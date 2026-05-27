Полина Сидихина, Покрас Лампас, Сиу Нгуен и Феликс Умаров первыми увидели байопик о Майкле Джексоне

В Петербурге состоялся показ «Майкла» — байопика о становлении короля поп-сцены Майкла Джексона, который еще до релиза стал предметом споров, мемов и фанатских разборов по кадрам. Премьерный сеанс прошел в Cinéma Michèle при отеле «Англетер» — с плотной светской явкой, игристым в баре и обсуждениями того, сможет ли фильм повторить успех «Богемской рапсодии».
Феликс Умаров
Любовь Виролайнен
В аперто до начала собрались продюсеры, актеры, критики, кураторы, режиссеры и герои светской хроники. Интерес к фильму был высоким еще до премьеры: трейлер собрал рекордные просмотры среди музыкальных байопиков, мировые сборы и реакции критиков задали ожидания на вечер.
Тома Фаталиева
Влад Иванов
Лина Журавель
Перед показом активно обсуждали несколько тем: схожесть с Джаафара Джексона с Майклом, архивные костюмы, натурные съемки концертов и клипов, а также масштаб производства. Кто-то вспоминал клипы MTV-эпохи, кто-то — первые впечатления от легендарного Thriller. И не зря: в байопике показали бэкстейджи съемок, оригинальную хореографию и инсайты Майкла в продакшене!
Евгений Бабичев
Александра Кретова
Зал Cinéma Michèle был почти полный. На музыкальных сценах реакция становилась заметнее: кто-то пританцовывал на месте в такт, кто-то подпевал, а были и те, кто с «мурашками по коже» прослезился от ностальгии после узнаваемых номеров и концертных эпизодов.
Виктория Прутяну
Анастасия Пронина
Юлия Страйста-Бурлак
Байопик «Майкл» выйдет в официальный российский прокат 28 мая.
Фото: Дмитрий Егоров
Комментарии (0)