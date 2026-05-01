Ирина Оганова, Анастасия Климова и Анатолий Тимощук, Евгения Сероусова — на открытии террасы отеля SO

Пока город накрывали ветер и дождь, на террасе SO было почти неприлично хорошо: закрытая крыша, панорамный вид на Исаакиевский, столы в сирени — и вечер быстро стал похож на тот редкий майский Петербург, когда все внезапно забывают про погоду и не хотят расходиться до ночи. Дольше всех у бара задержались те, кто пришел «буквально на час», а ближе к полуночи внимание окончательно переключилось на диджейку: под сет Ксении Гощицкой первыми танцевать вышли Галя Голованова и Рената Шакирова.