musicAeterna провели закрытую репетицию «Рамо. Звук света - 2» в ДЛТ – первыми увидели Дмитрий Абрамов и Анна Зотова, Екатерина Сираканян

Елизавета Мороз

Режиссер постановки:

Нас интересует особое “чувствилище” — способность тонко реагировать на мир и на других людей. В основе работы лежит состояние внешней катастрофы: неважно, что именно происходит — цунами, технологический сбой или что-то еще, — важно, как в этот момент люди начинают искать друг друга и собираться в общее пространство. Постепенно между ними возникает ритуал, коллективное тело, единая энергия. Мы работаем как физический театр: для нас важны не только слова, но и то, как тело проживает страх, стресс, надежду или близость. При этом каждый артист сохраняет свою индивидуальность, свою реакцию и свою внутреннюю краску — именно из этого и рождается ансамбль.