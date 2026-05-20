Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
  • ТОП 50 2026
Репортажи

Поделиться:

Собака.ru объявляет старт XXI премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга — 2026»

В 21-й раз мы назовем пятьдесят петербуржцев, которые двигают город вперед: запускают успешные проекты и институции, создают искусство и моду, пишут музыку и книги, снимают кино, развивают бизнес и делают открытия, без которых сегодня уже не представить Петербург. Восхищаемся и аплодируем лауреатам вместе! 25 мая на сайте sobaka.ru, в социальных сетях будут объявлены все лауретаы премии 2026 года. Коллекционный журнал  это 436 (рекорд!) страниц с 50 креативными съемками  и эксклюзивными интервью лауреатов выйдет в свет 1 июня. А  9 июня в Михайловском замке  пройдет торжественная церемония «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», на которой соберутся лауреаты, партнеры и друзья Собака.ru. 

Статуэтки для лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» вручную создают мастера NWGlass.lab в редкой технике пате-де-вер

Статуэтки для лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»  вручную создают мастера NWGlass.lab в редкой технике пате-де-вер

Два десятилетия «ТОП50» фиксирует все самое важное, талантливое и живое, что происходит в городе. Все эти годы редакция Собака.ru ищет героев своего времени — людей, без которых невозможно представить современный Петербург. Актеры, режиссеры, ученые, дизайнеры, предприниматели, художники, кураторы и музыканты — именно они определяют, как сегодня выглядит и звучит город.

Июнь 2025 Все лауреаты — здесь

Июнь 2025

Все лауреаты — здесь 

Июнь 2024 Все лауреаты — здесь

Июнь 2024

Все лауреаты — здесь 

Июнь 2023 Все лауреаты — здесь

Июнь 2023

Все лауреаты — здесь 

Июнь 2022 Все лауреаты — здесь

Июнь 2022

Все лауреаты — здесь 

Июнь 2021 Все лауреаты — здесь

Июнь 2021 

Все лауреаты — здесь 

1050 лауреатов получили легендарные статуэтки за эти годы!

Сама премия успела сменить десятки форматов — от классической церемонии вручения до «Нецеремонии», Zoom-встреч и масштабных постановок в исторических интерьерах. «ТОП50» проходила в Летнем саду, Новой сцене Александринского театра, Новой Голландии, «Севкабель Порту», на Левашовском хлебозаводе и Елагиноостровском дворце. В 2024 году именно церемония вручения ежегодной премии журнала Собака.ru «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» стала первым массовым мероприятием и знаковым событием, открывшим двери самого высокого небоскреба Европы для публики, «Лахта Центра». Но в 2026 году мы совершили почти невозможное — собираемся в Михайловском замке, бывшей парадной резиденции Павла I.

Мария Абашова, прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана и лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»—2025

Мария Абашова, прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана и лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»—2025

Тихон Жизневский, актер и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»— 2025

Тихон Жизневский, актер и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»— 2025

Леон Кемстач, актер и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»— 2024

Леон Кемстач, актер и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»— 2024

Елизавета Боярская, актриса и лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

Елизавета Боярская, актриса и лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

Арсений Попов, актер и главный импровизатор страны, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»— 2023

Арсений Попов, актер и главный импровизатор страны, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»— 2023

В этом году в памятнике романтического классицизма (единственном в России!) мы наградим заветной статуэткой лауреатов в 10 номинациях: «Мода», «Кино», «Театр», «Музыка», «Искусство», «Шоу и спорт», «Бизнес», «Директор культурной институции», «Книги», а также «Наука и жизнь». Имена героев «ТОП50» будут объявлены на сайте Sobaka.ru и в наших социальных сетях. Традиционно им посвящен и июньский номер журнала «Собака.ru»: 50 интервью, съемок и историй, снятых в самых красивых, неожиданных и труднодоступных локациях города.

Директор Государственного Эрмитажа» Михаил Пиотровский и театральный проект «Флора» — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022

Директор Государственного Эрмитажа» Михаил Пиотровский и театральный проект «Флора» — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022

Оксана Акиньшина, актриса и лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» – 2022

Оксана Акиньшина, актриса и лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» – 2022

Эльдар Джарахов, блогер, музыкант и шоумен, а также лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» – 2022

Эльдар Джарахов, блогер, музыкант и шоумен, а также лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» – 2022

Анастасия Миронова, велнес-инфлюенсер, основательница брендов IRNBY и Predubezhdai, а также лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди

Анастасия Миронова, велнес-инфлюенсер, основательница брендов IRNBY и Predubezhdai, а также лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга»—2020.

Максим Левченко, девелопер и управляющий партнер компании Fort Group, а также лауреат премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга» — 2020

Максим Левченко, девелопер и управляющий партнер компании Fort Group, а также лауреат премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга» — 2020

Елизавета Туктамышева, спортсменка, чемпионка мира по фигурному катанию, тренер и лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2019

Елизавета Туктамышева, спортсменка, чемпионка мира по фигурному катанию, тренер и лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2019

Следите за премией здесь - ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга — 2026!

Теги:
ТОП 50 2026 СПБ

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: