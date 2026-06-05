Кабаре ШУМ — 18 лет! День рождения отметили «Балом художников»

Эту игру со зрителем поддержала и механика с зеркальными бусинами, которыми гости отмечали понравившиеся образы. Каждый мог отдать свой голос одному участнику, а в финале обладатель наибольшего количества бусин получал бутылку игристого. К концу вечера интрига вокруг голосования стала одной из главных тем для обсуждения — в итоге лидеров оказалось двое. Победителя определил хозяин вечера Николай Евдокимов, отдав последнюю, решающую бусину загадочному персонажу в маске Свинки из папье-маше.

Фото: Полина Назарова