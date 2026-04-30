Федор Бондарчук, Полина Гухман с Григорем Верником, Лиза Шакира, Аглая Тарасова на светской премьере сериала «Первая ракетка»

На зеленой дорожке, стилизованной под теннисный корт, в кинотеатре «Художественный» собрались артисты, чемпионы мира, топ-продюсеры и все, кто задает тренды в сериалах. Гости посмотрели пилотные эпизоды первого российского многосерийника о большом теннисе, за глянцевой картинкой которого скрывается макромир с драмами и моральными дилеммами. Увидеть триумфальное возвращение Данилы Козловского на экраны в главной роли — жестокого тренера — можно уже сегодня, 30 апреля, на Wink.
Евгений Корчагин, Полина Гухман и Федор Бондарчук
Константин Маньковский, Федор Бондарчук
Григорий Верник и Полина Гухман
Антон Володькин
Владимир Мишуков с командой сериала
Ирина Горбачева
Сериал «Первая ракетка» представили каст и создатели проекта: CEO Wink.ru Антон Володькин, генпродюсер Института развития интернета Елена Лапина, генеральный продюсер «НМГ Студии» Федор Бондарчук, генеральный продюсер «Блэк Бокс Продакшн» Константин Маньковский, режиссер Евгений Корчагин и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев, выступивший консультантом сериала.
«Подтвержу, что сериала в таком формате не было никогда. И мне даже немного обидно, потому что за прошлый год у нас было 686 турнирных побед и мы играли в 102 странах мира. Я пересмотрел все фильмы об этом виде спорта, но еще ни разу никто не показал нутро тенниса, его психологию. Я думаю, что “Первая ракетка” — это первый большой шаг к пониманию и настоящему рассказу зрителям о том, что это за вид спорта», — прокомментировал Тарпищев.
После показа первой серии состоялся короткий Q&A, в рамках которого исполнитель главной роли Данила Козловский обратился к зрителям по видеосвязи прямиком из Испании, где, по его словам, снимают второй сезон проекта.
Дмитрий Чеботарев
Теймур Джафаров
Анна Титова и Чингиз Гараев
Ольга Смирнова
Валентина Малыгина
Валерий Степанов
Алина Юнева, Федор Бондарчук, Анастасия Пивоварова, Екатерина Макарова
Сюжет разворачивается вокруг теннисистки Кати (Гухман), которая после ухода из профессионального спорта играет на частных кортах и попадает в орбиту интереса бывшего чемпиона Игоря Стрельникова (Козловский).
Фото: Ксения Угольникова, Глеб Лоскутов
Комментарии (0)