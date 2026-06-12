Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Часть I

Где еще можно встретить в одном месте художников и предпринимателей, урбанистов и меценатов, рэперов и академических музыкантов, врачей и ученых, звезд кино и дизайнеров? Только на премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»! В этом году она прошла уже в 21 раз. И на этот раз мы совершили почти невозможное — собрались в Михайловском замке, где специально для церемонии открыли двор у Северного фасада.

Мы вновь объединили самых ярких представителей города — чтобы вдохновлять, знакомить и создавать новые культурные связи. Весь июнь мы посвящаем героям «ТОП50». Редакция традиционно выпустила коллекционный номер журнала — самый масштабный в истории, 436 полос! В нем — пятьдесят интервью и съемок с нашими лауреатами, которые сегодня определяют лицо Петербурга. Репортаж о награждении лауреатов смотрите здесь.

Джессика
Джессика
Сергей Лимонов, Джессика
Сергей Лимонов, Джессика
Юлия Машнич, Михаил Стацюк, Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая, Михаил Стацюк, Юлия Машнич
Алексей Феликсов
Алексей Феликсов
Галина Голованова-Дворянкина, Рената Шакирова
Рената Шакирова, Галина Голованова-Дворянкина
Мария Смирнова, Борис Пиотровский
Мария Смирнова, Борис Пиотровский
Роман Зимогорский
Роман Зимогорский
Вадим Брагилев. Ирина Брагилева
Вадим Брагилев, Ирина Брагилева
Елена Давыдова. Екатерина Красавцева
Елена Давыдова, Екатерина Красавцева
Екатерина Агапова
Екатерина Агапова
Татьяна Буланова. Мария Провоторова
Татьяна Буланова, Мария Провоторова

Пока на сцене XXI премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» вручали статуэтки, во дворе Михайловского замка происходило не меньше интересного. Гостей встречала инсталляция из кристаллов, а впервые открытый для церемонии северный фасад опутали алые нити. Они тянулись вдоль лестницы, обвивали скульптуры и превращали строгий дворцовый двор в декорацию для большого спектакля.

Владимир Варнава
Владимир Варнава
Григорий Сасонко, Кристина Сасонко
Кристина Сасонко , Григорий Сасонко
Лев Лурье, Ольга Таратынова
Ольга Таратынова, Лев Лурье
Саша Амплитуда
Саша Амплитуда
Татьяна Буланова
Татьяна Буланова
Марина Гисич. Жан-Габриэль Аркерос
Марина Гисич, Жан-Габриэль Аркерос
Марика Коротаева, Александр Бобков
Александр Бобков, Марика Коротаева
Кирилл Соловейчик, Александр Коновалов. Елена Емельченкова
Александр Коновалов, Кирилл Соловейчик, Елена Емельченкова
Александр Завьялов, Соколова Светлана
Соколова Светлана, Александр Завьялов
Ксана Ковалева
Ксана Ковалева
Юлия Вяткина, Ольга Профатило, Анна Баринова (Нова). Полина Слепенкова
Ольга Профатило, Анна Баринова (Нова), Юлия Вяткина, Полина Слепенкова
Полина Шевцова
Полина Шевцова

Этот эффект усилил перформанс Владимира Варнавы. Танцовщики gruppa varnava внезапно возникали на лестнице, сходились в круг, скользили вниз по ступеням, замирали на несколько секунд и растворялись в толпе. 

Любовь Аркус. и команда Школы «Сеанс»
Марина Шарангина
Любовь Аркус, и команда Школы «Сеанс»
Юлия Пашковская. Владимир Пашковский
Юлия Пашковская, Владимир Пашковский
Ксения Прихотько
Ксения Прихотько
Янис Чамалиди
Янис Чамалиди
Галина Линник, Илья Линник
Галина Линник, Илья Линник
Игорь Суханов
Игорь Суханов
Лео Канделаки

Лео Канделаки

Дарья Кукарских
Дарья Кукарских
Ирина Оганова, Михаил Иванов
Ирина Оганова, Михаил Иванов
Доминика Климова
Доминика Климова
Екатерина Попова, Сергей Попов
Екатерина Попова, Сергей Попов
Мария Грудина
Мария Грудина
Юрий Насонов
Юрий Насонов
Юнона Незванкина
Юнона Незванкина
Надежда Батоева, Константин Зверев
Константин Зверев, Надежда Батоева
Анастасия Контарович. Георгий Рыков
Анастасия Контарович, Георгий Рыков
Женя Любич. Дмитрий Кончаковский
Женя Любич, Дмитрий Кончаковский
Мария Шипуля (Федулина)
Мария Шипуля (Федулина)
Борис Павлович, Илья Дель
Илья Дель, Борис Павлович
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Команда спектакля "Список Паперной"

Команда спектакля "Список Паперной"

Олег Рыбин

Олег Рыбин

Нана Гвичия
Нана Гвичия

Впрочем, главным предметом обсуждения стала не хореография. Все внимание перетянула на себя Джессика, появившаяся в белоснежном наряде, который одни приняли за свадебное платье, другие — за художественное высказывание. Уже через несколько минут по двору поползли слухи: не связан ли этот выход с предложением руки и сердца от коллекционера Сергея Лимонова?

Виталий Аксенов-Шабловский, Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова), Кристина Массон. Антон Харебов
Тима Шоки, Кристина Массон, Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова), Виталий Аксенов-Шабловский, Антон Харебов
Елена Гулевич

Елена Гулевич

Анжелика Котова
Анжелика Котова
Кирилл Раневский
Кирилл Раневский
Игорь Кузьмичев. Надежда Кузьмичева
Игорь Кузьмичев, Надежда Кузьмичева
Федор Балабанов. Анастасия Кожевникова
Федор Балабанов, Анастасия Кожевникова
Дмитрий Абрамов. Анна Зотова
Дмитрий Абрамов, Анна Зотова
Александр Малич, Анастасия Антоненкова
Александр Малич, Анастасия Антоненкова
Илья Крончев-Иванов, Александра Генералова
Илья Крончев-Иванов, Александра Генералова
Арташес Айрапетян

Арташес Айрапетян

Ирина Пономаренко
Ирина Пономаренко

Между вручениями гости расходились по партнерским пространствам. В зоне «Брусники» работала «Тихая улица» — место, где можно было ненадолго скрыться от камер и шума. А площадка ECCO Golf неожиданно собрала очередь из желающих проверить меткость: здесь светские разговоры быстро сменялись азартом соревнования.

Ксения Лапина, Марк Лапин
Марк Лапин, Ксения Лапина
Сергей Лимонов, Джессика
Джессика , Сергей Лимонов
Александра Решетова
Александра Решетова
Андрей Кочетков

Андрей Кочетков

Алиса Лобанова
Алиса Лобанова
Дмитрий Барканов

Дмитрий Барканов

Елизавета Авелева

Елизавета Авелева

Наталья и Филипп Захаровы

Наталья и Филипп Захаровы

Надежда Третьякова
Надежда Третьякова
Владимир Варнава, Юлия Суслова
Владимир Варнава, Юлия Суслова
Юлия Вяткина
Юлия Вяткина
Сиу Нгуен. Александр Рубцов
Сиу Нгуен, Александр Рубцов
Екатерина Галанова, Екатерина Сираканян
Екатерина Сираканян, Екатерина Галанова
Dj Vakulenko. Юлия Вакуленко
Dj Vakulenko, Юлия Вакуленко
Анна Ананьева. Элина Исханова
Анна Ананьева, Элина Исханова
Анастасия Петрук
Анастасия Петрук
Андрей Стряпихин. Валерия Глушкина
Андрей Стряпихин, Валерия Глушкина
Лиза Серпова
Лиза Серпова
София Григорьева

София Григорьева

Настя Паутова
Настя Паутова
Яна Денисова и Мария Нахапетова

Яна Денисова и Мария Нахапетова

Евгения Нагимова
Евгения Нагимова
Диана Милютина
Диана Милютина
Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Яна Марсова

Яна Марсова

Виктория Чапайкина

Виктория Чапайкина

Эдгар Шабанов
Эдгар Шабанов
Дарья Любач

Дарья Любач

Жанна Дембо
Жанна Дембо
Татьяна Кочнова. Александр Глазнев
Татьяна Кочнова, Александр Глазнев
Дмитрий Самсонов и Ксения Корабельник

Дмитрий Самсонов и Ксения Корабельник

Елена Метелева, Дмитрий Метелев

Елена Метелева, Дмитрий Метелев

Кирилл Авелев
Кирилл Авелев
Софья Беляева

Софья Беляева

У бара было не менее людно, чем у сцены. За хорошее настроение в этот вечер отвечал Chateau Tamagne, а коктейльную карту собрала Perfect Bar Team — лауреаты нашей премии «Что где есть в Петербурге». В бар приходили и за авторскими коктейлями: одни выбирали свежие летние сочетания, другие — безалкогольные версии, которые к концу церемонии пользовались не меньшей популярностью. Впрочем, обсуждали здесь не только напитки: очередь к бару давно стала одной из главных неофициальных площадок для светских новостей.

Владимир Абих. Таисия Абих
Владимир Абих, Таисия Абих
Мария Евневич
Мария Евневич
Анна Зарубина
Анна Зарубина
Полина Лаврюшева

Полина Лаврюшева 

Влад Фурман
Влад Фурман
Лена Голова
Лена Голова
Елена Анисимова
Елена Анисимова
Марина Наумова, Дмитрий Решетников
Дмитрий Решетников, Марина Наумова
Ник Брусковский
Ник Брусковский
Стася Толстая (Венкова)
Стася Толстая (Венкова)
Василий Михайлов

Василий Михайлов

Пока на сцене чествовали героев Петербурга, за кулисами вечера разворачивалась ещё одна премьера. Команда Caramel Catering (уже пятый год подряд!) подавала для гостей новую специальную гастрономическую коллекцию, вдохновлённую атмосферой XXI премии «ТОП50».

Екатерина Колчанова
Екатерина Колчанова
Варвара Баскова-Карпова, Владимир Карпов, Юрий Молодковец
Владимир Карпов, Варвара Баскова-Карпова, Юрий Молодковец
Виолетта Драйгор
Виолетта Драйгор
Елена Баранова
Елена Баранова
Арсений Лаптев. Светлана Самойлова
Арсений Лаптев, Светлана Самойлова
Татьяна Семенова

Татьяна Семенова

Алёна Антончик
Алёна Антончик
Иветта Баевская, Антон Аброян

Иветта Баевская,  Антон Аброян

Анзор Берсиров
Анзор Берсиров

Фото:  Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров, Лиза Медунецкая, Сергей Мисенко, Ася Минеева, Артем Котелевец, Екатерина Сенина, Владислав Шишкин, Дмитрий Сайтимов, Илья Ридный,, Дмитрий Многолет

Собака.ru благодарит за поддержку
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026


Девелоперскую компанию Брусника

ECCO - один из ведущих мировых брендов премиальной обуви и аксессуаров из кожи

Telomerol — премиальная линия средств для омоложения на клеточном уровне

ASKO — мировой скандинавский премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники

Rouge Bunny Rouge - Итальянский селективный бренд косметики и парфюмерии

Сhateau Tamagne. Вина бренда создаются в современном винодельческом комплексе - Центре энологии Chateau Tamagne

AUGER&MINESS — японские бритвенные станки для мужчин и женщин

Бренд BURENKA CLUB
и
Caramel catering - ваш надежный партнер по кейтерингу

Люди:
Илья Крончев-Иванов, Алексей Феликсов, Александр Коновалов Кирилл Раневский, Дмитрий Абрамов, Анастасия Антоненкова, Жанна Дембо, Владимир Карпов, Варвара Баскова-Карпова, Мария Шипуля (Федулина), Марина Гисич, Анна Баринова (Нова), Александра Генералова, Дмитрий Решетников, Рената Шакирова, Полина Сидихина, Юрий Насонов, Диана Милютина, Александр Малич, Илья Дель, Екатерина Галанова, Стася Толстая (Венкова), Надежда Батоева, Федор Балабанов, Любовь Аркус, Янис Чамалиди, Роман Зимогорский, Саша Амплитуда, Мария Смирнова, Сергей Попов, Надежда Третьякова, Галина Голованова-Дворянкина, Екатерина Колчанова, Кристина Сасонко , Ксана Ковалева, Ксения Прихотько, Александр Бобков, Сергей Лимонов, Нана Гвичия, Елена Давыдова, Борис Пиотровский, Лев Лурье, Дарья Кукарских, Сиу Нгуен, Галина Линник, Александра Решетова, Илья Линник, Александр Завьялов, Михаил Иванов, Кирилл Соловейчик, Игорь Кузьмичев, Елена Анисимова, Джессика , Юнона Незванкина, Арсений Лаптев, Анзор Берсиров, Андрей Стряпихин, Ирина Пономаренко, Алёна Антончик, Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова), Полина Шевцова, Виолетта Драйгор, Юлия Суслова, Елена Баранова, Юлия Машнич, Кирилл Авелев, Кристина Массон, Анна Зарубина, Анжелика Котова, Екатерина Попова, Соколова Светлана, Влад Фурман, Евгения Сероусова, Лиза Серпова, Виталий Аксенов-Шабловский, Лена Голова, Вадим Брагилев, Екатерина Агапова, Марика Коротаева, Мария Грудина, Ксения Лапина, Михаил Стацюк, Марк Лапин, Татьяна Кочнова, Юлия Пашковская, Ксения Гощицкая, Эдгар Шабанов, Мария Евневич, Марина Наумова, Ирина Оганова, Настя Паутова, Алиса Лобанова, Анна Ананьева, Владимир Варнава, Игорь Суханов, Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Григорий Сасонко, Ник Брусковский, Екатерина Сираканян, Доминика Климова, Ольга Таратынова, Анастасия Петрук, Евгения Нагимова, Владимир Абих, Борис Павлович, Тима Шоки, Татьяна Буланова, Dj Vakulenko, Юрий Молодковец, Женя Любич, Анастасия Контарович, Константин Зверев

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: