Максим Матвеев, Николас Муавад, Александра Ремизова, Игорь Костолевский: как прошла светская премьера драмы «Заложник»

В московском «Иллюзионе» «Кинопоиск» провел теплый, почти камерный показ сериала «Заложник» с Максимом Матвеевым и Николасом Муавадом в главных ролях. Дополнительный вес проекту дает Александра Ремизова — автор «Нулевого пациента» и «Триггера» (Большое интервью с Александрой Собака.ru публикует в майском выпуске журнала). Идея «Заложника» появилась у нее около десяти лет назад, и в итоге собралась в международную историю, которая сегодня звучит особенно точно. По сюжету герой Матвеева отправляется в Сирию спасать сестру и сам оказывается в плену. Премьера сериала на Кинопоиске — 25 апреля.

Максим Матвеев
Николас Муавад, Максим Матвеев

Александра Ремизова

Игорь Костолевский
Ангелина Стречина

Михаил Китаев

Даниил Воробев

Александра Ремизова, Ольга Филипук

Татьяна Столяр
Влад Ценев

Проект представили шоураннеры Александра Ремизова, Ольга Филипук и актеры Максим Матвеев, Николас Муавад (прилетел в Москву специально к показу) и Дарья Авратинская. Утром команда вышла на фотоколл на крыше The Carlton, Moscow, вечером — полноценная премьера.

Николас Муавад, Александра Ремизова, Максим Матвеев

Дарья Авратинская, Николас Муавад, Александра Ремизова, Максим Матвеев

Светлана Кузнецова, Александра Ремизова
Максим Матвеев на премьере говорил про страхи, с которыми заходил в этот проект: языковой барьер, другая культура, съемки в ОАЭ, где все работает по другим правилам. Он признался, что в какой-то момент это ощущалось как выход из привычной среды без опоры, но именно это и стало для него ключевым опытом. «Теперь я не боюсь идти в идею», — сказал он, и эта фраза звучала как итог всей работы.

Николас Муавад подхватил эту линию уже со своей стороны. Он рассказал, что на площадке команда довольно быстро нашла общий ритм, несмотря на разный язык и бэкграунд. «Искусство — лучший способ преодолевать границы», — добавил актер и отдельно отметил, что их дуэт с Матвеевым сложился не только профессионально, но и по-человечески.

Игорь Верник
Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова

Александр Сатолин

Ксения Бастракова

«Заложник» играет на международном поле: съемки в ОАЭ, Турции и России, каст из разных стран, в центре — дуэт Матвеев — Муавад. На сцене Ольга Филипук подчеркнула, что проект объединяет артистов из разных стран.

Каст сериала

Максим Матвеев
Николас Муавад

Максим Матвеев, Дарья Авратинская, Николас Муавад

