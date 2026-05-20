Александр Малич, Юлия Сенина, Олег Нестеров, Женя Любич: Новая сцена Александринского театра отпраздновала 13-летие — в коллаборации с музеем ОБЭРИУ

Почти сто лет спустя после легендарного вечера «Три левых часа» на нечетной стороне Фонтанки снова зазвучали тексты обэриутов — уже в формате музыкального посвящения. Поэзию Хармса, Введенского и ОБЭРИУ переосмыслили хор Attaque de Panique, Настасья Хрущева, декаденты «Бомба-Октябрь», а мы рассказываем, как это было. 

Александр Малич
Юлия Сенина, Анастасия Антоненкова
Олег Нестеров. Наталья Нестерова
Женя Любич
Евгения Нагимова. Тимофей Худяков
Анна Балагурова
Анна Зарубина
Анастасия Дианова
Виктор Улаев
Ирина Кравчулия

Василий Михайлов

Илья СимфоКэт

На Новой сцене Александринского театра состоялся концерт-посвящение авангардистам 1920-х и пионерам русского литературного абсурда из «Объединения реального искусства». Коллаборация с музеем ОБЭРИУ стала центральным событием в рамках фестиваля «На нечетной стороне. Новая XIII» к 13-летию площадки.

Команда Новой сцены

Вечер отсылал к истории места. В 1928 году на той же нечетной стороне Фонтанки, в Доме печати, прошел легендарный вечер «Три левых часа», после которого ОБЭРИУ оформилось в литературное объединение. Спустя десятилетия Новая сцена возвращается к этому контексту, выстраивая концерт как современное прочтение того же культурного маршрута.

В основе концерта — обращение к поэтике и фигурам ОБЭРИУ: Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Николай Олейников. Их тексты легли в основу музыкальных интерпретаций, выполненных в разных жанрах — от хорового звучания и инди до электроники и экспериментальной сцены.

Светлана Доценко

Кирилл Архипов

Дмитрий Левин

Игорь Ушаков и Василий Михайлов

София Самсонова

Елизавета Замарина, Мария Ситник
Анастасия Антоненкова. Елена Свиридова
Антон Харебов

Алена Никитенко

Прозвучали десять произведений. Часть композиций была написана специально для фестиваля друзьями и резидентами Новой сцены. Среди участников — хор Attaque de Panique, Олег Нестеров, Настасья Хрущева, Женя Любич, «Полюса», «Сестра Петра», Mader Nort, Анна Пожидаева и Илья СимфоКэт, а также декаданс-дуэт «Бомба-Октябрь».

Фото: Ася Минеева

Анастасия Антоненкова, Юлия Сенина, Александр Малич Анна Балагурова, Виктор Улаев, Анастасия Дианова, Мария Ситник, Анна Зарубина, Елизавета Замарина, Евгения Нагимова, Олег Нестеров, Женя Любич

