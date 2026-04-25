Денис Химиляйне показал свою арт-коллекцию (более 100 работ!) в «Третьем месте»: Андрей Могучий, Сергей Лимонов, Юлия Матвиенко, Анатолий Тимощук среди гостей

Андрей Воронов

Руководитель архбюро Archattacka

Мы намеренно начинаем экспозицию с узкого коридора облицованного профлистом — обособленного пространства, обнуляющего зрительское восприятие: в нем красная дорожка становится вертикальной направляющей, формируя ритм движения. Отсутствие пространственных ориентиров оставляет только тело в пространстве, переводя зрителя в состояние лиминальных переживаний — как вход в «голову современника», где важно состояние.

Пространство залов «Третьего места» достаточно выразительное, поэтому мы не подавляем его и работаем с ним как с самодостаточной средой. Красный подиум, пронизывающий пространство тянется непрерывной линией, объединяет залы в единый маршрут и связывает произведения с окружением. В этой конфигурации архитектура берет на себя роль медиатора: среда и искусство взаимодействуют и усиливают друг друга.