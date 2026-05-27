Полина Сидихина, Покрас Лампас, Сиу Нгуен и Феликс Умаров первыми увидели байопик о Майкле Джексоне

В Петербурге состоялся показ «Майкла» — байопика о становлении короля поп-сцены Майкла Джексона, который еще до релиза стал предметом споров, мемов и фанатских разборов по кадрам. Премьерный сеанс прошел в Cinéma Michèle при отеле «Англетер» — с плотной светской явкой, игристым в баре и обсуждениями того, сможет ли фильм повторить успех «Богемской рапсодии».