Тренды на весну-лето 2026 собраны! В Универмаге «Au Pont Rouge. У Красного Моста» прошла вторая серия проекта La Fête des Amis

Первыми фэшн-подборку увидели бьюти-блогер Тома Фаталиева, культурный инфюенсер Ирина Граф, фотограф Дмитрий Сухамеро, фаундер бренда Semplery Кира Матвеева, стилист Алена Июньская, основатель салона-бутика Beauty Lounge Антон Харебов и другие. За музыкальное сопровождение отвечала диджей Алиса Шаврова, а студия Kraft Flowers украсила пространство цветочными композициями в зеленых оттенках (в тон к гастро-хайлайту вечера — гигантскому тирамису с матчей!).