Анна Винтур, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Зендея: как прошел круизный показ Louis Vuitton 2027

Впрочем, помимо поддержки музейной программы: от вечеров Louis Vuitton First Fridays до финансирования выставок и кураторской работы, в этот вечер обсуждали скорее гостей фронт-роу. Энн Хэтэуэй и Эмили Блант устроили почти полноценный реюнион «Дьявол носит Prada», а (как и положено в мета-реальности!) рядом появилась и Анна Винтур — главный редакционный символ мира воговского глянца и прообраз Миранды Пристли. На подиуме дебютировала Алана Хаим — участница группы HAIM. В первом ряду за нее болели сестры Эсте и Даниель. Среди гостей также заметили Кейт Бланшетт, Эмму Стоун, Алисию Викандер и коллегу Хаим по касту «Вот это драма» Зендею.