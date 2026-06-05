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Репортажи

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Кабаре ШУМ — 18 лет! День рождения отметили «Балом художников»

Вечер в доме Маяковского собрал арт-истеблишмент Петербурга, многие представители которого подготовили для события эффектные маскарадные образы. Маски и костюмы стали естественным продолжением обновленной «Зеркальной выставки», созданной в коллаборации с галереей совриска Николая Евдокимова.

Николай Евдокимов
Николай Евдокимов
Артем Злобин, Артем Балаев. Ольга Шамаева
Артем Злобин, Артем Балаев, Ольга Шамаева
Вероника Рудьева-Рязанцева. Алена Федотова, Елена Арзуманова
Вероника Рудьева-Рязанцева, Алена Федотова, Елена Арзуманова
Полина Шевцова
Полина Шевцова
Александра Генералова
Александра Генералова

Разговор об искусстве и перевоплощении продолжил пластический перформанс Дарьи Пластун — танц-художницы и хореографа, известной по работам с MusicAeterna Dance (лауреаты «ТОП50» этого года!) и Pinky Dance Company. Абстрактная постановка длилась не более десяти минут, однако обсуждали ее еще долго после завершения.

Дарья Пластун

Дарья Пластун

Артем Злобин, София Парфенова
Артем Злобин, София Парфенова
Анна Спирина

Анна Спирина

Александра Ояберь

Александра Ояберь

Екатерина Христофорова

Екатерина Христофорова

Анна Шельпякова

Анна Шельпякова

Вероника Жукова

Вероника Жукова

Дарья Белевцева

Дарья Белевцева

Эту игру со зрителем поддержала и механика с зеркальными бусинами, которыми гости отмечали понравившиеся образы. Каждый мог отдать свой голос одному участнику, а в финале обладатель наибольшего количества бусин получал бутылку игристого. К концу вечера интрига вокруг голосования стала одной из главных тем для обсуждения — в итоге лидеров оказалось двое. Победителя определил хозяин вечера Николай Евдокимов, отдав последнюю, решающую бусину загадочному персонажу в маске Свинки из папье-маше.

Фото: Полина Назарова

Люди:
София Парфенова, Александра Генералова, Полина Шевцова Артем Злобин, Артем Балаев, Николай Евдокимов, Вероника Рудьева-Рязанцева

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