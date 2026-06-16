Михаил Стацюк, Денис Химиляйне, Покрас Лампас на афтепати «ТОП50» — 2026 на Новой сцене Александринки

Между танцами, селфи и нетворкингом тизерили новости. Главный куратор Новой сцены, Анастасия Антоненкова, рассказала, что в ближайшем будущем появится над крыше Новой сцены. Речь о мультиформатном проекте, который театр делает вместе с ПАО «Газпром», программой «Друзья Петербурга» и бюро «Студия 44». Концепцию придумали студенты петербургских вузов. В ее основе — пространство-трансформер: сегодня работает как концертная площадка, завтра принимает современный танец, а послезавтра — медиалабораторию или спецпроекты. И без бесконечных монтажных марафонов!