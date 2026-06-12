Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Часть I

Где еще можно встретить в одном месте художников и предпринимателей, урбанистов и меценатов, рэперов и академических музыкантов, врачей и ученых, звезд кино и дизайнеров? Только на премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»! В этом году она прошла уже в 21 раз. И на этот раз мы совершили почти невозможное — собрались в Михайловском замке, где специально для церемонии открыли двор у Северного фасада.

Мы вновь объединили самых ярких представителей города — чтобы вдохновлять, знакомить и создавать новые культурные связи. Весь июнь мы посвящаем героям «ТОП50». Редакция традиционно выпустила коллекционный номер журнала — самый масштабный в истории, 436 полос! В нем — пятьдесят интервью и съемок с нашими лауреатами, которые сегодня определяют лицо Петербурга. Репортаж о награждении лауреатов смотрите здесь.