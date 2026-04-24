Максим Матвеев на премьере говорил про страхи, с которыми заходил в этот проект: языковой барьер, другая культура, съемки в ОАЭ, где все работает по другим правилам. Он признался, что в какой-то момент это ощущалось как выход из привычной среды без опоры, но именно это и стало для него ключевым опытом. «Теперь я не боюсь идти в идею», — сказал он, и эта фраза звучала как итог всей работы.

Николас Муавад подхватил эту линию уже со своей стороны. Он рассказал, что на площадке команда довольно быстро нашла общий ритм, несмотря на разный язык и бэкграунд. «Искусство — лучший способ преодолевать границы», — добавил актер и отдельно отметил, что их дуэт с Матвеевым сложился не только профессионально, но и по-человечески.