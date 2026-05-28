Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Полина Гухман и Григорий Верник, Александр Петров на премьере «После Фишера. Инквизитор»

В «Художественном» показали «После Фишера. Инквизитор» — это третий сезон брутальной антологии Wink, которой часто называют российским ответом «Настоящему детективу». На светской премьере, несмотря на непогоду, собрались создатели проекта и представители киноиндустрии. Вечер, однако, вышел за рамки обычного смотра: режиссер Ольга Френкель получила предложение руки и сердца прямо на сцене кинотеатра — от сотрудника уголовного розыска, профессии которого посвящен ее проект.
Антон Володькин
Перед показом к зрителям вышли генеральный директор Wink.ru Антон Володькин, генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук, режиссер-постановщик сериала Ольга Френкель, исполнители главных ролей Юлия Снигирь и Полина Гухман, Александр Петров.
Петров признался, что долго мечтал сниматься в «Фишере»: «Я смотрел на Ивана Янковского и завидовал белой завистью, думал: “Я тоже так хочу: быть следователем — погони, болота и так далее!”. И куда-то в космос, видимо, мое желание улетело, потому что через какое-то время мне позвонили и предложили эту роль, и вот я сейчас на этой сцене. Поэтому я с таким азартом снимался, несмотря на сложные сцены и много часов работы. Все ради этой магии кино».
Действие нового сезона разворачивается в небольшом алтайском городе, где расследование убийства дочери чиновника выводит следователей на старую серию преступлений. Все версии постепенно приводят к загадочной девушке, выросшей в тайге вдали от людей.
Теймур Джафаров
Елена Николаева, Дмитрий Чеботарев и Елизавета Климова
Владимир Канухин
Евгений Сангаджиев и Ксения Адрианова
Сергей Бондарчук, Сергей Тарамаев и Любовь Львова
Анна Глаубэ и Даня Киселев
Первыми новые серии увидели Евгений Цыганов, Олеся Судзиловская, Юлия Топольницкая с Игорем Чеховым, Анна Глаубэ, Теймур Джафаров, Евгений Сангаджиев, Дмитрий Чеботарев с Елизаветой Климовой.
