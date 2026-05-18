musicAeterna провели закрытую репетицию «Рамо. Звук света - 2» в ДЛТ – первыми увидели Дмитрий Абрамов и Анна Зотова, Екатерина Сираканян

Музыкальная и танцевальная труппы, хор musicAeterna и солисты Академии имени Антона Рубинштейна репетировали в закрытом атриуме перед гостями и постоянными клиентами универмага премиум-класса в преддверии большой летней премьеры на Дягилевском фестивале. Редакция Собака.ru была в числе первых и наблюдала как современные авторы и исполнители наполняют единым сюжетом фрагменты барочной музыки Жан-Филиппа Рамо.
София Григорьева
Ольга Шамаева
Татьяна Новицкая и Евгения Букато
Елизавета Висленко
Вторую часть антологии, посвященной творчеству композитора, «Рамо. Звук света – 2» представили режиссер Елизавета Мороз, хормейстер-постановщик Виталий Полонский и хореограф Анастасия Пешкова. Они объяснили, как в одном сценическом исполнении объединяются классическая музыка, пение, движение и театр.
Елизавета Мороз
Анастасия Пешкова
Режиссер постановки:
Нас интересует особое “чувствилище” — способность тонко реагировать на мир и на других людей. В основе работы лежит состояние внешней катастрофы: неважно, что именно происходит — цунами, технологический сбой или что-то еще, — важно, как в этот момент люди начинают искать друг друга и собираться в общее пространство. Постепенно между ними возникает ритуал, коллективное тело, единая энергия. Мы работаем как физический театр: для нас важны не только слова, но и то, как тело проживает страх, стресс, надежду или близость. При этом каждый артист сохраняет свою индивидуальность, свою реакцию и свою внутреннюю краску — именно из этого и рождается ансамбль.
Евгения Громова
Елизавета Лозинская
Елизавета Жарова и Полина Федорович
А увидеть «Рамо. Звук света — 2» можно совсем скоро — 19 и 20 июня спектакль закроет «Дягилевский фестиваль» в Перми. За дирижерским пультом премьеры — Теодор Курентзис.
