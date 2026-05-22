Анна Винтур, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Зендея: как прошел круизный показ Louis Vuitton 2027

Показ, прошедший накануне в Нью-Йорке, стал главным селебрити-моментом недели: реюнион «Дьявол носит Prada» в первом ряду, дебют Аланы Хаим на подиуме и волна обсуждений вокруг Зендеи. Шоу прошло в отреставрированном особняке Генри Клея Фрика — нынешнем доме The Frick Collection, с которым модный дом заключил трехлетнее партнерство.
Впрочем, помимо поддержки музейной программы: от вечеров Louis Vuitton First Fridays до финансирования выставок и кураторской работы, в этот вечер обсуждали скорее гостей фронт-роу. Энн Хэтэуэй и Эмили Блант устроили почти полноценный реюнион «Дьявол носит Prada», а (как и положено в мета-реальности!) рядом появилась и Анна Винтур — главный редакционный символ мира воговского глянца и прообраз Миранды Пристли. На подиуме дебютировала Алана Хаим — участница группы HAIM. В первом ряду за нее болели сестры Эсте и Даниель. Среди гостей также заметили Кейт Бланшетт, Эмму Стоун, Алисию Викандер и коллегу Хаим по касту «Вот это драма» Зендею.
Она стала героиней бурного обсуждения в соцсетях: после недавней свадьбы с Томом Холландом пользователи начали строить догадки о возможной беременности актрисы из-за свободного силуэта платья с фактурными драпировками на животе. Впрочем, официальных подтверждений ее положения нет.
