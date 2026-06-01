100 лет «Подписным изданиям»! Юбилей отметили камерным концертом «Русских тупиков» Настасьи Хрущевой

Поводом для вечера стали сразу два события: «Подписные издания» отмечают столетие, проект «РБК Визионеры» представил новый список героев. В него вошли предприниматели, исследователи, художники и создатели культурных проектов со всей страны. Среди петербуржцев, в разные года в рейтинг вошли режиссер Настя Паутова, антрополог и куратор Юлия Сенина, дирижер Теодор Курентзис и musicAeterna, режиссер Роман Михайлов.

В рейтинге оказались трендсеттеры гастрономической сцены — совладельцы и шефы Bourgeois Bohemians Артем и Алексей Гребенщиковы, а также архитекторы и дизайнеры: основатель Delo Арсений Бродач, партнер SA lab Алина Черейская и Александр Бродский.

Среди других визионеров этого года — команды Befree, «Полутора комнат» и Упсала-Цирка, основательница бренда Predubezhdai Анастасия Миронова. Есть в списке и герои самого вечера: «Подписные издания» и Настасья Хрущева.