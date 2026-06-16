Зельфира Трегулова, Екатерина и Андрей Теребенины, Татьяна Ахметгалиева на открытии выставки «Ритмы внутреннего моря»

Бывший завод «Степан Разин» вновь притягивает арт-публику: после завершения мультимедийного проекта «Цистерна» варочный цех принял в гости актуальный российский совриск. Закрытый вернисаж прошел на фоне параллельной программы ПМЭФ, но все равно собрал фулл-хаус.
Зельфира Трегулова
Екатерина и Андрей Теребенины
Владимир Варивода, Олег Лещюк, Наталия Грабарь, Борис Белоцерковский, Владимир Шаповалов, Юрий Антизерский
Татьяна Ахметгалиева
В индустриальном пространстве галереи «Грабарь» и MYTH собрали работы признанных звезд российского актуального искусства — от Recycle Group до дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, чье полотно из культового цикла Underwater, созданного для российского павильона Венецианской биеннале, встречало зрителей уже на входе. Среди гостей вернисажа заметили и реформатора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову, которая готовит большой арт-проект в Петербурге, коллекционеров Андрея и Екатерину Теребениных, Сергея Лимонова и художника Анатолия Белкина.
Екатерина Теребенина, Тунти Чаухан
В рамках открытия с музыкальными номерами выступили трое авторов — мастер джинглов и куратор-диджей Никита Ложкин, сооснователь лейбла Echotourist Евгений Гаврилов и художница Ульяна Подкорытова, которая неожиданно для многих выступила в амплуа фолк-певицы. Ее грудной голос исполнял каверы на эмбиент-хиты. Обычно Ульяну можно услышать в ее видеоработах, вживую она выступает редко. Оказалось, что до совриска художница окончила музыкальную школу по классу фортепиано и джазовое отделение, а также играет на саксофоне и аккордеоне.
Никита Ложкин, Евгений Гаврилов, Ульяна Подкорытова
Евгения Тут
Петр Кирюша
Анастасия Лебедева, Кристина Романова
Выставку «Ритмы внутреннего моря» можно увидеть вплоть до 28 июня.
Александр Фереферов
Юлия Анчугова, Ирина Павлова
Ирина Граф
София Аброськина
Анастасия Козлова
Фото: Сергей Мисенко
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