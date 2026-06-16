Михаил Стацюк, Денис Химиляйне, Покрас Лампас на афтепати «ТОП50» — 2026 на Новой сцене Александринки

После церемонии награждения лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 на Новой сцене Александринки остались самые выносливые — на афтепати с декаданс-хитами «Бомба-Октябрь» Васи Михайлова, полуночными разговорами и первым взглядом на одно из самых ожидаемых креативных пространств года.
Илья СимфоКэт, Олеся Строкина, Алиса Айсина, Анна Литвин, Анастасия Брюханова, Лиза Голева
Премия отгремела, но расходиться никто особенно не собирался. Пока одни продолжали принимать поздравления, другие переместились поближе к сцене: музыку «Бомба-Октябрь» увлеченно слушали актриса Полина Сидихина, режиссер Настя Паутова, танцовщица Дарья Пластун и художник Вадим Тишин. А Ксана Ковалева тем временем в другом конце второго этажа Новой сцены собрала свою аудиторию — прыгала на скакалке в розовых ангельских крыльях прямо на камеру худрука и хореографа musicAeterna Анны Гусевой и Анастасии Пешковой.
Луиза Ягубова
Между танцами, селфи и нетворкингом тизерили новости. Главный куратор Новой сцены, Анастасия Антоненкова, рассказала, что в ближайшем будущем появится над крыше Новой сцены. Речь о мультиформатном проекте, который театр делает вместе с ПАО «Газпром», программой «Друзья Петербурга» и бюро «Студия 44». Концепцию придумали студенты петербургских вузов. В ее основе — пространство-трансформер: сегодня работает как концертная площадка, завтра принимает современный танец, а послезавтра — медиалабораторию или спецпроекты. И без бесконечных монтажных марафонов!
«Бомба-Октябрь»
Андрей Шибанов
Богдан Кочуров
Пока сама крыша в режиме coming soon, гости Собака.ru смогли первыми увидеть инсталляцию международной art & science студии SPLACES.STUDIO. Объект Saulux, вдохновленный камышами и болотами, реагировал на прикосновения и порывы ветра светом и звуком. И решили, что это идеальный фотоспот для кадров.
За настроение вечера отвечал «Бомба-Октябрь» — дуэт актера и поэта Васи Михайлова и композитора Игоря Ушакова. Их музыка балансирует между меланхолией, иронией и легкой странностью (свойственную петербуржцам!), что сбалансировано торжественную церемонию в Михайловском замке.
Кирилл Шелепов, Дмитрий Барканов
Ася Чистякова
Ольга Шамаева
Елена Жеребкова
Дарья Белова
Фото: Сергей Мисенко, Владислав Шишкин
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