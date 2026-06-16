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Репортажи

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Зельфира Трегулова, Екатерина и Андрей Теребенины, Татьяна Ахметгалиева на открытии выставки «Ритмы внутреннего моря»

Бывший завод «Степан Разин» вновь притягивает арт-публику: после завершения мультимедийного проекта «Цистерна» варочный цех принял в гости актуальный российский совриск. Закрытый вернисаж прошел на фоне параллельной программы ПМЭФ, но все равно собрал фулл-хаус. 

Ольга Профатило, Юлия Вяткина. Милана Исакова, Кристина Романова, Анастасия Лебедева, Наталия Грабарь, Юлия Матевеева, Анастасия Даргис
Юлия Вяткина, Ольга Профатило, Милана Исакова, Кристина Романова, Анастасия Лебедева, Наталия Грабарь, Юлия Матевеева, Анастасия Даргис
Зельфира Трегулова

Зельфира Трегулова

Ольга Профатило. Екатерина Шерстенникова, Наталия Грабарь
Ольга Профатило, Екатерина Шерстенникова, Наталия Грабарь
Екатерина и Андрей Теребенины

Екатерина и Андрей Теребенины

Ксения Малич, Анатолий Белкин
Ксения Малич, Анатолий Белкин
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Анастасия Смирнова, Александр Боровский
Анастасия Смирнова, Александр Боровский
Владимир Варивода, Олег Лещюк, Наталия Грабарь, Борис Белоцерковский, Владимир Шаповалов, Юрий Антизерский

Владимир Варивода, Олег Лещюк, Наталия Грабарь, Борис Белоцерковский, Владимир Шаповалов, Юрий Антизерский

Ксения Малич, Эдуард Мурадян
Эдуард Мурадян, Ксения Малич
Татьяна Ахметгалиева

Татьяна Ахметгалиева

Александр Дашевский, Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая, Александр Дашевский

В индустриальном пространстве галереи «Грабарь» и MYTH собрали работы признанных звезд российского актуального искусства — от Recycle Group до дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, чье полотно из культового цикла Underwater, созданного для российского павильона Венецианской биеннале, встречало зрителей уже на входе. Среди гостей вернисажа заметили и реформатора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову, которая готовит большой арт-проект в Петербурге, коллекционеров Андрея и Екатерину Теребениных, Сергея Лимонова и художника Анатолия Белкина.

Екатерина Теребенина, Тунти Чаухан

Екатерина Теребенина, Тунти Чаухан

Лиза Савина
Лиза Савина
Наталья Пивко
Наталья Пивко
Полина Рашкина (Бондарева), Юлия Вяткина, Ольга Профатило. Елена Сахартова
Ольга Профатило, Полина Рашкина (Бондарева), Анастасия Контарович, Юлия Вяткина, Елена Сахартова
Александр Завьялов, Соколова Светлана
Соколова Светлана, Александр Завьялов
Екатерина Попова
Екатерина Попова
Алексей Ким. Ольга Леонтьева
Алексей Ким, Ольга Леонтьева
Алексей Онацко
Алексей Онацко
Наталья Карасева. Елизавета Зиновьева
Наталья Карасева, Елизавета Зиновьева

В рамках открытия с музыкальными номерами выступили трое авторов — мастер джинглов и куратор-диджей Никита Ложкин, сооснователь лейбла Echotourist Евгений Гаврилов и художница Ульяна Подкорытова, которая неожиданно для многих выступила в амплуа фолк-певицы. Ее грудной голос исполнял каверы на эмбиент-хиты. Обычно Ульяну можно услышать в ее видеоработах, вживую она выступает редко. Оказалось, что до совриска художница окончила музыкальную школу по классу фортепиано и джазовое отделение, а также играет на саксофоне и аккордеоне.

Никита Ложкин, Евгений Гаврилов, Ульяна Подкорытова

Никита Ложкин, Евгений Гаврилов, Ульяна Подкорытова

Вадим Михайлов
Вадим Михайлов
Ася Маракулина. Платон Инфанте, Олеся Левкович
Ася Маракулина, Платон Инфанте, Олеся Левкович
Евгения Тут

Евгения Тут

Петр Кирюша

Петр Кирюша

Анастасия Лебедева, Кристина Романова

Анастасия Лебедева, Кристина Романова

Выставку «Ритмы внутреннего моря» можно увидеть вплоть до 28 июня. 

Нестор Энгельке. Анатолий Павлов, Ира Френкель
Нестор Энгельке, Анатолий Павлов, Ира Френкель 
Александр Фереферов

Александр Фереферов

Юлия Анчугова, Ирина Павлова

Юлия Анчугова, Ирина Павлова

София Парфенова
София Парфенова
Анна Якубова. Юлия Страйста-Бурлак
Анна Якубова, Юлия Страйста-Бурлак
Ирина Граф

Ирина Граф

София Аброськина

София Аброськина

Анастасия Козлова

Анастасия Козлова

Фото: Сергей Мисенко

Люди:
Вадим Михайлов, Анна Якубова, Лиза Савина София Парфенова, Сергей Лимонов, Александр Завьялов, Полина Рашкина (Бондарева), Екатерина Попова, Соколова Светлана, Александр Боровский, Ксения Гощицкая, Анатолий Белкин, Александр Дашевский, Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Нестор Энгельке, Анастасия Смирнова, Ася Маракулина, Алексей Ким, Эдуард Мурадян, Наталья Пивко, Алексей Онацко, Ксения Малич, Анастасия Контарович, Наталья Карасева

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