Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Часть I

Где еще можно встретить в одном месте художников и предпринимателей, урбанистов и меценатов, рэперов и академических музыкантов, врачей и ученых, звезд кино и дизайнеров? Только на премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»! В этом году она прошла уже в 21 раз. И на этот раз мы совершили почти невозможное — собрались в Михайловском замке, где специально для церемонии открыли двор у Северного фасада.
Мы вновь объединили самых ярких представителей города — чтобы вдохновлять, знакомить и создавать новые культурные связи. Весь июнь мы посвящаем героям «ТОП50». Редакция традиционно выпустила коллекционный номер журнала — самый масштабный в истории, 436 полос! В нем — пятьдесят интервью и съемок с нашими лауреатами, которые сегодня определяют лицо Петербурга. Репортаж о награждении лауреатов смотрите здесь.
Пока на сцене XXI премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» вручали статуэтки, во дворе Михайловского замка происходило не меньше интересного. Гостей встречала инсталляция из кристаллов, а впервые открытый для церемонии северный фасад опутали алые нити. Они тянулись вдоль лестницы, обвивали скульптуры и превращали строгий дворцовый двор в декорацию для большого спектакля.
Этот эффект усилил перформанс Владимира Варнавы. Танцовщики gruppa varnava внезапно возникали на лестнице, сходились в круг, скользили вниз по ступеням, замирали на несколько секунд и растворялись в толпе.
Лео Канделаки
Команда спектакля "Список Паперной"
Олег Рыбин
Впрочем, главным предметом обсуждения стала не хореография. Все внимание перетянула на себя Джессика, появившаяся в белоснежном наряде, который одни приняли за свадебное платье, другие — за художественное высказывание. Уже через несколько минут по двору поползли слухи: не связан ли этот выход с предложением руки и сердца от коллекционера Сергея Лимонова?
Елена Гулевич
Арташес Айрапетян
Между вручениями гости расходились по партнерским пространствам. В зоне «Брусники» работала «Тихая улица» — место, где можно было ненадолго скрыться от камер и шума. А площадка ECCO Golf неожиданно собрала очередь из желающих проверить меткость: здесь светские разговоры быстро сменялись азартом соревнования.
Андрей Кочетков
Дмитрий Барканов
Елизавета Авелева
Наталья и Филипп Захаровы
София Григорьева
Яна Денисова и Мария Нахапетова
Яна Марсова
Виктория Чапайкина
Дарья Любач
Дмитрий Самсонов и Ксения Корабельник
Елена Метелева, Дмитрий Метелев
Софья Беляева
У бара было не менее людно, чем у сцены. За хорошее настроение в этот вечер отвечал Chateau Tamagne, а коктейльную карту собрала Perfect Bar Team — лауреаты нашей премии «Что где есть в Петербурге». В бар приходили и за авторскими коктейлями: одни выбирали свежие летние сочетания, другие — безалкогольные версии, которые к концу церемонии пользовались не меньшей популярностью. Впрочем, обсуждали здесь не только напитки: очередь к бару давно стала одной из главных неофициальных площадок для светских новостей.
Полина Лаврюшева
Василий Михайлов
Пока на сцене чествовали героев Петербурга, за кулисами вечера разворачивалась ещё одна премьера. Команда Caramel Catering (уже пятый год подряд!) подавала для гостей новую специальную гастрономическую коллекцию, вдохновлённую атмосферой XXI премии «ТОП50».
Татьяна Семенова
Иветта Баевская, Антон Аброян
Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров, Лиза Медунецкая, Сергей Мисенко, Ася Минеева, Артем Котелевец, Екатерина Сенина, Владислав Шишкин, Дмитрий Сайтимов, Илья Ридный,, Дмитрий Многолет
Собака.ru благодарит за поддержку
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026
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