Владимир и Таисия Абих, Антон Секисов, Нестор Энгельке и Шуля: в Доме Радио открылась выставка «До часа, до века»

В главной роли — смерть! Сюжет для Дома Радио вполне ожидаемый, но темой для художественной выставки в стенах институции становится впервые. Бывшее банковское хранилище на Невском для этого превратили в замкнутый склеп, где копоть на обоях, вязь на кальке и хрупкие керамические объекты напоминают о конечности жизни и вызывают тревогу. Художники и кураторы, дизайнеры и диджеи, писатели и предприниматели собрались в этом темном пространстве, чтобы увидеть, как современное искусство говорит о смерти и разворачивает экзистенциальную дилемму времени и конечности. Камерный вернисаж быстро перешел в обсуждение — из тех, где разговор начинается прямо в залах и не заканчивается после завершения смотра.