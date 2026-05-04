Владимир и Таисия Абих, Антон Секисов, Нестор Энгельке и Шуля: в Доме Радио открылась выставка «До часа, до века»

В главной роли — смерть! Сюжет для Дома Радио вполне ожидаемый, но темой для художественной выставки в стенах институции становится впервые. Бывшее банковское хранилище на Невском для этого превратили в замкнутый склеп, где копоть на обоях, вязь на кальке и хрупкие керамические объекты напоминают о конечности жизни и вызывают тревогу. Художники и кураторы, дизайнеры и диджеи, писатели и предприниматели собрались в этом темном пространстве, чтобы увидеть, как современное искусство говорит о смерти и разворачивает экзистенциальную дилемму времени и конечности. Камерный вернисаж быстро перешел в обсуждение — из тех, где разговор начинается прямо в залах и не заканчивается после завершения смотра.

Кристина Галько, Ира Френкель
Нестор Энгельке, Саакян Милена, Анатолий Павлов, Катя Флейшер, Никита Денисов
Кристина Галько
Ира Френкель

Владимир Абих, Таисия Абих
Даниил Шульгин
Антон Секисов, Елизавета Травка
Артем Макоян, Лия Левин, Антон Алексеевский

Ксения Реченская, Варвара Орлова
Алевтина Грунтовская

Кураторы проекта, Ира Френкель и Кристина Галько, сравнивают выставку с исследованием смерти «как неотъемлемой части жизни и как радикального опыта, к которому невозможно подготовиться». А само название, в свою очередь, отсылает к старинным присказкам про «дожить до века» и «умереть до часа». В этом сразу считывается кураторский жест — выразить человеческое стремление придать смерти меру и структуру, избегая лишней драмы.

Кристина Галько, Анастасия Столбнева, Александр Суменков
Гоша Стил и Семен Галинов

Кристина Смирнова и Полина Яковлева

Евгений Дединкин

Кирилл Или, Анатолий Павлов

Александр Гачков

София Парфенова
Ангелина Пилипчук

Кира Мартыненко

Александр Цезарь и Анна Якубова

Анатолий Павлов, Самария Нурулова

Ольга Зайцева

«До часа, до века» разместилась в одном из бывших банковских хранилищ дома на Невском, 62 — помещении без окон, где не проникает ни естественный свет, ни городской шум. Посетители отмечали камерную, почти «сейфовую» обстановку: низкие своды, толстые стены, приглушенный свет от одиночных ламп и локальный красный. Экспозиция развернулась как цепочка хрупких, тревожных и очень разных по тону высказываний. Пространство буквально приглашало вступить в диалог о конечности: вокруг — подсвеченные витрины, керамические существа, макабрические звуки и ряды таинственных объектов.

Екатерина Михатова, Дмитрий Роткин

Ольга Шамаева

Юлия Рибетки и Анатолий Павлов

Джейн Сытенко

Нина Печковская

Надежда Анчугова и Камиль Гиляздинов

Мария Курбатова

Дмитрий Шевцов и Соня Дегтярева

Елизавета Закураева

Семен Бухтояров

Максим Степанов

Как резюмировали первые гости выставки, после смотра тут же хочется обсудить проект: «На эту выставку стоит приходить, чтобы оказаться в пространстве, где мы говорим о том, о чем обычно приходится молчать», — прокомментировала Ира Френкель.

Дарья Колюжная

Лиза Киреева и Илья Юденцов

Кирилл Глушко

Елена Вертий

Ира Френкель, Артур Иванцов и София Антипычева

Матвей Новиков и Анастасия Даргис

К выставке запущена параллельная программа. Идем на на лекцию о кладбищах и ридинг по «Работе скорби» Деррида!

Фото: Дмитрий Егоров

Кристина Галько, София Парфенова, Даниил Шульгин Антон Секисов, Ксения Реченская, Нестор Энгельке, Анастасия Столбнева, Владимир Абих

