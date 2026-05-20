Собака.ru объявляет старт XXI премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга — 2026»

В 21-й раз мы назовем пятьдесят петербуржцев, которые двигают город вперед: запускают успешные проекты и институции, создают искусство и моду, пишут музыку и книги, снимают кино, развивают бизнес и делают открытия, без которых сегодня уже не представить Петербург. Восхищаемся и аплодируем лауреатам вместе! 25 мая на сайте sobaka.ru, в социальных сетях будут объявлены все лауретаы премии 2026 года. Коллекционный журнал — это 436 (рекорд!) страниц с 50 креативными съемками и эксклюзивными интервью лауреатов выйдет в свет 1 июня. А 9 июня в Михайловском замке пройдет торжественная церемония «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», на которой соберутся лауреаты, партнеры и друзья Собака.ru.
Статуэтки для лауреатов «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» вручную создают мастера NWGlass.lab в редкой технике пате-де-вер
Два десятилетия «ТОП50» фиксирует все самое важное, талантливое и живое, что происходит в городе. Все эти годы редакция Собака.ru ищет героев своего времени — людей, без которых невозможно представить современный Петербург. Актеры, режиссеры, ученые, дизайнеры, предприниматели, художники, кураторы и музыканты — именно они определяют, как сегодня выглядит и звучит город.
1050 лауреатов получили легендарные статуэтки за эти годы!
Сама премия успела сменить десятки форматов — от классической церемонии вручения до «Нецеремонии», Zoom-встреч и масштабных постановок в исторических интерьерах. «ТОП50» проходила в Летнем саду, Новой сцене Александринского театра, Новой Голландии, «Севкабель Порту», на Левашовском хлебозаводе и Елагиноостровском дворце. В 2024 году именно церемония вручения ежегодной премии журнала Собака.ru «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» стала первым массовым мероприятием и знаковым событием, открывшим двери самого высокого небоскреба Европы для публики, «Лахта Центра». Но в 2026 году мы совершили почти невозможное — собираемся в Михайловском замке, бывшей парадной резиденции Павла I.
Мария Абашова, прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана и лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»—2025
Тихон Жизневский, актер и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»— 2025
Леон Кемстач, актер и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»— 2024
Елизавета Боярская, актриса и лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024
Арсений Попов, актер и главный импровизатор страны, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»— 2023
В этом году в памятнике романтического классицизма (единственном в России!) мы наградим заветной статуэткой лауреатов в 10 номинациях: «Мода», «Кино», «Театр», «Музыка», «Искусство», «Шоу и спорт», «Бизнес», «Директор культурной институции», «Книги», а также «Наука и жизнь». Имена героев «ТОП50» будут объявлены на сайте Sobaka.ru и в наших социальных сетях. Традиционно им посвящен и июньский номер журнала «Собака.ru»: 50 интервью, съемок и историй, снятых в самых красивых, неожиданных и труднодоступных локациях города.
Директор Государственного Эрмитажа» Михаил Пиотровский и театральный проект «Флора» — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022
Оксана Акиньшина, актриса и лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» – 2022
Эльдар Джарахов, блогер, музыкант и шоумен, а также лауреат «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» – 2022
Анастасия Миронова, велнес-инфлюенсер, основательница брендов IRNBY и Predubezhdai, а также лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга»—2020.
Максим Левченко, девелопер и управляющий партнер компании Fort Group, а также лауреат премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга» — 2020
Елизавета Туктамышева, спортсменка, чемпионка мира по фигурному катанию, тренер и лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2019
Следите за премией здесь - ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга — 2026!
Комментарии (0)