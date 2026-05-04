Владимир и Таисия Абих, Антон Секисов, Нестор Энгельке и Шуля: в Доме Радио открылась выставка «До часа, до века»

В главной роли — смерть! Сюжет для Дома Радио вполне ожидаемый, но темой для художественной выставки в стенах институции становится впервые. Бывшее банковское хранилище на Невском для этого превратили в замкнутый склеп, где копоть на обоях, вязь на кальке и хрупкие керамические объекты напоминают о конечности жизни и вызывают тревогу. Художники и кураторы, дизайнеры и диджеи, писатели и предприниматели собрались в этом темном пространстве, чтобы увидеть, как современное искусство говорит о смерти и разворачивает экзистенциальную дилемму времени и конечности. Камерный вернисаж быстро перешел в обсуждение — из тех, где разговор начинается прямо в залах и не заканчивается после завершения смотра.
Кураторы проекта, Ира Френкель и Кристина Галько, сравнивают выставку с исследованием смерти «как неотъемлемой части жизни и как радикального опыта, к которому невозможно подготовиться». А само название, в свою очередь, отсылает к старинным присказкам про «дожить до века» и «умереть до часа». В этом сразу считывается кураторский жест — выразить человеческое стремление придать смерти меру и структуру, избегая лишней драмы.
«До часа, до века» разместилась в одном из бывших банковских хранилищ дома на Невском, 62 — помещении без окон, где не проникает ни естественный свет, ни городской шум. Посетители отмечали камерную, почти «сейфовую» обстановку: низкие своды, толстые стены, приглушенный свет от одиночных ламп и локальный красный. Экспозиция развернулась как цепочка хрупких, тревожных и очень разных по тону высказываний. Пространство буквально приглашало вступить в диалог о конечности: вокруг — подсвеченные витрины, керамические существа, макабрические звуки и ряды таинственных объектов.
Как резюмировали первые гости выставки, после смотра тут же хочется обсудить проект: «На эту выставку стоит приходить, чтобы оказаться в пространстве, где мы говорим о том, о чем обычно приходится молчать», — прокомментировала Ира Френкель.
К выставке запущена параллельная программа. Идем на лекцию о кладбищах и ридинг по «Работе скорби» Деррида!
