Покрас Лампас, Мадонна Мур, Анастасия Шепелевич среди гостей летнего фэшн-шоу ДЛТ

Во фронт-роу заметили Мадонну Мур, Покраса Лампаса, Настю Полетаеву, Евгению Милову и других героев индустрии. Например, Петра Листермана — известного «купидона» высших эшелонов, который еще в нулевые превратил элитные знакомства в отдельный светский жанр и с тех пор остается одним из самых узнаваемых персонажей российского глянца. Его появление на показе гости обсуждали едва ли не активнее некоторых выходов на подиуме.