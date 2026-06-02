«Новая Голландия» открыла 14-ый сезон «Летнего театра» Шнитке и Пяртом в исполнении струнного ансамбля musicAeterna

Несмотря на капризы погоды, летний сезон в общественно-культурном парке официально открыт. Конец мая выдался по-петербургски прохладным: из-за проливного дождя открытие 14-го сезона проекта перенесли с 28 на 30 мая, а концерт — из двора «Бутылки» в пространство «Сообщество». Впрочем, вечер это ничуть не омрачило: открытие «Летнего театра» давно стало для них одной из любимых городских традиций.
В этом году «Летний театр» вновь стартовал совместно с компанией LEGENDA Intelligent Development, которую отличает авторский подход к проектированию и строительству современного городского жилья.
Екатерина и Яков Трахман
Анна Кузнецова, Мария Мангаева
Камерный концерт в «Сообществе» длился чуть больше часа. Музыканты musicAeterna выходили к сцене через зал, буквально проходя между зрителями, а программу выстроили на контрасте Шнитке и Пярта: две части Concerto grosso № 3 и «Сюиты в старинном стиле» сменялись миниатюрой Psalom. В финале оркестр снова ушел на поклон через зрителей — зал принял концерт очень тепло.
Юлия Курохтина и Павел Альбрехт
Маргарита Шестакова и Иван Воронцов
Анастасия Козакевич и Наталья Тузова
Так «Новая Голландия» открыла летний сезон — под шум дождя за окнами вместо открытого неба над головой. После концерта гости оживленно обсуждали летнюю программу, ждали запуск теплохода, строили планы на обновленный Kuznyahouse и гастроли Context.
Камерный струнный состав musicAeterna под управлением скрипача и дирижера Дмитрия Бородина
Александра Алехина
Анна Кузнецова, Мария Мангаева, Елизавета Довгарь, Варвара Альтова
Алексей Русанов
Павел Романов
Фото: Дмитрий Егоров, Роман Стецков
