Денис Химиляйне показал свою арт-коллекцию (более 100 работ!) в «Третьем месте»: Андрей Могучий, Сергей Лимонов, Юлия Матвиенко, Анатолий Тимощук среди гостей

Где люди живут искусством? У нас в Петербурге! Где показывают частные коллекции с таким масштабом? У нас в Петербурге! Также решили коллекционер Денис Химиляйне, куратор (и лауреат ТОП50) Александр Дашевский и идеолог «Третьего места» Ольга Звагольская. На открытие «Головы современника» собрался весь город: от светских див и кутюрье до топ-менеджеров.
Команда организаторов выставки
Выставка впервые полностью показала более 100 работ из частной коллекции Дениса Химиляйне. В ее основе — четыре поколения отечественного искусства, от послевоенного модернизма до современности. Куратор Александр Дашевский собрал экспозицию вокруг тем тревоги, уязвимости, исторического напряжения и памяти.
Зашли с козырей: без привычного для арт-среды «белого куба», без выигрышного исторического интерьера, в неожиданном сеттинге — с порога гости попадали в лабиринт из профнастила. По задумке маршрут и не должен считываться сразу, оставляя возможность свободно фланировать по залам, заворачивая «не туда». Магистральная мысль вечера у многих звучала одинаково: «подожди, а это что сейчас было».
Руководитель архбюро Archattacka
Мы намеренно начинаем экспозицию с узкого коридора облицованного профлистом — обособленного пространства, обнуляющего зрительское восприятие: в нем красная дорожка становится вертикальной направляющей, формируя ритм движения. Отсутствие пространственных ориентиров оставляет только тело в пространстве, переводя зрителя в состояние лиминальных переживаний — как вход в «голову современника», где важно состояние.
Пространство залов «Третьего места» достаточно выразительное, поэтому мы не подавляем его и работаем с ним как с самодостаточной средой. Красный подиум, пронизывающий пространство тянется непрерывной линией, объединяет залы в единый маршрут и связывает произведения с окружением. В этой конфигурации архитектура берет на себя роль медиатора: среда и искусство взаимодействуют и усиливают друг друга.
Заворачиваешь за стену — «изба» Нестора Энгельке. Еще поворот — и на тебя уже «кричит» видео Лизы Бобковой «Я здесь», которое слышно сразу в нескольких залах. Дальше — тотальное пространство Ольги и Олега Татаринцевых, «камни-черепки» Семена Мотолянца, кафель Егора Федоричева, шинкаревские пейзажи. Параллельно работает звук — пространство буквально вибрирует за счет аудиоинсталляции Collection.
В кулуарах обсуждают в основном две вещи: масштаб коллекции и то, как ее концептуализировали для пространства. «Очень цельно», «очень плотно», «обязательно надо идти с медиацией» (спойлер: она есть, как и кураторские экскурсии). Были сравнения и с биеннале. Многие признались, что за один проход не уложились.
Выставка работает до 31 июля 2026 года, а подробнее о параллельной программе можно узнать здесь.
Фото: Катя Катарсис, Елена Пчельникова
