Джейн Фонда и Деми Мур в жюри, почетная награда Питеру Джексону: стартовал Каннский кинофестиваль 2026

Элайджа Вуд вручал почетную «Золотую пальмовую ветвь» режиссеру Питеру Джексону, с которым они четверть века назад представили «Властелина колец» на фестивале. «Я сидел на полу в своей спальне и понял, что моя жизнь разделилась на "до" и "после". Я далеко не единственный, чью жизнь изменил Питер Джексон», — процитировал его слова The Hollywood Reporter.

Сам Джексон, со свойственной ему иронией, заметил что «так и не понял», за что ему дают награду. И добавил: «Я не из тех парней, что снимают фильмы для "Золотой пальмовой ветви"».