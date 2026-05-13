Анна и Сергей Семаки, Леонид Алексеев и Юрий Питенин первыми увидели выставку «Внутренний монолог. Бытие-в-мире. Глава 2»

Собрать выставку за 5 дней? Выбрать философскую тему — по завету вирусного ролика о совриске Ксении Прихотько? Любим, применяем и практикуем! На этот раз формулу проверили на примере арт-коллаборации «Цифергауза» и дизайн-галереи TETA. Среди первых гостей в Новой Голландии: герои петербургской светской сцены и друзья проекта.
О проекте «Внутренний монолог. Бытие-в-мире. Глава 2» рассказали сооснователи галереи TETA Игорь Осовский (мебельное ателье Cube X) и Любовь Леонтьева (ludi_architects), а также кураторы Мария Хугавшили и Ольга Сергиевич. Открытие поддержали и музыкой: специально для гостей с импровизационным джемом выступили электронные музыканты Kito Jempere и Lovvlovver. К ним в последний момент присоединился и медиа-художник Леонид Тяптин — его генерации проецировались на потолок сценического пространства.
сокуратор проекта
Мы работали в очень сжатые сроки: у нас было всего пять рабочих дней, и уже через три дня появилась концепция — живая, душевная, основанная на сотрудничестве и доверии. Для нас это прежде всего проект про совместную работу, дружеские связи и общее пространство смысла. Пространство разделено на несколько залов, каждый из которых отвечает за свое состояние: город, воспоминание, сон, засыпание. Зритель может проходить их в любом порядке — выставка построена нелинейно, как сам поток сознания.
