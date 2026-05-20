Александр Малич, Юлия Сенина, Олег Нестеров, Женя Любич: Новая сцена Александринского театра отпраздновала 13-летие — в коллаборации с музеем ОБЭРИУ

Почти сто лет спустя после легендарного вечера «Три левых часа» на нечетной стороне Фонтанки снова зазвучали тексты обэриутов — уже в формате музыкального посвящения. Поэзию Хармса, Введенского и ОБЭРИУ переосмыслили хор Attaque de Panique, Настасья Хрущева, декаденты «Бомба-Октябрь», а мы рассказываем, как это было.
На Новой сцене Александринского театра состоялся концерт-посвящение авангардистам 1920-х и пионерам русского литературного абсурда из «Объединения реального искусства». Коллаборация с музеем ОБЭРИУ стала центральным событием в рамках фестиваля «На нечетной стороне. Новая XIII» к 13-летию площадки.
Вечер отсылал к истории места. В 1928 году на той же нечетной стороне Фонтанки, в Доме печати, прошел легендарный вечер «Три левых часа», после которого ОБЭРИУ оформилось в литературное объединение. Спустя десятилетия Новая сцена возвращается к этому контексту, выстраивая концерт как современное прочтение того же культурного маршрута.
В основе концерта — обращение к поэтике и фигурам ОБЭРИУ: Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Николай Олейников. Их тексты легли в основу музыкальных интерпретаций, выполненных в разных жанрах — от хорового звучания и инди до электроники и экспериментальной сцены.
Прозвучали десять произведений. Часть композиций была написана специально для фестиваля друзьями и резидентами Новой сцены. Среди участников — хор Attaque de Panique, Олег Нестеров, Настасья Хрущева, Женя Любич, «Полюса», «Сестра Петра», Mader Nort, Анна Пожидаева и Илья СимфоКэт, а также декаданс-дуэт «Бомба-Октябрь».
