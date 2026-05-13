Джейн Фонда и Деми Мур в жюри, почетная награда Питеру Джексону: стартовал Каннский кинофестиваль 2026

79-й Каннский международный кинофестиваль стартовал 12 мая в Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. И пока актеры и режиссеры, а также синефилы участвуют в нон-стоп марафоне смотров, мы рассказываем о деталях события.
Жюри основного конкурса во главе с Пак Чхан‑уком. В него также вошли Деми Мур, Рут Негга, Хлоя Чжао, Стеллан Скарсгард, Диего Сеспедес, Лаура Вандель, Исаак де Банколе и Пол Лаверти.
Джейн Фонда
Деми Мур прокомментировала нашествие искусственного интеллекта на киноиндустрию. Она призвала искать пути сосуществования с новыми технологиями: «борьба с ИИ — это битва, которую мы проиграем». Однако она подчеркнула, что технологии никогда не заменят настоящего искусства, которое рождается из души человека.
Председатель жюри режиссер Пак Чхан Ук побудил сохранять мир на смотрах: «…Я искренне надеюсь, что вы не будете ссориться с окружающими, а будете достаточно аргументированно спорить». Накануне на пресс-конференции он заявил: «Я буду смотреть фильмы "чистыми глазами зрителя", без каких-либо предубеждений, предрассудков или готовых идей, просто с волнением ожидая, какая работа меня удивит»
Церемонию открытия представили легенда американского кино Джейн Фонда и китайская актриса Гун Ли, которая говорила о единении Востока с Западом и назвала это «магией Канн».
Элайджа Вуд вручал почетную «Золотую пальмовую ветвь» режиссеру Питеру Джексону, с которым они четверть века назад представили «Властелина колец» на фестивале. «Я сидел на полу в своей спальне и понял, что моя жизнь разделилась на "до" и "после". Я далеко не единственный, чью жизнь изменил Питер Джексон», — процитировал его слова The Hollywood Reporter.
Сам Джексон, со свойственной ему иронией, заметил что «так и не понял», за что ему дают награду. И добавил: «Я не из тех парней, что снимают фильмы для "Золотой пальмовой ветви"».
Метте-Мари Конгсвед и Элайджа Вуд на церемонии открытия и показе фильма «Электрическая Венера» (La Vénus Electrique)
Президент фестиваля Айрис Кноблох, режиссер Питер Джексон и генеральный директор Тьерри Фремо на церемонии открытия и показ фильма «Электрическая Венера» (La Vénus Electrique).
Актер Элайджа Вуд вручил почетную «Золотую пальмовую ветвь» режиссеру Питеру Джексону за его вклад в кино. Символично, но именно в Каннах 25 лет назад поверили в киноавантюру, изменившую мир фэнтези. В 2001 году Джексон привез на Лазурный берег 20‑минутный отрывок из «Братства Кольца» — тогда еще никто не знал, какую эпопею режиссер завернет, снимая три фильма одновременно.
В финале церемонии прозвучала композиция The Beatles «Get Back» — отсылка к документальному фильму Джексона о группе. Режиссер, сидя в зале, подпевал музыкантам.
Хайди Клум появилась на красной дорожке, несмотря на полученную на съемках за несколько дней до фестиваля травму.
«Я иду и стараюсь быть осторожной. Я не позволю чему‑либо испортить мое прекрасное настроение в Каннах. В конце концов, это всего лишь разрыв мышцы», — прокомментировала модель и ведущая.
Актер и режиссер Луи Гаррель появился на красной дорожке в составе каста фильма‑открытия — «Электрического поцелуя» (La Vénus Électrique) Пьера Сальвадори.
За несколько недель до старта фестиваля он дал серию интервью итальянским СМИ и раскритиковал фестивальную программу этого года: «То, что нет ни одного итальянского фильма, для меня ужасно. Я обожаю итальянское кино... Эта вещь меня удручает, нам нужна итальянская наррация, такая уникальная. Ваше кино для меня — это "дерзость и страсть" (derisione e passione)». Отдельный резонанс вызвало отсутствие в программе фильма Нанни Моретти Succederà questa notte («Это случится этой ночью»), где Гаррель сыграл главную роль. Многие сочли, что ленту «забраковали», но актер в беседе с ANSA объяснил: картина просто не была готова к фестивалю.
Вау-камбэк случился у актера Джеймса Франко, для которого это первый крупный публичный выход после многолетнего перерыва, связанного с обвинениями в неподобающем поведении в 2018 году. Он появился на красной дорожке со своей возлюбленной Изабель Пакзад. До начала церемонии Франко активно общался с гостями — был замечен за беседой с Диего Луной и охотно делал селфи с поклонниками.
За кулисами фестиваля основной темой для бурных обсуждений стала интеграция ИИ в фестивальную программу. Директор смотра Тьерри Фремо заверил, что Канны «на стороне артистов» в вопросах угрозы искусственного интеллекта. Однако в то же время в программе заявлен фильм Стивена Содерберга, где часть сцен создана с использованием ИИ.
Фремо пришлось отвечать и на критику о малом числе женщин‑режиссеров в конкурсе (5 из 22). В ответ он настаивает: отбор идет исключительно по художественным критериям, без квот.
В расписании фестиваля полностью отсутствовали голливудские студийные блокбастеры. Красная дорожка не увидела ни «Одиссеи» Кристофера Нолана, ни «Дня раскрытия» Стивена Спилберга, ни новых «Звездных войн». В основном конкурсе США представлены всего два независимых фильма — Paper Tiger Джеймса Грэя и The Man I Love Айры Сакса. Единственный показ студийного кино — полуночный смотр «Форсажа» (2001), который восприняли как дань ностальгии.
