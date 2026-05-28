Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Полина Гухман и Григорий Верник, Александр Петров на премьере «После Фишера. Инквизитор»

В «Художественном» показали «После Фишера. Инквизитор» — это третий сезон бруталь­ной антологии Wink, которой часто называют российским ответом «Настоящему детективу». На светской премьере, несмотря на непогоду, собрались создатели проекта и представители киноиндустрии. Вечер, однако, вышел за рамки обычного смотра: режиссер Ольга Френкель получила предложение руки и сердца прямо на сцене кинотеатра — от сотрудника уголовного розыска, профессии которого посвящен ее проект.

Полина Гухман, Юлия Снигирь
Юлия Снигирь, Евгений Цыганов
Полина Гухман. Григорий Верник
Александр Петров. Виктория Петрова
Федор Бондарчук
Антон Володькин

Александр Петров, Юлия Снигирь. Ольга Френкель
Юлия Топольницкая. Игорь Чехов
Перед показом к зрителям вышли генеральный директор Wink.ru Антон Володькин, генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук, режиссер-постановщик сериала Ольга Френкель, исполнители главных ролей Юлия Снигирь и Полина Гухман, Александр Петров.

Петров признался, что долго мечтал сниматься в «Фишере»: «Я смотрел на Ивана Янковского и завидовал белой завистью, думал: “Я тоже так хочу: быть следователем — погони, болота и так далее!”. И куда-то в космос, видимо, мое желание улетело, потому что через какое-то время мне позвонили и предложили эту роль, и вот я сейчас на этой сцене. Поэтому я с таким азартом снимался, несмотря на сложные сцены и много часов работы. Все ради этой магии кино».

Федор Бондарчук
Александр Петров, Юлия Снигирь, Полина Гухман
Каст сериала

Александр Петров
Действие нового сезона разворачивается в небольшом алтайском городе, где расследование убийства дочери чиновника выводит следователей на старую серию преступлений. Все версии постепенно приводят к загадочной девушке, выросшей в тайге вдали от людей.

Олеся Судзиловская
Теймур Джафаров

Елена Николаева, Дмитрий Чеботарев и Елизавета Климова

Владимир Канухин

Евгений Сангаджиев и Ксения Адрианова

Сергей Бондарчук, Сергей Тарамаев и Любовь Львова

Анна Глаубэ и Даня Киселев

Первыми новые серии увидели Евгений Цыганов, Олеся Судзиловская, Юлия Топольницкая с Игорем Чеховым, Анна Глаубэ, Теймур Джафаров, Евгений Сангаджиев, Дмитрий Чеботарев с Елизаветой Климовой.

Фото: Ксения Угольникова, Глеб Лоскутов

