Дарья Мороз, Софья Эрнст, Александра Ребенок в «8 разгневанных женщин» для Александринского театра

В Александринском театре накануне состоялась петербургская премьера спектакля режиссера Аллы Сигаловой для МХТ имени Чехова — криминальной драмы по Роберу Тома, в которой нет ни одного мужского персонажа. История, знакомая по классическому сюжету, здесь превращается в нервный и местами почти глянцевый разговор о власти, ревности и тирании внутри семьи. Редакция Собака.ru была в числе первых зрителей (и убедилась: в зале не осталось ни одного свободного места!) и собрала впечатления артисток о спектакле, который сегодня, 21 апреля, можно увидеть в повторном показе.
Алла Сигалова подчеркнула, что собирала спектакль под точный ансамбль: для нее это прежде всего сильные актрисы и партнеры по сцене. Именно поэтому постановка держится на общем напряжении и на том, как каждая из героинь постепенно раскрывается в конфликте. По ее словам, «8 разгневанных женщин» (премьера состоялась 8 марта 2025 года) живут и меняются от показа к показу, «наращивают мышцы» и постепенно обретают новую плотность — уже на сцене Александринского театра спектакль, как она отмечает, «сел как бриллиант».
Дарья Мороз называет спектакль почти светским шоу, где театральная форма намеренно выведена в сторону яркости и эффектности: «Сейчас у зрителя есть запрос на эмоцию, на блеск». При этом, по ее словам, главное происходит внутри ансамбля: «Нам всем восьмерым очень легко играть вместе, важен именно контакт».
Александра Ребенок делает акцент на пластике спектакля, которая становится отдельным языком: «Танец обнажает то, что героини не могут сказать. Через него выходит все, что накопилось». Именно в движении, по ее словам, проступают скрытые напряжения и узнаваемые женские типажи.
Мария Фомина интригует публику и описывает свою героиню Сюзон через внутренний перелом: сначала она чувствует себя уверенно, почти «королевой», поскольку оказывается как будто вне подозрений, однако по мере развития действия это состояние рушится и уступает место уязвимости и сомнению. «Александринский театр дает особую концентрацию — здесь все звучит иначе, острее», — добавляет актриса.
Фото: Анастасия Большакова
Комментарии (0)