Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Часть III

В этом году премия Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» прошла в 21-й раз — в Михайловском замке, где для церемонии впервые открыли двор у северного фасада. В этот особенный вечер мы чествовали лауреатов и героев нашего июньского коллекционного (и самого большого в истории!) номера в десяти номинациях. В течение вечера мы создавали новые межкультурные связи и делали этот праздник по-настоящему запоминающимся. Показываем, кто разделил с нами этот вечер.