Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Часть III

В этом году премия Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» прошла в 21-й раз — в Михайловском замке, где для церемонии впервые открыли двор у северного фасада. В этот особенный вечер мы чествовали лауреатов и героев нашего июньского коллекционного (и самого большого в истории!) номера в десяти номинациях. В течение вечера мы создавали новые межкультурные связи и делали этот праздник по-настоящему запоминающимся. Показываем, кто разделил с нами этот вечер.
Маша Чубенко
Nat Veil и Мила Харис
Федор Хиросигэ
Юлия Мажарова
Катерина Давыдова
Полина Данилова
Кира Матвеева
Анита Бабоян
Александра Аркерос
Диана Ульрих
Анна Иванова
Юлия Ишимова
Олеся Пушкина
Екатерина Баранова
Екатерина Добычина
Стелла Иванова
Татьяна Краснова
Варвара Орлова
Кира Мартыненко
Мария Туева, Елизавета Архангельская
Милена Кудринская
Лия Кибисова
Дарья Венгерская
Елена Зоннэ
Инна Анащенко
Наталья Новгородова
Филипп и Виктория Сотничук
Виктория Семенова, Мария Смирнова
Юля Байгускарова, Анастасия Симонова, Анастасия Монастырская, Брусника
Евгения Казакова, Алексей Логвиченко
Дарья Богданова
Виктория Чапайкина
Наталья Белкова, Татьяна Данилова
Денис Рысев, Анастасия Монастырская, Юлия Байгускарова, Максим Васильев, Анастасия Симонова
Юлия Блохина
Максим Васильев
Мария Кабакова, Анжелика Смирнова, Юлия Качалина
Ася Абрамова
Евгения Ружицкая
Елизавета Савинкова, Эрнест Нефедов
Инна Метелькова
Алена Потапова
Полина Лаврюшева
Юлия Архипова
Галина Лысова
Александра Рогова
Кирилл Брюховецкий
Мария Смирнова
Елена Журба
Ольга Кондратюк, Полина Мельникова
Эрнест Нефедов
Виктор Лукин
Ольга Маталыцкая
Ксения Воробьева
Юлия Фесенко
Павел Волков, Яна Кизюн
Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров, Лиза Медунецкая, Сергей Мисенко, Ася Минеева, Артем Котелевец, Екатерина Сенина, Владислав Шишкин, Дмитрий Сайтимов, Илья Ридный, Дмитрий Многолет
Собака.ru благодарит за поддержку
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026
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