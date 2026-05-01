Ирина Оганова, Анастасия Климова и Анатолий Тимощук, Евгения Сероусова — на открытии террасы отеля SO

В Петербурге официально открылся сезон террас: на крыше отеля SO запустили летнюю коллаборацию с Self Edge — с коктейлями Japanese и Chinois и видом на Исаакиевский собор. Главным героем вечера стала «Поющая кошечка» — коктейль в бокале в форме кошки, который специально изготовили в Китае.
Пока город накрывали ветер и дождь, на террасе SO было почти неприлично хорошо: закрытая крыша, панорамный вид на Исаакиевский, столы в сирени — и вечер быстро стал похож на тот редкий майский Петербург, когда все внезапно забывают про погоду и не хотят расходиться до ночи. Дольше всех у бара задержались те, кто пришел «буквально на час», а ближе к полуночи внимание окончательно переключилось на диджейку: под сет Ксении Гощицкой первыми танцевать вышли Галя Голованова и Рената Шакирова.
До 31 августа на террасе SO будут подавать восемь коктейлей из карт Self Edge Japanese и Self Edge Chinois. В меню — и старожилы вроде «Ринго Савва», который появился еще в первые годы Self Edge Japanese, и новые позиции, придуманные специально для летнего запуска. Среди них — уже нашумевшая «Поющая кошечка» на джине, лемонграссе и грейпфруте.
Татьяна Клюшкина
Ксения Павшукова
Анна Иванова
Фото: Лиза Медунецкая
Комментарии (0)