Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026. Часть II

В этом году премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» впервые заняла Северный фасад Михайловского замка — ту часть бывшей резиденции Павла I, которая обычно закрыта для публики. Еще утром синоптики обещали Петербургу грозу и град, но к началу церемонии над замком светило солнце, а лестницы и двор быстро заполнились лауреатами, героями прошлых лет, художниками, коллекционерами, режиссерами и друзьями Собака.ru.