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Репортажи

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Анатолий Тимощук, Михаил Иванов и Роман Ковриков — на открытии второго сезона «Клуба императорских огородников»

«Гранд Отель Мойка 22» и музей-заповедник «Петергоф» снова собрали гостей на высоких террасах ресторана «Бельвью». Здесь разбили огород — с пряными травами, огурцами, смородиной, земляникой и молодыми яблонями.

Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Евгения Нагимова
Евгения Нагимова
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Михаил Иванов
Михаил Иванов
Наталья Малиновская
Наталья Малиновская
Роман Ковриков
Роман Ковриков

Пока планы на посадки нарушала аномальная для конца мая погода, гости укрылись под крышей и попробовали летнее меню бренд-шефа Николая Хвалынского. В этом сезоне в ресторане подают тарталетки с весенними овощами, креветки с салатным цикорием, салаты со спаржей, редисом и молодым картофелем. На горячее — форель с муссом из гребешка и корейка ягненка с брокколини и песто из черемши с фисташками.

Гастроакцентом вечера стали половинки свежего огурца с огуречным сорбетом. Десерт «Мешок Картошки» с пирожными Серафимы Комочковой гости по традиции забрали с собой.

Александра Соловьева
Александра Соловьева
Дарья Погорецкая

Дарья Погорецкая

Дмитрий Левин
Дмитрий Левин
Ольга Гончарова
Ольга Гончарова
Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук
Елена Кузьменко

Елена Кузьменко

Когда дождь закончился, гости вернулись к грядкам. В специально подготовленные винные ящики они пересаживали землянику, розмарин, тимьян и мяту. Работами руководила главный хранитель императорских огородов Петергофа Елена Кузьменко.

Фото: Михаил Вильчук

Люди:
Дмитрий Левин, Анастасия Климова, Александра Соловьева Михаил Иванов, Роман Ковриков, Михаил Стацюк, Наталья Малиновская, Анатолий Тимощук, Евгения Нагимова, Ольга Гончарова

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