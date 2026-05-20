Александр Малич, Юлия Сенина, Олег Нестеров, Женя Любич: Новая сцена Александринского театра отпраздновала 13-летие — в коллаборации с музеем ОБЭРИУ

Вечер отсылал к истории места. В 1928 году на той же нечетной стороне Фонтанки, в Доме печати, прошел легендарный вечер «Три левых часа», после которого ОБЭРИУ оформилось в литературное объединение. Спустя десятилетия Новая сцена возвращается к этому контексту, выстраивая концерт как современное прочтение того же культурного маршрута.

В основе концерта — обращение к поэтике и фигурам ОБЭРИУ: Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Николай Олейников. Их тексты легли в основу музыкальных интерпретаций, выполненных в разных жанрах — от хорового звучания и инди до электроники и экспериментальной сцены.