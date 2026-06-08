Покрас Лампас, Мадонна Мур, Анастасия Шепелевич среди гостей летнего фэшн-шоу ДЛТ

Между деловыми сессиями и сделками модные форумчане заняли места вдоль подиума в атриуме ДЛТ. Традиционный летний показ универмага впервые вошел в параллельную программу ПМЭФ и собрал редкий для Петербурга A-лист гостей из двух столиц.
Александра Нечаева и Мадонна Мур
Анастасия Полетаева
Во фронт-роу заметили Мадонну Мур, Покраса Лампаса, Настю Полетаеву, Евгению Милову и других героев индустрии. Например, Петра Листермана — известного «купидона» высших эшелонов, который еще в нулевые превратил элитные знакомства в отдельный светский жанр и с тех пор остается одним из самых узнаваемых персонажей российского глянца. Его появление на показе гости обсуждали едва ли не активнее некоторых выходов на подиуме.
На подиуме показали 70 выходов: от легких летних комплектов до деловых костюмов и вечерних образов. Подробнее про образы читайте в репортаже нашего редактора моды Полины Шевцовой.
Фото: Глеб Широков
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