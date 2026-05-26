Анна Заведий, Сергей Лимонов, Елизавета Гусевская на предпоказе ярмарки PAF

На прошлых выходных в сверхгорячем (мы проверили!) бывшем цеху «Севкабель Порта» отгремела ярмарка совриска. Свои стенды представили 48 галерей и независимых объединений, 44 автора и пять диджитал-артистов со всей России. Работы увидели (и приобрели в свои коллекции!) рекордные 13 тысяч посетителей. Мы сходили на закрытый предпоказ и теперь рассказываем и о том, как это было, и об итогах ярмарки.
Команда PAF
Валентина Антюшина
Таисия Абих
Лучшим стендом жюри (Профатило! Лимонов! Крончев-Иванов!) признало галерею FUTURO с проектом художника Леонида Костина «Leo vs. Leo». В нем цельность высказывания (что в мире совриска называется концепцией!) и работа с масштабом оказались важнее эффекта ради эффекта. Это признали и гости открытия, 3D-печатная «терракотовая армия» собственного тела художника стала самым популярным и обсуждаемым спотом вечера.
Евгения Тут, Леонид Костин
Дмитрий и Дарья Кузьмичевы
Джули Сан
Официальное открытие PAF началось с приветствий от команды ярмарки и «Севкабель Порта»: куратор Port Art Fair Анна Заведий рассказала о теме PAF 2026, а заместитель генерального директора пространства Валентина Антюшина — о том, как ярмарка продолжает встраиваться в культурную жизнь города.
Сергей Хеато, Никита Дусто
Екатерина Христофорова, Александра Недумова, Илья Брезинский
Анастасия Пронина
Олеся Пушкина
Денис Фабрика
Куратор
В этом году Port Art Fair получился другим — более повзрослевшим и выверенным. Тема BLANK сложна и противоречива, и для нас было важно отразить ее через не привнесение нового, через шаг назад: посмотреть на то, что происходит сейчас, определить статус, понять момент. В этом одна из сутей BLANK — это про паузу, про состояние, про точку отсчета.
Елена Адамова
Василий Базелевс, Анастасия Иваненкова
Александра Ояберь
Василий Ануфриев, Екатерина Зорина
Екатерина Дударенок
Олеся Хабиби
Сергей Хеато, Алеша Мелки
Вероника Караева
Анастасия Петяхина, Дарья Тальфельдт, Ангелина Пилипчук
Заместитель генерального директора Севкабель Порта:
Каждый раз, когда мы беремся за такой масштаб, я поражаюсь тому, что можем делать нашей командой. Количество заявок растет год от года, и, конечно, хочется показать всех талантливых художников. В этом году территория ярмарки расширилась и захватила площадку «Вольт». Чувствую, что в скором времени мы сможем занять всю территорию Севкабель Порта.
Леонид Костин и основательница галереи FUTURO Анастасия Панова рядом со «Стендом года»
Алена Никитина, Алина Речкина, Дарья Валиева
Евгений Дединкин, Елена Сушинская
Дарья Белова
Антонина Фатхуллина
Александр Гачков, Анатолий Павлов
Варвара Альтова, Елизавета Довгарь
Константин Ужве
Илья Брумм
Алена Новикова
Ольга Коробицына
Александр Суменков и Дарья Белевцева
После официального открытия гостей ждали коктейли от Catch22, диджей-сет и продолжение вечера на «Игровой площадке», где PAF быстро перешла из формата ярмарки в формат живого арт-нетворкинга.
Фото: Дмитрий Егоров
