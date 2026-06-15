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Репортажи

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Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Часть II

В этом году премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» впервые заняла Северный фасад Михайловского замка — ту часть бывшей резиденции Павла I, которая обычно закрыта для публики. Еще утром синоптики обещали Петербургу грозу и град, но к началу церемонии над замком светило солнце, а лестницы и двор быстро заполнились лауреатами, героями прошлых лет, художниками, коллекционерами, режиссерами и друзьями Собака.ru.

Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Инесса Гаевская
Инесса Гаевская
Екатерина Смольникова
Екатерина Смольникова
Анна Цветкова. Алла Бережная
Анна Цветкова, Алла Бережная
Юрий Грудин, Мария Грудина
Юрий Грудин, Мария Грудина
Ника Стрижак, Юлия Стрижак, Юлия Пашковская. Владимир Пашковский, Светлана Доценко
Юлия Пашковская, Ника Стрижак, Юлия Стрижак, Владимир Пашковский, Светлана Доценко
Рената Шакирова
Рената Шакирова
Алексей Ретинский. Катерина Ростовцева
Алексей Ретинский, Катерина Ростовцева
Александра Решетова
Александра Решетова
Лариса Павенко

Лариса Павенко

Лев Лурье, Мария Элькина
Лев Лурье, Мария Элькина
Дарья Кукарских
Дарья Кукарских
Алексей Герман-младший
Алексей Герман-младший
Нана Гвичия, Владимир Григорьев
Владимир Григорьев, Нана Гвичия
Кристина Сасонко
Кристина Сасонко
Яна Денисова, Мария Нахапетова

Яна Денисова, Мария Нахапетова

Сергей Бугаев-Африка
Сергей Бугаев-Африка
Елена Васильева
Елена Васильева
Юра Питенин, Ольга Рузакова
Юра Питенин, Ольга Рузакова
Ольга Злобина, Александра Злобина

Ольга Злобина, Александра Злобина

Кристина Галько
Кристина Галько
Анзор Берсиров. Ксения Карева
Анзор Берсиров, Ксения Карева
Марина Краснова, Александр Тоболь
Марина Краснова, Александр Тоболь
Юлдус Бахтиозина
Юлдус Бахтиозина
Лидия Метельская
Лидия Метельская

Главным визуальным акцентом вечера стали кристаллы, выросшие во входной группе замка. Художник Сергей Илларионов задумывал их как символ талантов лауреатов: лаконичные формы должны были не спорить с архитектурой Михайловского замка, а вступать с ней в диалог. Идею воплотила команда мастерских 34Ко — тех самых, что создают декорации и костюмы для крупнейших театральных постановок от БДТ до Большого театра. Красные нити, обрамлявшие лестницы северного фасада, связывали пространство в единую сценографию.

Диана Милютина
Диана Милютина
Kito Jempere
Kito Jempere
Настя Паутова
Настя Паутова
Марк Лапин, Ксения Лапина
Марк Лапин, Ксения Лапина
Катя Сергеева, Матвей Ларионенко
Матвей Ларионенко, Катя Сергеева
Нелли Валиева

Нелли Валиева

Покрас Лампас, Ксения Дубяго, Антон Садчиков
Ксения Дубяго, Антон Садчиков, Покрас Лампас
Артем Злобин
Артем Злобин
Дарья Примула
Дарья Примула
Сергей Бондарев
Сергей Бондарев
Ольга Газеева
Ольга Газеева
Елена Прахина

Елена Прахина

Александра Федо, Мария Шипуля (Федулина), Ольга Рузакова
Ольга Рузакова, Мария Шипуля (Федулина), Настя Соломеина, Александра Федо
Влад Прахт, Анна Прахт
Влад Прахт, Анна Прахт
Алексей Ким
Алексей Ким
Валентин Блох
Валентин Блох
Нестор Энгельке. Любовь Марченко
Нестор Энгельке, Любовь Марченко
Екатерина Вознесенская, Александр Вознесенский
Екатерина Вознесенская, Александр Вознесенский
Мария Туева

Мария Туева

Павел Путинцев
Павел Путинцев
Константин Набель. Софья Ефимова
Константин Набель, Софья Ефимова
Ник Брусковский. Лиза Вельяминова, Анна Спирина
Ник Брусковский, Лиза Вельяминова, Анна Спирина
Елена Воронова

Елена Воронова

За световое оформление вечера отвечала Наталья Тузова – художник по свету Дома Радио и независимого театрального проекта povod.ovod. Вместе с художником Сергеем Илларионовым она работала скорее с атмосферой пространства. Свет подчеркивал архитектуру Михайловского замка, выделял красные элементы декораций и помогал раскрыть характер места: выделял объемы, усиливал глубину фасадов. Замок с его богатой историей сам задавал настроение происходящему, а свет и художественное оформление усиливали это ощущение.

Антон Лиссов. Анжелика Иванова
Антон Лиссов, Анжелика Иванова
Дарья Павлюкевич. Егор Подкопаев
Дарья Павлюкевич, Егор Подкопаев
Денис Шевченко
Денис Шевченко
Наталья Бехтерева (младшая), Елена Соловьева
Елена Соловьева, Наталья Бехтерева (младшая)
Ольга Таратынова. Ирина Начарова
Ольга Таратынова, Ирина Начарова
Андрей Кочетков

Андрей Кочетков

Ольга Газеева. Игорь Романюга
Ольга Газеева, Игорь Романюга
Вика Чума

Вика Чума

Алена Мельникова, Олег Перфилов
Олег Перфилов, Алена Мельникова
Алёна Мариничева. Нина Филимонова
Алёна Мариничева, Нина Филимонова
Елена Моисеева, Сергей Ларионов, Анастасия Никифорова

Елена Моисеева, Сергей Ларионов, Анастасия Никифорова

Наталья Сухотерина
Наталья Сухотерина
Никита Андреев. Семен Малышев, Александр Шорин
Никита Андреев, Семен Малышев, Александр Шорин
Александра Павлова
Александра Павлова
Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова
Варвара Баранова, Алиса Преснецова, Алёна Платонова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Дарья Молчанова
Дарья Гавра

Дарья Гавра

Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко
Ольга Звагольская, Дмитрий Гачко
Игорь Кофекиди, Олег Рыбин

Игорь Кофекиди, Олег Рыбин

Борис Тимчук
Борис Тимчук
Ольга Маки
Ольга Маки
Александр Басалыгин. Евгения Писаренко
Александр Басалыгин, Евгения Писаренко
Екатерина Атоян-Милюкова
Екатерина Атоян-Милюкова
Татьяна Неклюдова
Татьяна Неклюдова
Денис Кондратенко
Денис Кондратенко
Ольга Зелинская
Ольга Зелинская
Анна и Никита Буглак

Анна и Никита Буглак

Световое оборудование и техническое сопровождение обеспечила команда Craft Light — Даниил Марчук и Даниил Лабецкий, благодаря которым эта сложная сценография была реализована под открытым небом.

Александр Бережненко
Александр Бережненко
Евгения Элькина

Евгения Элькина

Маргарита Котельникова Kontrkult
Маргарита Котельникова Kontrkult
Луиза Ягубова

Луиза Ягубова

Валерий Шафиров
Валерий Шафиров
Мария Евневич. Полина Кораева
Мария Евневич, Полина Кораева
Павел Романов и Дарья Пирог

Павел Романов и Дарья Пирог

Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Мария Швец

Мария Швец

София Парфенова
София Парфенова
Владимир Варнава. Пелагея Астафьева
Владимир Варнава, Пелагея Астафьева
Эдуард Кичигин
Эдуард Кичигин
Ева Пономаренко

Ева Пономаренко

Наталья Тузова с Анастасией Козакевич

Наталья Тузова с Анастасией Козакевич

Юлия Суслова, Елена Анисимова. Дарья Венгерская
Юлия Суслова, Елена Анисимова, Дарья Венгерская
Александра Райкова

Александра Райкова

Вероника Кораева
Вероника Кораева
Юлия Байгускарова

Юлия Байгускарова

Дарья Кузьмичева

Дарья Кузьмичева

Алексей Еремин

Алексей Еремин

Платон Шульц

Платон Шульц

Артем Балаев. Ольга Шамаева
Артем Балаев, Ольга Шамаева
Мария Чеблакова
Мария Чеблакова

Свои заслуженные статуэтки, аплодисменты и признание получили 50 героев премии, среди которых — стилист и дарк-дива Вика Салават, поп-икона Татьяна Буланова, пионеры вог-танца в Петербурге House of Bonchinche, арт-энигма Джессика, ученики Александра Сокурова Андрей Натоцинский и Сергей Кальварский, андеграундные нефоры из Kontrkult. Обо всех лауреатах читайте здесь. 

Анастасия Курехина
Анастасия Курехина
Ольга Петрова
Ольга Петрова
Юлия Вяткина, Лиза Савина, Марина Гисич
Илья Крончев-Иванов, Екатерина Попова, Ольга Профатило, Денис Химиляйне, Анна Баринова (Нова), Марина Гисич, Лиза Савина, Юлия Вяткина
Анастасия Решетникова

Анастасия Решетникова

Данил Толмачев
Данил Толмачев
Олеся Хабиби

Олеся Хабиби

Лера Попова
Лера Попова
Максим Има
Максим Има
Александра Федо
Александра Федо
Мария Данилова, Елена Ширшова

Мария Данилова, Елена Ширшова

Вероника Носкова
Вероника Носкова
Александр Гачков, Дарья Пластун

Александр Гачков, Дарья Пластун

Дарья Гладких
Дарья Гладких
Анжелика Смирнова
Анжелика Смирнова
Дарья Гилева

Дарья Гилева

Екатерина Горшкова. Дина Койрес, Маргарита и Елена Сахартовы
Екатерина Горшкова, Дина Койрес, Маргарита и Елена Сахартовы
Диана Арзуманова, Юлия Чумаченко

Диана Арзуманова, Юлия Чумаченко

Полина Мартынова

Полина Мартынова

Диана Акгаева. Виктория Иванова
Диана Акгаева, Виктория Иванова
Константин Павшуков

Константин Павшуков

Наталия Текоева
Наталия Текоева

Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров, Лиза Медунецкая, Сергей Мисенко, Ася Минеева, Артем Котелевец, Екатерина Сенина, Владислав Шишкин, Дмитрий Сайтимов, Илья Ридный, Дмитрий Многолет

Собака.ru благодарит за поддержку
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«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026


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