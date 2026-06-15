Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Часть II

В этом году премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» впервые заняла Северный фасад Михайловского замка — ту часть бывшей резиденции Павла I, которая обычно закрыта для публики. Еще утром синоптики обещали Петербургу грозу и град, но к началу церемонии над замком светило солнце, а лестницы и двор быстро заполнились лауреатами, героями прошлых лет, художниками, коллекционерами, режиссерами и друзьями Собака.ru.
Лариса Павенко
Яна Денисова, Мария Нахапетова
Ольга Злобина, Александра Злобина
Главным визуальным акцентом вечера стали кристаллы, выросшие во входной группе замка. Художник Сергей Илларионов задумывал их как символ талантов лауреатов: лаконичные формы должны были не спорить с архитектурой Михайловского замка, а вступать с ней в диалог. Идею воплотила команда мастерских 34Ко — тех самых, что создают декорации и костюмы для крупнейших театральных постановок от БДТ до Большого театра. Красные нити, обрамлявшие лестницы северного фасада, связывали пространство в единую сценографию.
Мария Туева
Елена Воронова
За световое оформление вечера отвечала Наталья Тузова – художник по свету Дома Радио и независимого театрального проекта povod.ovod. Вместе с художником Сергеем Илларионовым она работала скорее с атмосферой пространства. Свет подчеркивал архитектуру Михайловского замка, выделял красные элементы декораций и помогал раскрыть характер места: выделял объемы, усиливал глубину фасадов. Замок с его богатой историей сам задавал настроение происходящему, а свет и художественное оформление усиливали это ощущение.
Андрей Кочетков
Вика Чума
Елена Моисеева, Сергей Ларионов, Анастасия Никифорова
Дарья Гавра
Игорь Кофекиди, Олег Рыбин
Анна и Никита Буглак
Световое оборудование и техническое сопровождение обеспечила команда Craft Light — Даниил Марчук и Даниил Лабецкий, благодаря которым эта сложная сценография была реализована под открытым небом.
Евгения Элькина
Луиза Ягубова
Павел Романов и Дарья Пирог
Мария Швец
Ева Пономаренко
Наталья Тузова с Анастасией Козакевич
Александра Райкова
Юлия Байгускарова
Дарья Кузьмичева
Алексей Еремин
Платон Шульц
Свои заслуженные статуэтки, аплодисменты и признание получили 50 героев премии, среди которых — стилист и дарк-дива Вика Салават, поп-икона Татьяна Буланова, пионеры вог-танца в Петербурге House of Bonchinche, арт-энигма Джессика, ученики Александра Сокурова Андрей Натоцинский и Сергей Кальварский, андеграундные нефоры из Kontrkult. Обо всех лауреатах читайте здесь.
Анастасия Решетникова
Олеся Хабиби
Мария Данилова, Елена Ширшова
Александр Гачков, Дарья Пластун
Дарья Гилева
Диана Арзуманова, Юлия Чумаченко
Полина Мартынова
Константин Павшуков
Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров, Лиза Медунецкая, Сергей Мисенко, Ася Минеева, Артем Котелевец, Екатерина Сенина, Владислав Шишкин, Дмитрий Сайтимов, Илья Ридный, Дмитрий Многолет
Собака.ru благодарит за поддержку
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026
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