100 лет «Подписным изданиям»! Юбилей отметили камерным концертом «Русских тупиков» Настасьи Хрущевой

К полуночи второй этаж был полон гостей. Камерный концерт прошел в неочевидном месте — среди книжных стеллажей. Событие организовано проектом «РБК Визионеры».
Перед каждой частью цикла Хрущева читала короткое вступление, после которого садилась за инструмент. «Русские тупики» — одна из самых известных работ композитора, построенная на повторяющихся музыкальных паттернах и отсылках к русской музыкальной традиции.
Анастасия Каменская
Поводом для вечера стали сразу два события: «Подписные издания» отмечают столетие, проект «РБК Визионеры» представил новый список героев. В него вошли предприниматели, исследователи, художники и создатели культурных проектов со всей страны. Среди петербуржцев, в разные года в рейтинг вошли режиссер Настя Паутова, антрополог и куратор Юлия Сенина, дирижер Теодор Курентзис и musicAeterna, режиссер Роман Михайлов.
В рейтинге оказались трендсеттеры гастрономической сцены — совладельцы и шефы Bourgeois Bohemians Артем и Алексей Гребенщиковы, а также архитекторы и дизайнеры: основатель Delo Арсений Бродач, партнер SA lab Алина Черейская и Александр Бродский.
Среди других визионеров этого года — команды Befree, «Полутора комнат» и Упсала-Цирка, основательница бренда Predubezhdai Анастасия Миронова. Есть в списке и герои самого вечера: «Подписные издания» и Настасья Хрущева.
Дарена Покровская
Дарья Белевцева
Команда «Подписных изданий»
К этому событию в магазине собрали специальную полку с книжными рекомендациями участников проекта, а гастрономическое сопровождение подготовила команда «Белого рябчика». Концерт Настасьи Хрущевой стал частью серии майских событий проекта «РБК Визионеры», сопровождающих обновление списка визионеров 2026 года
Фото: Сергей Мисенко, Дмитрий Егоров
Комментарии (0)