Анастасия Пешкова
Владимир Варнава, Анастасия Пешкова
Кирилл Раневский
Кирилл Раневский
Григорий Чабан. Олег Гаас
Григорий Чабан, Олег Гаас
Ксана Ковалева. Максим Клочнев
Ксана Ковалева, Максим Клочнев
Мария Элькина
Мария Элькина
Юлия Сенина, Анастасия Антоненкова. Анастасия Кобозева, Анна Трапкова
Анастасия Антоненкова, Юлия Сенина, Анастасия Кобозева, Анна Трапкова
Татьяна Андреева, Анна Зарубина
Татьяна Андреева, Анна Зарубина

Премия отгремела, но расходиться никто особенно не собирался. Пока одни продолжали принимать поздравления, другие переместились поближе к сцене: музыку «Бомба-Октябрь» увлеченно слушали актриса Полина Сидихина, режиссер Настя Паутова, танцовщица Дарья Пластун и художник Вадим Тишин. А Ксана Ковалева тем временем в другом конце второго этажа Новой сцены собрала свою аудиторию — прыгала на скакалке в розовых ангельских крыльях прямо на камеру худрука и хореографа musicAeterna Анны Гусевой и Анастасии Пешковой.

Ольга Рузакова, Мария Грудина, Юра Питенин
Ольга Рузакова, Мария Грудина, Юра Питенин
Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Александр Малич. Митя Харшак
Александр Малич, Митя Харшак
Kito Jempere, Антон Рудзат
Kito Jempere, Антон Рудзат
Луиза Ягубова

Луиза Ягубова

Ольга Петрова
Ольга Петрова
Алиса Преснецова, Ангелина Карпухина, Алёна Платонова
Ангелина Карпухина, Алёна Платонова, Дарья Молчанова, Варвара Баранова, Алиса Преснецова, Вероника Арутюнян
Артем Балаев
Артем Балаев
Анастасия Дианова, Валерий Шафиров
Валерий Шафиров, Анастасия Дианова
Екатерина Атоян-Милюкова
Екатерина Атоян-Милюкова
Лиза Серпова. Пелагея Астафьева
Лиза Серпова, Пелагея Астафьева
Мария Тарнавская, Дарина Казанцева, Евдокия Горбовская
Евдокия Горбовская, Дарина Казанцева, Мария Тарнавская

Между танцами, селфи и нетворкингом тизерили новости. Главный куратор Новой сцены, Анастасия Антоненкова, рассказала, что в ближайшем будущем появится над крыше Новой сцены. Речь о мультиформатном проекте, который театр делает вместе с ПАО «Газпром», программой «Друзья Петербурга» и бюро «Студия 44». Концепцию придумали студенты петербургских вузов. В ее основе — пространство-трансформер: сегодня работает как концертная площадка, завтра принимает современный танец, а послезавтра — медиалабораторию или спецпроекты. И без бесконечных монтажных марафонов!

«Бомба-Октябрь»

«Бомба-Октябрь»

Анжелика Котова. Анастасия Брюханова
Анжелика Котова, Анастасия Брюханова
Андрей Шибанов

Андрей Шибанов

Сергей Кальварский мл., Андрей Натоцинский. Александр Гачков, Василий Михайлов
Андрей Натоцинский, Сергей Кальварский мл., Александр Гачков, Василий Михайлов
Покрас Лампас. Лина Журавель и команда Kontrkult
Покрас Лампас, Лина Журавель и команда Kontrkult
Богдан Кочуров

Богдан Кочуров

Антон Мамыкин. Иван Яковенко
Антон Мамыкин, Иван Яковенко
Стас Лопаткин
Стас Лопаткин
Михаил Стацюк, Стас Пауль, Владимир Чистяков
Владимир Чистяков, Михаил Стацюк, Стас Пауль

Пока сама крыша в режиме coming soon, гости Собака.ru смогли первыми увидеть инсталляцию международной art & science студии SPLACES.STUDIO. Объект Saulux, вдохновленный камышами и болотами, реагировал на прикосновения и порывы ветра светом и звуком. И решили, что это идеальный фотоспот для кадров.

Кристина Сасонко, Александр Дашевский, Виталий Пушницкий. Екатерина Дударенок, Ксения Пушницкая, Екатерина Шлыкова
Александр Дашевский, Виталий Пушницкий, Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Александра Генералова, Кристина Сасонко , Екатерина Дударенок, Ксения Пушницкая, Екатерина Шлыкова
Борис Устюгов, Владимир Чистяков
Владимир Чистяков, Борис Устюгов
Настя Паутова, Артем Злобин
Артем Злобин, Настя Паутова
Игорь Суханов. Екатерина Шлыкова
Игорь Суханов, Екатерина Шлыкова
Владимир Карпов, Варвара Баскова-Карпова. Евгений Анисимов
Владимир Карпов, Варвара Баскова-Карпова, Евгений Анисимов
Федор Балабанов. Анастасия Кожевникова
Федор Балабанов, Анастасия Кожевникова
Дмитрий Левин. Анастасия Левина
Дмитрий Левин, Анастасия Левина
Анастасия Петрук
Анастасия Петрук
Кристина Массон, Тима Шоки
Тима Шоки, Кристина Массон

За настроение вечера отвечал «Бомба-Октябрь» — дуэт актера и поэта Васи Михайлова и композитора Игоря Ушакова. Их музыка балансирует между меланхолией, иронией и легкой странностью (свойственную петербуржцам!), что сбалансировано торжественную церемонию в Михайловском замке.

Кирилл Шелепов, Дмитрий Барканов

Кирилл Шелепов, Дмитрий Барканов

Илья Крончев-Иванов. Елизавета Вельяминова, Александр Шорин
Илья Крончев-Иванов, Елизавета Вельяминова, Александр Шорин
Ася Чистякова

Ася Чистякова

Эльмира Тулебаева
Эльмира Тулебаева
Ольга Шамаева

Ольга Шамаева

Вероника Носкова
Вероника Носкова
Елена Жеребкова

Елена Жеребкова

Дарья Гладких. Митя Козлов
Дарья Гладких, Митя Козлов
Дарья Белова

Дарья Белова

Фото: Сергей Мисенко, Владислав Шишкин

Теги:
ТОП50 2026 НН
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Татьяна Андреева, Илья Крончев-Иванов, Андрей Натоцинский Антон Мамыкин, Сергей Кальварский мл., Григорий Чабан, Дмитрий Левин, Кирилл Раневский, Евдокия Горбовская, Анастасия Антоненкова, Владимир Карпов, Варвара Баскова-Карпова, Юлия Сенина, Стас Пауль, Александра Генералова, Дарья Молчанова, Александр Малич, Федор Балабанов, Юра Питенин, Ольга Петрова, Кристина Сасонко , Ксана Ковалева, Алёна Платонова, Анастасия Дианова, Дарья Гладких, Вероника Носкова, Борис Устюгов, Кристина Массон, Анна Зарубина, Анжелика Котова, Варвара Баранова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Владимир Чистяков, Евгения Сероусова, Антон Рудзат, Лиза Серпова, Артем Злобин, Эльмира Тулебаева, Анна Гусева, Мария Грудина, Михаил Стацюк, Ольга Рузакова, Настя Паутова, Артем Балаев, Александр Дашевский, Владимир Варнава, Игорь Суханов, Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Екатерина Атоян-Милюкова, Мария Элькина, Денис Химиляйне, Анастасия Петрук, Мария Тарнавская, Валерий Шафиров, Покрас Лампас, Тима Шоки, Виталий Пушницкий, Стас Лопаткин, Дарина Казанцева, Kito Jempere

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