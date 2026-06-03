Анатолий Тимощук, Михаил Иванов и Роман Ковриков — на открытии второго сезона «Клуба императорских огородников»

«Гранд Отель Мойка 22» и музей-заповедник «Петергоф» снова собрали гостей на высоких террасах ресторана «Бельвью». Здесь разбили огород — с пряными травами, огурцами, смородиной, земляникой и молодыми яблонями.
Пока планы на посадки нарушала аномальная для конца мая погода, гости укрылись под крышей и попробовали летнее меню бренд-шефа Николая Хвалынского. В этом сезоне в ресторане подают тарталетки с весенними овощами, креветки с салатным цикорием, салаты со спаржей, редисом и молодым картофелем. На горячее — форель с муссом из гребешка и корейка ягненка с брокколини и песто из черемши с фисташками.
Гастроакцентом вечера стали половинки свежего огурца с огуречным сорбетом. Десерт «Мешок Картошки» с пирожными Серафимы Комочковой гости по традиции забрали с собой.
Дарья Погорецкая
Елена Кузьменко
Когда дождь закончился, гости вернулись к грядкам. В специально подготовленные винные ящики они пересаживали землянику, розмарин, тимьян и мяту. Работами руководила главный хранитель императорских огородов Петергофа Елена Кузьменко.
Фото: Михаил Вильчук
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