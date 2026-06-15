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Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Часть III

В этом году премия Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» прошла в 21-й раз — в Михайловском замке, где для церемонии впервые открыли двор у северного фасада. В этот особенный вечер мы чествовали лауреатов и героев нашего июньского коллекционного (и самого большого в истории!) номера в десяти номинациях. В течение вечера мы создавали новые межкультурные связи и делали этот праздник по-настоящему запоминающимся. Показываем, кто разделил с нами этот вечер.

Яна Милорадовская, Ксения Гощицкая, Михаил Стацюк
Ксения Гощицкая, Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Полина Шевцова
Маша Чубенко

Маша Чубенко

Александра Флейшман
Александра Флейшман
Nat Veil и Мила Харис

Nat Veil и Мила Харис

Федор Хиросигэ

Федор Хиросигэ

Юлия Мажарова

Юлия Мажарова

Анна Якубова. Екатерина Дударенок
Анна Якубова, Екатерина Дударенок
Катерина Давыдова

Катерина Давыдова

Ксения Гощицкая, Ольга Маки
Ксения Гощицкая, Ольга Маки
Майя Семак
Майя Семак
Полина Данилова

Полина Данилова

Карина Разумовская, Сергей Бондарев
Сергей Бондарев, Карина Разумовская
Анжелика Котова
Анжелика Котова
Максим Болонкин
Максим Болонкин
Кира Матвеева

Кира Матвеева

Анита Бабоян

Анита Бабоян

Юлия Пашковская. Владимир Пашковский
Юлия Пашковская, Владимир Пашковский
Александра Аркерос

Александра Аркерос

Диана Ульрих

Диана Ульрих

Анна Иванова

Анна Иванова

Юлия Ишимова

Юлия Ишимова

Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026

Кристина Галько. Екатерина Шлыкова
Кристина Галько, Екатерина Шлыкова
Константин Лихолат, Анастасия Лихолат (Долгова)
Константин Лихолат, Анастасия Лихолат (Долгова)
Олеся Пушкина

Олеся Пушкина

Мария Ситник
Мария Ситник
Екатерина Баранова

Екатерина Баранова

Екатерина Добычина

Екатерина Добычина

Анастасия Контарович. Милена Кудринская
Анастасия Контарович, Милена Кудринская
Али Мамедов, Ольга Зелинская
Али Мамедов, Ольга Зелинская
Анастасия Антоненкова, Александр Малич
Анастасия Антоненкова, Александр Малич
Стелла Иванова

Стелла Иванова

Татьяна Краснова

Татьяна Краснова

Варвара Орлова

Варвара Орлова

Кира Мартыненко

Кира Мартыненко

Дарина Казанцева. Полина Слепенкова
Дарина Казанцева, Полина Слепенкова
Мария Туева, Елизавета Архангельская

Мария Туева, Елизавета Архангельская

Сергей Попов, Анна Якубова
Анна Якубова, Сергей Попов
Борис Прахин. Елена Прахина
Борис Прахин, Елена Прахина
Милена Кудринская

Милена Кудринская

Лия Кибисова

Лия Кибисова

Сергей Луковский
Сергей Луковский
Дарья Венгерская

Дарья Венгерская

Елена Зоннэ

Елена Зоннэ

Инна Анащенко

Инна Анащенко

Александр Малич, Тихон Жизневский
Тихон Жизневский, Александр Малич
Наталья Новгородова

Наталья Новгородова

Элиза Савасина
Элиза Савасина
Филипп и Виктория Сотничук

Филипп и Виктория Сотничук

Кирилл Раневский
Кирилл Раневский

Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Часть I

Виктория Семенова, Мария Смирнова

Виктория Семенова, Мария Смирнова

Юля Байгускарова, Анастасия Симонова, Анастасия Монастырская, Брусника

Юля Байгускарова, Анастасия Симонова, Анастасия Монастырская, Брусника

Евгения Казакова, Алексей Логвиченко

Евгения Казакова, Алексей Логвиченко

Дарья Богданова

Дарья Богданова

Александра Павлова, Валентин Блох
Александра Павлова, Валентин Блох
Виктория Чапайкина

Виктория Чапайкина

Наталья Белкова, Татьяна Данилова

Наталья Белкова, Татьяна Данилова

Тима Шоки
Тима Шоки
Денис Рысев, Анастасия Монастырская, Юлия Байгускарова, Максим Васильев, Анастасия Симонова

Денис Рысев, Анастасия Монастырская, Юлия Байгускарова, Максим Васильев, Анастасия Симонова

Юлия Блохина

Юлия Блохина

Максим Васильев

Максим Васильев

Мария Кабакова, Анжелика Смирнова, Юлия Качалина

Мария Кабакова, Анжелика Смирнова, Юлия Качалина

Ольга Зелинская
Ольга Зелинская
Ася Абрамова

Ася Абрамова

Евгения Ружицкая

Евгения Ружицкая

Елизавета Савинкова, Эрнест Нефедов

Елизавета Савинкова, Эрнест Нефедов

Инна Метелькова

Инна Метелькова

Алена Потапова

Алена Потапова

Полина Лаврюшева

Полина Лаврюшева

Покрас Лампас. Ольга Шамаева, Лина Журавель
Покрас Лампас, Ольга Шамаева, Лина Журавель
Юлия Архипова

Юлия Архипова

Галина Лысова

Галина Лысова

Александра Рогова

Александра Рогова

Кирилл Брюховецкий

Кирилл Брюховецкий

Мария Смирнова

Мария Смирнова

Елена Журба

Елена Журба

Ольга Кондратюк, Полина Мельникова

Ольга Кондратюк, Полина Мельникова

Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Часть II

Эрнест Нефедов

Эрнест Нефедов

Юлия Сенина
Юлия Сенина
Виктор Лукин

Виктор Лукин

Ольга Маталыцкая

Ольга Маталыцкая

Вита Копосова
Вита Копосова
Ксения Воробьева

Ксения Воробьева

Юлия Фесенко

Юлия Фесенко

Юра Питенин, Светлана Соколова. Анита Бабоян
Светлана Соколова , Юра Питенин, Анита Бабоян
Павел Волков, Яна Кизюн

Павел Волков, Яна Кизюн

Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров, Лиза Медунецкая, Сергей Мисенко, Ася Минеева, Артем Котелевец, Екатерина Сенина, Владислав Шишкин, Дмитрий Сайтимов, Илья Ридный, Дмитрий Многолет

 

Собака.ru благодарит за поддержку
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026


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