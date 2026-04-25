Денис Химиляйне показал свою арт-коллекцию (более 100 работ!) в «Третьем месте»: Андрей Могучий, Сергей Лимонов, Юлия Матвиенко, Анатолий Тимощук среди гостей

Где люди живут искусством? У нас в Петербурге! Где показывают частные коллекции с таким масштабом? У нас в Петербурге! Также решили коллекционер Денис Химиляйне, куратор (и лауреат ТОП50) Александр Дашевский и идеолог «Третьего места» Ольга Звагольская. На открытие «Головы современника» собрался весь город: от светских див и кутюрье до топ-менеджеров.

Денис Химиляйне, Реваз Жвания
Сергей Лимонов, Дмитрий Гачко, Ольга Звагольская
Александр Дашевский
Андрей Могучий
Юлия Матвиенко, Кира Турчак
Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Игорь Суханов
Вероника Арутюнян, Ангелина Карпухина, Алиса Преснецова
Анна Баринова (Нова), Елизавета Гусевская. Илья Крончев-Иванов, Анна Баринова, Елизавета Гусевская

Иван Чечот. Николай Суворов
Команда организаторов выставки

Выставка впервые полностью показала более 100 работ из частной коллекции Дениса Химиляйне. В ее основе — четыре поколения отечественного искусства, от послевоенного модернизма до современности. Куратор Александр Дашевский собрал экспозицию вокруг тем тревоги, уязвимости, исторического напряжения и памяти.

Янис Чамалиди
Ксения Прихотько
Надежда Третьякова
Ксения Демирчиева
Мария Шипуля (Федулина), Кристина Сасонко. Мария Шипуля, Лиза Зиновьева, Кристина Сасонко

Юрий Молодковец. Дмитрий Левин
Анастасия Дианова, Сергей Мисенко
Валерий Шафиров
Олеся Туркина. Сергей Фофанов, Олеся Туркина

София Григорьева

Зашли с козырей: без привычного для арт-среды «белого куба», без выигрышного исторического интерьера, в неожиданном сеттинге — с порога гости попадали в лабиринт из профнастила. По задумке маршрут и не должен считываться сразу, оставляя возможность свободно фланировать по залам, заворачивая «не туда». Магистральная мысль вечера у многих звучала одинаково: «подожди, а это что сейчас было».

Алина Чичина
Денис Шевченко
Анастасия Антоненкова. Дарья Гавра
Петр Белый
Николай Евдокимов
Юра Питенин. Саша Бокова
Варвара Баскова-Карпова, Владимир Карпов
Катя Дударенок, Анастасия Пронина

Денис Фабрика

Андрей Воронов

Руководитель архбюро Archattacka

Мы намеренно начинаем экспозицию с узкого коридора облицованного профлистом — обособленного пространства, обнуляющего зрительское восприятие: в нем красная дорожка становится вертикальной направляющей, формируя ритм движения. Отсутствие пространственных ориентиров оставляет только тело в пространстве, переводя зрителя в состояние лиминальных переживаний — как вход в «голову современника», где важно состояние.

Пространство залов «Третьего места» достаточно выразительное, поэтому мы не подавляем его и работаем с ним как с самодостаточной средой. Красный подиум, пронизывающий пространство тянется непрерывной линией, объединяет залы в единый маршрут и связывает произведения с окружением. В этой конфигурации архитектура берет на себя роль медиатора: среда и искусство взаимодействуют и усиливают друг друга.

Денис Химиляйне. Сергей Сошников, Денис Химиляйне

Ольга и Олег Татаринцевы

Артем Мороз

Виталий Пушницкий, Андрей Воронов. Борис Файзуллин
Катерина Таракина

Вячеслав Золотарев. Ринат Ассадулин
Евдокия Горбовская
Алексей Масляев

Пётр Дьяков. Полина Слепенкова
Ксения Бендина

Семен Некрасов. Полина Сазонова
София Аброськина

Юлия Страйста-Бурлак

Сергей Попов. Юлия Павлова
Ксения Макаренко

Мария Инькова

Заворачиваешь за стену — «изба» Нестора Энгельке. Еще поворот — и на тебя уже «кричит» видео Лизы Бобковой «Я здесь», которое слышно сразу в нескольких залах. Дальше — тотальное пространство Ольги и Олега Татаринцевых, «камни-черепки» Семена Мотолянца, кафель Егора Федоричева, шинкаревские пейзажи. Параллельно работает звук — пространство буквально вибрирует за счет аудиоинсталляции Collection.

Евгения Шкловер

Анастасия Козлова

Ольга и Сергей Поповы

Елизавета Закураева

Дарья Захарова

В кулуарах обсуждают в основном две вещи: масштаб коллекции и то, как ее концептуализировали для пространства. «Очень цельно», «очень плотно», «обязательно надо идти с медиацией» (спойлер: она есть, как и кураторские экскурсии). Были сравнения и с биеннале. Многие признались, что за один проход не уложились.

Выставка работает до 31 июля 2026 года, а подробнее о параллельной программе можно узнать здесь. 

Фото: Катя Катарсис, Елена Пчельникова

