Зельфира Трегулова, Екатерина и Андрей Теребенины, Татьяна Ахметгалиева на открытии выставки «Ритмы внутреннего моря»

В рамках открытия с музыкальными номерами выступили трое авторов — мастер джинглов и куратор-диджей Никита Ложкин, сооснователь лейбла Echotourist Евгений Гаврилов и художница Ульяна Подкорытова, которая неожиданно для многих выступила в амплуа фолк-певицы. Ее грудной голос исполнял каверы на эмбиент-хиты. Обычно Ульяну можно услышать в ее видеоработах, вживую она выступает редко. Оказалось, что до совриска художница окончила музыкальную школу по классу фортепиано и джазовое отделение, а также играет на саксофоне и аккордеоне.