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Репортажи

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Покрас Лампас, Мадонна Мур, Анастасия Шепелевич среди гостей летнего фэшн-шоу ДЛТ

Между деловыми сессиями и сделками модные форумчане заняли места вдоль подиума в атриуме ДЛТ. Традиционный летний показ универмага впервые вошел в параллельную программу ПМЭФ и собрал редкий для Петербурга A-лист гостей из двух столиц.

Покрас Лампас
Покрас Лампас
Александра Нечаева и Мадонна Мур

Александра Нечаева и Мадонна Мур

Анастасия Полетаева

Анастасия Полетаева

Анастасия Шепелевич. Егор Чернов
Анастасия Шепелевич, Егор Чернов
Ольга Рузакова
Ольга Рузакова

Во фронт-роу заметили Мадонну Мур, Покраса Лампаса, Настю Полетаеву, Евгению Милову и других героев индустрии. Например, Петра Листермана — известного «купидона» высших эшелонов, который еще в нулевые превратил элитные знакомства в отдельный светский жанр и с тех пор остается одним из самых узнаваемых персонажей российского глянца. Его появление на показе гости обсуждали едва ли не активнее некоторых выходов на подиуме.

Евгения Милова
Евгения Милова
Вячеслав Козлов. Григорий Туманов
Вячеслав Козлов, Григорий Туманов
Дарина Алексеева

Дарина Алексеева

Александра Федо
Александра Федо
Игорь Гаранин

Игорь Гаранин

На подиуме показали 70 выходов: от легких летних комплектов до деловых костюмов и вечерних образов. Подробнее про образы читайте в репортаже нашего редактора моды Полины Шевцовой.

Фото: Глеб Широков

Люди:
Александра Федо, Ольга Рузакова, Вячеслав Козлов Евгения Милова, Анастасия Шепелевич, Покрас Лампас

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