Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Полина Гухман и Григорий Верник, Александр Петров на премьере «После Фишера. Инквизитор»

Перед показом к зрителям вышли генеральный директор Wink.ru Антон Володькин, генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук, режиссер-постановщик сериала Ольга Френкель, исполнители главных ролей Юлия Снигирь и Полина Гухман, Александр Петров.

Петров признался, что долго мечтал сниматься в «Фишере»: «Я смотрел на Ивана Янковского и завидовал белой завистью, думал: “Я тоже так хочу: быть следователем — погони, болота и так далее!”. И куда-то в космос, видимо, мое желание улетело, потому что через какое-то время мне позвонили и предложили эту роль, и вот я сейчас на этой сцене. Поэтому я с таким азартом снимался, несмотря на сложные сцены и много часов работы. Все ради этой магии кино».